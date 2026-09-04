Тръмп поиска 350 милиарда долара от Брюксел за оръжията за Киев

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп обяви намерението си САЩ да изискат от европейските държави възстановяване на стотици милиарди долари, предоставени като военна помощ за Украйна по време на управлението на Джо Байдън. Според американския президент Европа е трябвало първоначално да поеме тези разходи. Твърденията за разминаване в цифрите между Вашингтон, Брюксел и Киев разкриват дълбока промяна във финансовия механизъм на НАТО, при която Европа се превръща в основен платец.

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Счетоводният баланс на конфликта в Източна Европа преминава през радикална пренастройка, при която политическите декларации отстъпват място на сухата банкова математика. Искането на Доналд Тръмп за възстановяване на суми от порядъка на 350 милиарда долара от европейските съюзници не е просто спонтанна реплика в социалните мрежи — то фиксира края на фазата, в която Вашингтон финансираше военните си доставки за Киев чрез безвъзмездни грантове от федералния бюджет.

Данните, изнасяни от различните столици, показват драстични разминавания в счетоводните методи, което само по себе си е индикатор за предстоящ правен и финансов спор. В края на юни бе заявено от Тръмп, че Европа дължи точно 350 милиарда долара за доставените авиационни системи, артилерийски боеприпаси и бронетехника. В същото време украинският президент Володимир Зеленски твърди, че премятането на сметките показва едва 67 милиарда долара пряка военна помощ и 31.5 милиарда долара бюджетна подкрепа от страна на Вашингтон. Откъде идва тази разлика от над 250 милиарда? Числата просто не излизат, ако се гледат само преките доставки по линия на Presidential Drawdown Authority (PDA). САЩ калкулират заместващата стойност на оборудването, разходите за логистика през полския хъб Жешов, поддръжката на сателитното съзвездие Starlink и разузнавателната поддръжка чрез самолетите E-3 Sentry и RQ-4 Global Hawk, опериращи над Черно море.

Смяната на модела: От безплатни доставки към схемата PURL

Възлов момент в тази трансформация бе ноември 2025 г., когато Белият дом официално прекрати директното безвъзмездно финансиране за правителството в Киев. Взетото решение транспонира целия механизъм към програмата PURL (Prioritized Procurement and Replenishment Line). Конструкцията е следната: Министерството на отбраната на Украйна изготвя номенклатурен списък с нуждите си от артилерийски снаряди калибър 155 mm, зенитни ракети за системи Patriot PAC-3 и бронирани машини. Този списък се препраща към Брюксел или конкретни европейски столици, които купуват съответното въоръжение от американските военнопромишлени гиганти като Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics, за да го прехвърлят на украинските въоръжени сили.

Тази административна промяна в схемата за доставки автоматично превръща европейските военни бюджети в директен източник на приходи за Пентагона и американския военнопромишлен комплекс. Докато управителят на Националната банка на Украйна Андрий Пишни обявява, че от началото на военните действия Киев е усвоил близо 200 милиарда долара директно бюджетно финансиране от Запада, финансовото министерство в Киев декларира нужда от нови 145.9 милиарда долара външни средства за периода 2026–2029 г.

Въпросът обаче е кой ще подпише тези чекoве, след като европейските икономики вече показват признаци на фискално изтощение. Германия прилага твърди ограничения върху дълговата си спирала (Schuldenbremse), а Франция се бори с бюджетен дефицит, надхвърлящ праговете на Маастрихт.