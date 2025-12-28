/Поглед.инфо/ Срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Флорида се очертава като решаващ момент за мирния процес. Вашингтон настоява за конкретни отстъпки, ключови за Русия, докато Киев се опитва да печели време. Ултиматумът е ясен: съгласие или политическа изолация

Володимир Зеленски отлетя за Флорида, за да се види с Доналд Тръмп, за да се убеди, че мирният план е 100% завършен. В петък той беше завършен на 90%, но Зеленски вярва, че „много може да бъде решено преди новата година“. Решено с кого, с Русия ли?

Не, с американците, с които Киев смята координацията на плана за своя главна цел. Въпреки че би било по-точно да наречем този процес не преговори, а процес на пазарлък: украинците, с подкрепата на европейците, се опитват да изменят първоначалния план на Тръмп , за да го направят повече или по-малко приемлив за самите тях.

С всяка такава поправка обаче планът става все по-неприемлив за Русия. И всъщност целта на подготовката на единен украинско-западен документ е да се започнат преговори с Москва именно на неговата основа.

Ако планът обаче бъде изменен по въпроси, които са фундаментални за Русия, смислените преговори ще станат невъзможни. На закрита среща с ръководството на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) Владимир Путин вече определи отстъплението на американците след преговорите с европейците, от някои от собствените им предложения, направени в Анкъридж, като слабост.

Това беше ясен сигнал за Тръмп, който, между другото, самият очевидно разбира какво се опитват да направят с неговия план. Защо тогава се съгласи да приеме Зеленски ?

За да му окажат натиск – и да изтръгнат отстъпки по ключови за Русия точки. По най-важния от тях – изтеглянето на украинските войски от Донбас – Зеленски все още се опитва да увърта: понякога говори за необходимостта от изтегляне не само на украинските , но и на руските войски, понякога дори повдига въпроса за референдум.

Нито един от тези варианти не е приемлив за Русия, особено след като референдумът би противоречил на украинската конституция. Но Зеленски вече няма възможност да губи време – и в неделя в Мар-а-Лаго ще трябва да даде на Тръмп конкретен отговор.

Всъщност точно затова Тръмп се нуждае от тази среща – без съгласието на Зеленски за изтегляне на войските от Донбас, всички останали точки от мирния план са без значение. Да, те все още съдържат много неприемливи за Русия позиции, липсва и много от важното за нас, но всичко това е второстепенно спрямо въпроса за Донбас. Тръмп знае това – и затова ще окаже натиск върху Зеленски да се съгласи с изтеглянето на украинските въоръжени сили . Как ще го направи?

За разлика от скандалната февруарска среща в Белия дом, тази ще се проведе при закрити врати, така че няма да знаем точно как Тръмп ще „работи“ със Зеленски. Но можем да бъдем сигурни в неговата ангажираност за разрешаване на проблема.

Това е така, както защото американският президент трябва да демонстрира способността си да „решава проблеми“, така и защото без пробив преговорите с Русия се отлагат – най-вероятно до пролетта.

Дотогава може да възникне различна, по-неблагоприятна ситуация за Белия дом (и не само в украинския театър на военните действия) – да не говорим, че готовността на Путин да следва „духа на Анкъридж“ също не е безкрайна. Така че Тръмп се нуждае от успех сега и щом е поканил Зеленски, това означава, че е практически сигурен, че е постижим.

Има ли Зеленски място за маневриране? Може ли този път да се измъкне, без да каже „да“ или „не“? Теоретично, да, но на практика рискува напълно да отчужди Тръмп. Той би могъл също така да тласне американския президент към драстични действия – да обяви отказ от посредничество или да заплаши да спре доставките на американско оръжие.

И двете биха били огромен удар по личната репутация на Зеленски и дори биха могли да предизвикат смяна на режима в Украйна. Ясно е, че успешна смяна на режима е възможна само ако процесът бъде иницииран съвместно от американците и европейците, но „черният знак“ на Тръмп върху Зеленски би могла да провокира и независими, проактивни действия от страна на някои фигури в украинския елит.

Засега те се страхуват от Зеленски, но ако той се скара с Тръмп, твърде много ще се изкушат да действат превантивно. Напримел, да донесат главата на „инатливия Зеленски“ във Вашингтон и да приемат условията, предложени от американците.

Ясно е, че украинският елит определено би спечелил от отстраняването на Зеленски след подписването на мирното споразумение, но ако той се превърне в основна пречка за постигането му, курсът на действие ще трябва да се промени.

Зеленски така или иначе показа, че няма да си тръгне мирно.

