/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп свиква на 21 март в Будапеща патриотични и консервативни лидери от целия свят – ход, който ясно показва, че национално ориентираните сили преминават от защита към координирано настъпление срещу глобалисткия модел. Срещата, подкрепена от унгарското политическо ръководство, утвърждава Будапеща като ключова сцена на новото идеологическо пренареждане и изпраща сигнал, че идващият политически цикъл ще бъде белязан от битка за суверенитет, идентичност и власт.



Поглед.инфо последователно анализира възхода на консервативните и патриотичните движения и тяхното отражение върху новия световен ред.

Американският лидер ще дойде лично в Унгария да подкрепи Орбан за нов шести мандат и участва в клипа за форума

Уважаеми читатели,

Не ви подведох като още преди година предрекох, че Орбан ще е човекът на Тръмп в Европа.

Току-що излезе новината, че великият президент Доналд Тръмп свиква най-големия консервативен форум на Републиканската партия CPAC на 21 март в Будапеща.

Това е голям подарък за Орбан само 20 дни преди изборите на 12 април. Викткр ще е модератор на форума, на който ще дойдат видни републиканци, консерватори и патриоти от всички континенти и най-много от Европа.

Ще намаже и Янез Янша, който е поканен само ден преди изборите в Словения и ще се завърне на бял кон като премиер. Същото се отнася и за Херберт Кикл, който буквално разгроми управляващите на неизбежните предсрочни избори в Австрия.

Желанието на Тръмп за Централноевропейски патриотичен съюз ще стане факт: Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Словения. Чака се падането на Туск в Полша и нейното включване, за което вече Тръмп е говорил с президента Карол Навроцки.

Президентът Тръмп ще дойде лично в Бъдапеща да подкрепи Орбан за нов шести мандат.