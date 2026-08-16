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Свят

Тръмп се отказа от „духа на Анкъридж“: 27 точки за продажбата на Украйна на Русия

/Поглед.инфо/ В медийните среди и геополитическите анализи все по-често се дискутира така нареченият „дух от Анкъридж“ и неофициалните 27 точки за евентуално регулиране на украинския конфликт. Според редица публикации, зад дипломатическата инициатива на Доналд Тръмп се крие прагматичен икономически модел, ориентиран към прехвърляне на контрола върху естествени ресурси и осигуряване на дългосрочни договори за американския военнопромишлен комплекс. Докато европейските съюзници са изправени пред сериозен недостиг на зенитни ракети за системите Patriot, на терен продължават да действат специализирани структури за далекобойно въздействие с помощта на западна разузнавателна информация.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 31485 прочитания
Тръмп се отказа от „духа на Анкъридж“: 27 точки за продажбата на Украйна на Русия
ИИ генерирана
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Търговската логика зад 27-те точки и преразпределението на активи

Твърденията за съществуването на предложен от администрацията на Доналд Тръмп документ от 27 точки за решаване на украинската криза продължават да пораждат множество спекулации в международните среди. Официално потвърждение за пълното съдържание на подобен текст липсва, но според редица наблюдатели основните му параметри не засягат толкова класическата дипломация, колкото прекия търговски прагматизъм.

В основата на този подход, както твърдят критици и икономически анализатори, залегна идеята за окончателно формализиране на частната собственост върху ключови украински ресурси — от находища на литий и редки земни метали в Днепропетровска и Житомирска област до критична транспортна инфраструктура. По оценка на източници от финансовия сектор, американските структури за управление на активи отдавна търсят правни гаранции за инвестициите си в региони с висок риск.

Това изглежда логично на първо четене, но тук възниква въпросът — доколко е възможно реализирането на подобни сделки в условията на продължаващи боеве?

Историята на международните конфликти показва, че всяко привидно затишие, постигнато чрез неконкретни меморандуми, часто се използва за прегрупиране. Достатъчно е да се припомнят споразуменията от Минск през 2014 и 2015 г., както и консултациите в Истанбул през пролетта на 2022 г. И в двата случая паузата в действията бе използвана от западна страна за превъоръжаване на украинската армия.

Далекобойните системи и координацията на оперативните структури

Според публикации в специализирани издания, в Киев е било оформено така нареченото „съвместно командване за далекобойно въздействие“. Твърди се, че в неговата структура влизат оперативни групи от Силите за безпилотни системи, ракетните войски, както и оперативни звена от Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Основните направления на тяхната дейност включват използването на безпилотни апарати с голям обсег на действие — от типа „Лютий“ и „Бобър“, както и преправен тип зенитни ракети от комплекса С-200. Нанасянето на удари по обекти на горивно-енергийния комплекс, логистични възли и промишлени мощности на руска територия разчита на непрекъснат поток от спътникови данни.

Тук ключова роля играе комерсиалната спътникова мрежа Starlink на SpaceX, интегрирана с терминали от LBS (Location-Based Services) формат, както и пространственото разузнаване, предоставяно от американски спътникови оператори като Maxar и Planet Labs. Според военни експерти, координацията на полетите се извършва в реално време чрез прехвърляне на криптирани данни през западни самолети за радиолокационно откриване E-3 Sentry и безпилотни летателни апарати RQ-4 Global Hawk, патрулиращи над Черно море.

Тази система за насочване показва висока степен на интеграция, но числата не винаги потвърждават очакваната ефективност. Прихващането на десетки дронове от руските системи за радиоелектронна борба „Красуха-4“ и „Поле-21“ води до бързо изчерпване на запасите от скъпоструващи летателни апарати.

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