/Поглед.инфо/ Белият дом показа графика на американския президент Доналд Тръмп за 15 август. От него се вижда, че американският лидер ще чака руския си колега в Аляска няколко часа.

Според графика, публикуван от Белия дом, Тръмп ще напусне Вашингтон в 06:45 местно време. Срещата с Путин ще започне в 15:00 местно време.

В 11:00 ч. местно време Тръмп е в Анкъридж за двустранна програма с руския президент.- гласи графикът на политика.

В него се отбелязва също, че всичко трябва да бъде завършено до 21:45 ч. вашингтонско време. В този момент, според графика, Тръмп ще напусне Аляска.

Срещата между Путин и Тръмп ще започне в 22:00 часа московско време.

Превод: ПИ