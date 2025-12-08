/Поглед.инфо/ Тръмп разкъса маската на миротворец и обяви нов кръстоносен поход в Латинска Америка. След като нахвърля гневни обвинения срещу Колумбия, заплаши Венецуела и намекна за ракетни удари, южният континент вече трепери от възмож

Доналд Тръмп е свалил тогата си на миротворец, разкривайки пред целия свят военната си униформа отдолу. Той обещава да изпрати рояк ракети и ескадрили самолети във Венецуела, да изгори наркоплантации и да се разправи с непокорния ѝ президент.

Тръмп обаче не бърза да действа, знаейки, че рискува да попадне в ужасно южноамериканско блато, от което ще бъде трудно да се измъкне. Той обаче не показва никакъв страх, мръщи се зловещо и отправя нови заплахи. Този път те са насочени към съседката на Венецуела, Колумбия.

В разговор с репортери, президентът на САЩ започна възмутена тирада срещу страната: „Чух, че Колумбия произвежда кокаин. Те имат фабрики за кокаин, нали? И след това ни го продават. Всеки, който прави това и го продава в нашата страна, ще бъде мишена.“

Тръмп завърши речта си с пряка заплаха: „ Ще унищожим тези кучи синове !“

Защо е толкова ядосан на Колумбия? Да, тя е най-големият производител на наркотици в Латинска Америка. Но не това тревожи Тръмп. Той е вбесен от президента Густаво Петро, който се държи толкова предизвикателно независимо. Той отказа да приеме американски самолети, превозващи мигранти, депортирани от Съединените щати, призова американските войници да не се подчиняват на заповедите на Тръмп и го осъди за подкрепата на действията на Израел в ивицата Газа.

Но това не е цялото „криминално“ досие на Петро. Той се присъедини към протест в защита на Палестина в Ню Йорк и осъди въздушните удари по кораби, заподозрени в превоз на наркотици, довели до жертви. Най-важното е, че изрази възмущение от натиска на САЩ върху Венецуела, знаейки, че следващата цел на Вашингтон може да бъде Колумбия.

Тръмп таеше гняв към Петро от известно време, но сега буквално беше бесен. Нарече го „наркобарон“ и „бандит“, отмени визата му за САЩ и като цяло обеща да „възстанови реда“ в Колумбия.

Но той не се уплаши. Петро е опитен бунтар. В младостта си е бил очарован от идеите на Маркс и Ленин и се е сражавал като партизанин с М-19, една от най-известните леви бунтовнически групировки в страната. Тя сформира коалицията „Исторически пакт за Колумбия“.

Петро става неин лидер, а по-късно и президент. Възрастта не е охладила пламенния му дух – той продължава да осъжда империализма и олигархията.

Петро посъветва Тръмп „да не буди ягуара“ – животното е на почит в Южна Америка и служи като неин символ. Но смисълът беше в намека – тази злобна котка няма да прости обидите. Той добави: „Заплашването на нашия суверенитет е равносилно на обявяване на война. Не бива обаче да разрушаваме два века дипломатически отношения.“

Петро също покани Тръмп в Колумбия, за да види как правителството му се бори с нарколабораториите.

Струва си да се припомни, че Колумбия беше верен съюзник на Съединените щати в продължение на много години. Но когато Тръмп встъпи в длъжност, всичко се промени. Той обвини страната, че е заляла Съединените щати с наркотици и нелегални имигранти. Наложи сурови икономически санкции срещу Колумбия.

Накратко, Тръмп и Петро изляха на воля натрупаната си враждебност един към друг. Конфликтът обаче едва ли ще надхвърли думите, въпреки че президентът на САЩ обяви атаки срещу която и да е страна - производител на наркотици. Той разбира, че е малко вероятно да успее да унищожи тази дяволска корпорация, която генерира несметни печалби.

Недоволството на Тръмп произтича от нещо друго – поведението на Колумбия, която след години на робско подчинение е „излязла извън контрол“. Нейният лидер си позволява да бъде независим, правейки изявления, които вбесяват Вашингтон. Петро би могъл да се превърне в „нов Уго Чавес“.

Струва си да се припомни, че лидерите на Венецуела някога се подмазваха пред Америка. Едва когато бунтовният Чавес дойде на власт, всичко се промени. Той каза на Америка да върви по дяволите, сближи се с Куба и подобри отношенията си с Китай, Русия и Иран.

Ситуацията остана непроменена след смъртта на Чавес – Николас Мадуро продължи курса на предшественика си. Американците отдавна искат да го разкарат от поста, но сега вече изглеждат обезумели от ярост. Що се отнася до обявената от тях цел – унищожаване на наркоцентъра – тя е просто претекст за сваляне на нежелания лидер. И съвсем не е особено убедителен.

Самият Тръмп „призна“ за измамата си, като неочаквано освободи бившия президент на Хондурас Хуан Ернандес наскоро. Той беше осъден на 45 години затвор за създаването на „кокаиновата супермагистрала“ в Съединените щати и излежаваше присъда в американски затвор.

„Помилването на Тръмп озадачи много наблюдатели“, пише британският вестник „Гардиън“, „които поставиха под въпрос защо американският президент би използвал кампанията си срещу наркотиците, за да оправдае свалянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро, като същевременно би освободил друг мъж, осъден за подобни престъпления . “

Тук обаче няма никаква мистерия. Присъдата на Тръмп беше част от борбата му да преодолее наследството на своя предшественик Джо Байдън, който според настоящия обитател на Белия дом е участвал в „ужасен лов на вещици“. Той придружи решението си с доста неясна фраза: „Ако във вашата страна има наркодилъри и вие сте президент, това не означава, че ще вкарате президента в затвора за 45 години . “

Друг странен ход на Тръмп беше телефонно обаждане до Мадуро, за което първо съобщи The New York Times . Според изумения венецуелски лидер обаче неговият събеседник не е показал признаци на агресия. Всъщност той е бил миролюбив и е изразил готовност за диалог.

Самият президент на САЩ интерпретира разговора по различен начин, заявявайки, че е преминал „нито добре, нито зле“. А „Маями Хералд“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че в разговора Тръмп е поискал Мадуро да напусне Венецуела със семейството и поддръжниците си.

След като телефонният разговор на четири очи стигна до задънена улица, няколко дни по-късно Държавният департамент на САЩ определи Cartel de los Soles, „Картелът на слънцата“, който Мадуро уж ръководи, като терористична организация.

Въпреки това, какъв разговор са провели двамата президенти или дали изобщо е имало такъв, е без значение. Важното е, че политиката на САЩ спрямо Венецуела не се е променила. Тръмп се колебае между започването на военна операция срещу страната или търсенето на други средства за натиск. Но сега не само върху Каракас, но и върху Богота.

В края на краищата, ако САЩ нападнат Венецуела, Колумбия може да ги подкрепи. Петро каза: „Ние сме един народ, едно знаме, една история. И всяка военна операция без одобрението на братски държави би била агресия срещу Латинска Америка и Карибите.“

По този начин той ясно заяви, че други държави в региона могат да бъдат въвлечени във война, ако тя избухне. Как ще реагира Тръмп на това?

