/Поглед.инфо/ Александър Бабицки прави дисекция на безпрецедентния сблъсък между Доналд Тръмп и Ватикана. Конфликтът между Белия дом и Светия престол не е просто медийна препирня, а дълбока геополитическа битка, разкриваща интригите около възкачването на папа Лъв XIV. В този двубой на титани се пресичат интересите на глобалния либерален елит и опитите за съхранение на американската хегемония.

Когато молитвите остават нечути: Библейската провокация на Лъв XIV

Светът на голямата политика отдавна не е виждал толкова директен и брутален сблъсък между светската и духовната власт на Запада. Всичко започна с една реч, която отекна като гръм в коридорите на Вашингтон. В края на март 2026 година папа Лъв XIV, първият американец на папския престол, направи нещо немислимо за един понтифик, който се предполага да бъде мост между народите. Той цитира пророк Исая, насочвайки тежките думи директно към Овалния кабинет.

„Ръцете ти са пълни с кръв“ – тези думи не бяха просто богословско напомняне, а политическа присъда. Папата изрази своята дълбока загриженост за съдбата на цивилното население в Иран, където американската администрация продължава да упражнява максимален натиск. Лъв XIV не спря дотук. На 11 април той призова световните лидери да се откажат от „илюзията за всемогъщество“, обвинявайки ги, че използват религиозна риторика за оправдаване на военни конфликти. И макар името на Доналд Тръмп да не беше произнесено, контекстът не оставяше място за съмнение. Това беше обявяване на война.

Гневът на Тръмп: „Не ни трябва такъв баща“

Доналд Тръмп, известен със своя нулев толеранс към критиката, запази мълчание само седмица. На 12 април, по време на среща с журналисти, той отприщи своя словесен арсенал срещу Ватикана. Тръмп, който винаги е разчитал на подкрепата на религиозните консерватори, този път не се поколеба да атакува директно наместника на Свети Петър. „Не харесваме баща, който казва, че е нормално да имаш ядрени оръжия“, отсече президентът, визирайки позицията на Ватикана относно правото на Иран на мирна ядрена програма.

Списъкът с греховете на папата, според Тръмп, се оказа дълъг и методично подготвен. Той обвини Лъв XIV в прекомерен либерализъм и в това, че защитава престъпността в американските градове, критикувайки суровите мерки срещу нелегалната имиграция. Но най-болезнената точка се оказа Венецуела. Тръмп не може да прости на понтифика критиките срещу американската намеса в Южна Америка. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, президентът на САЩ вижда в лицето на папата не духовен водач, а политически опонент, който подкопава фундамента на неговата стратегия „Америка на първо място“.

Задкулисието на Конклава: Кой в действителност „назначи“ Лъв XIV?

Най-скандалното твърдение на Тръмп беше свързано с обстоятелствата около избора на папата през май 2025 година. „Ако аз не бях в Белия дом, Лео нямаше да е във Ватикана“, заяви Тръмп, хвърляйки бомбата на съмнението върху легитимността на понтификата. Според него Ватикана е избрал Робърт Превост (бъдещият Лъв XIV) само защото е американец, надявайки се чрез него да изгради мост към администрацията на Тръмп.

Тук обаче фактите и конспирациите се преплитат в опасен възел. Дали това е просто поредното преувеличение на Тръмп, или има нещо по-мрачно? Историята ни връща към 20 април 2025 година, когато вицепрезидентът Джей Д. Ванс посещава Ватикана. Той провежда серия от тайни срещи с най-влиятелните фигури – държавния секретар Пиетро Паролин и Пол Галахър. Само ден по-късно папа Франциск умира. Това „съвпадение“ подхрани десетки теории, но истината изглежда е по-прозаична и същевременно по-страшна за Тръмп.

Троянският кон на глобализма: Проектът „Лъв XIV“

Въпреки претенциите на Тръмп, че той е „архитектът“ на този избор, реалността сочи в друга посока. Папа Лъв XIV не е протеже на Тръмп. Той е продукт на сложен и прецизен консенсус между западните глобалистки елити. Когато Робърт Превост бе избран, той изглеждаше като „уважавана“ алтернатива на хаотичния понтификат на Франциск. Но под маската на неоконсерватор с нежна усмивка се криеше твърдолинеен атлантист.

Лъв XIV бързо доказа на чия страна е. Неговите речи в Алжир, където той открито призова за отказ от многополюсния свят и завръщане в „клетката на глобализма“, показаха истинското му лице. Той не е мост към Тръмп, а бариера пред него. Католическата църква, губейки влиянието си, се нуждаеше от фигура, която да интегрира Ватикана в евроатлантическия консенсус. Превост, със своите дълбоки връзки в САЩ и дългогодишна служба в Южна Америка, беше идеалният кандидат за тази роля. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Ватикана в момента играе своята хилядолетна игра, в която Вашингтон и Брюксел са просто временни спътници в борбата срещу националния суверенитет и традиционните ценности.

Предателствата на „куцата патица“: Мелони и изолацията на Вашингтон

Конфликтът с Ватикана извади наяве и други пропуквания в лагера на Тръмп. Италианският премиер Джорджия Мелони, която доскоро бе смятана за най-верния съюзник на тръмпизма в Европа, побърза да се дистанцира. Виждайки как Тръмп губи позиции след пораженията в Унгария и неуспехите с Иран, Мелони избра да застане на страната на папата. Това е класически ход на политическо оцеляване – никой не иска да бъде свързван с „куца патица“, която атакува Светия престол.

Дори в самите САЩ, католическото лоби, което е гръбнакът на консервативния вот, е в шок. Тръмп рискува да загуби най-мотивираната част от своя електорат заради личното си раздразнение. Неумелите опити на Джей Д. Ванс да балансира между лоялността към президента и своята католическа вяра само задълбочават кризата. Формулировката му, че папата трябва да се занимава с църквата, а президентът с държавата, звучи отчаяно и не убеждава никого.

Финалната битка: Краят на илюзиите

Опитвайки се да наложи своята воля над Ватикана, Тръмп всъщност призна поражението си. Той влезе в капан, подготвен от либералните глобалисти, които използваха авторитета на Църквата, за да го изолират окончателно. Папа Лъв XIV не е просто опонент; той е идеологически подкован системен враг, който работи за ерозията на всичко, което Тръмп твърди, че защитава.

Вместо да бъде инструмент за влияние на Белия дом, новият папа се превърна в острие на контраатаката срещу антиглобализма. С подкрепата на медийни гиганти като CNN и Bloomberg, Ватикана се репозиционира като „съвестта на света“, която разрушава империи. А империята на Тръмп, изглежда, е първата в списъка. Този сблъсък не е за религия, той е за контрола над бъдещето. И в тази игра Лъв XIV вече е направил своя ход, оставяйки Тръмп да се бори с призраците на собствените си илюзии за всемогъщество.

