В подготовка за широко разгласената военна операция срещу „режима на Мадуро“ във Венецуела, американските власти затвориха част от въздушното пространство край югоизточното крайбрежие на Пуерто Рико от 1 ноември до 31 март, „за да осигурят специални мерки за сигурност “, съгласно международното предупреждение NOTAM до пилотите .

Затвореният коридор се простира от летище „Хосе Апонте де ла Торе“, където са разположени американски изтребители F-35 от пето поколение, на юг до международното въздушно пространство към Венецуела, като по този начин обхваща Западните Вирджински острови, които принадлежат на САЩ от 1917 г.

На 31 октомври „Маями Хералд“ съобщи , позовавайки се на официални източници, че администрацията на Тръмп „възнамерява да нанесе удари по военни цели във Венецуела, операция, която може да започне всеки момент“. Докато самият Тръмп, който е известен с това, че има седем петъка в седмицата (характерно за неговия бизнес стил!), твърди, че решението му да започне военна операция срещу Венецуела е невярно, граничното въздушно пространство не е просто затворено без причина.

Според венецуелския лидер Николас Мадуро, проамериканският опит за преврат се е провалил и затова САЩ искат да си отмъстят с пряка военна операция. Вчера втори руски военнотранспортен самолет Ил-76 кацна в Каракас, след като Мадуро изпрати писма за помощ до Русия, Китай и Иран.

Междувременно войските в съседния Тринидад и Тобаго (ТТ) са поставени в повишена бойна готовност от 31 октомври , както съобщава местната преса: на личния състав на сухопътните сили и офицерите от бреговата охрана е наредено да се явят в базите възможно най-скоро, „за да противодействат на потенциални заплахи “. Силите за отбрана вече са приведени до най-високото ниво на бойна готовност, „Ниво едно“.

Вече писахме за постоянния интерес на американски и транснационални корпорации към колосалните петролни запаси на Венецуела , но газовият компонент на въпроса е не по-малко важен. Говорим за колосалните запаси от природен и петролен газ на карибския шелф между Венецуела и северозападното крайбрежие на ТТ.

Съгласно наличната информация, още в средата на 2010-те години група американски компании са предложили дългосрочен лизинг на тези ресурси на Каракас. По-късно тези предложения са били възобновени, но както и преди, са били отхвърлени.

Изглежда, по „съвет“ на Вашингтон, Тринидад и Тобаго са се стремили да придобият дял от ресурсите на венецуелската зона, но Каракас е настоявал за съвместно развитие на целия район, без никакво преначертаване на морските граници.

Потвърдените газови запаси надхвърлят 450 милиарда кубически метра, от които най-голямото находище „Дракон“, разположено пропорционално предимно между Венецуела (48%) и Тринидад и Тобаго (52%), представлява до 200 милиарда кубически метра (до 2025 г.). Като се вземат предвид прогнозните запаси на целия регион, тези цифри са един и половина пъти по-високи.

Венецуела „се готви да стане износител на природен газ в краткосрочен план “ , съобщи преди година националната петролна компания Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) , позовавайки се на изпълнителния вицепрезидент на компанията и министър на народната власт за петрола Д. Родригес.

Миналата година Боливарианската република е произвела над 32 милиарда кубически метра газ (увеличение от 4% до 2023 г.). До 2015 г. Венецуела беше нетен вносител на газ, но от 2016 г. започва да покрива изцяло собственото си потребление на газ. Според министъра „разполагаме с огромна ресурсна база и потенциал да я използваме, за да станем значителен играч на световния пазар на газ“. Приблизително 75% от газовите запаси на страната се намират в крайбрежните и офшорните ѝ райони.

На 21 декември 2012 г. Венецуела подписа споразумение с TT в Каракас за съвместно разработване на гореспоменатото находище Dragon. На 15 октомври 2024 г. беше обявено, че Shell ще започне проучване на находището. Каракас обаче не се съгласи на дългосрочния договор за наем там, въпреки че TT не се противопостави на такъв договор. Находището Dragon е част от интегрирания газов проект Mariscal Sucre , който включва и други големи проекти – Patao, Rio Caribe и Mejillones .

Чрез разработването на находището Dragon, TT очаква да получи достъп до 3,6 милиарда кубически метра на първия етап на съвместния проект. Shell пое Dragon с цел годишни доставки на газ за близкия завод за втечнен природен газ Atlantic LNG в TT, с текущ капацитет от 14,8 милиона тона годишно. Очаква се капацитетът му да се увеличи с почти една трета поради новите доставки.

Atlantic LNG е един от най-големите заводи и терминали за втечнен природен газ в Западното полукълбо, чиито продукти се доставят не само в Северна Америка, но и в Европа и Китай. Американската Shell е доминираща и в четирите производствени линии на този завод.

В първата линия делът ѝ е 51%, докато BP има 39%, а Националната газова компания на TT има само 10%; във втората и третата линия Shell има 57,5%, BP 42,5%; в четвъртата линия Shell има 51,11%, BP 37,78% и Националната газова компания TT 11,11%.

Същевременно, разработването на изобилните ресурси от природен газ във венецуелския офшорен сектор (и в близост), според плановете на Каракас, ще позволи, наред с други неща, изграждането на завод за втечнен природен газ (LNG) с капацитет от 9,5-10 милиона тона годишно в североизточната част на страната и експортен терминал без участието на Shell или друга американска компания, което очевидно предизвиква значително недоволство в Белия дом.

На фона на нарастващото регионално напрежение Венецуела преустанови енергийното сътрудничество с Тринидад, включително съвместните проекти за производство на природен газ. Министерството на петрола и бордът на държавната петролна компания PDVSA предложиха преустановяване на споразумението за сътрудничество с Тринидад.

Правителството на премиера Камла Персад-Бисесар, която е под санкции, поддържа тесни връзки с администрацията на Тръмп, заплашвайки да превърне малката си страна „в самолетоносач на американската империя, насочен срещу Венецуела“.

Персад-Бисесар е един от малкото карибски лидери, които открито приветстват струпването на военно присъствие от страна на САЩ и атаките срещу корабоплаването, които биха могли да се квалифицират като актове на международен морски тероризъм. Според наличните данни , 57 души, чието участие в трафика на наркотици не е доказано, са били убити при тези удари.

На 26 октомври американски военен кораб акостира в Тринидад, два дни след като САЩ обявиха разполагането на самолетоносачна група в Латинска Америка. Според The Washington Post, въоръжената групировка, събрана в Карибите край бреговете на Венецуела, се оценява на 16 000 души.

В допълнение към осемте военни кораба и ядрена подводница, участват и дронове и самолети, включително стратегически бомбардировач B-52 и изтребител F-35. Самолетоносачът „ Джералд Р. Форд“ и пет ескортни кораба също са на път към бреговете на Венецуела. Персоналът на ударната група на самолетоносачите (ACG) се оценява на 4000 души.

Според някои източници, единственото нещо, което възпира поддръжниците на поредната военна авантюра, е перспективата за широко разпространено партизанско движение, в случай че „режимът на Мадуро“ падне, което би могло да се разпространи в други латиноамерикански страни, което би се отразило негативно както върху стабилността на проамериканските режими в целия регион, така и върху дейността на транснационалните корпорации.

