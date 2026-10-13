Тръмп търси Путин, но гледа към Китай. Иран определя цената на сближаването

/Поглед.инфо/ Какво иска да получи Вашингтон срещу отварянето на руския енергиен пазар? Зад горивната договорка се очертава възможен опит за промяна на отношенията между Москва и Пекин. Тръмп търси облекчение преди изборите и по-силна позиция спрямо Китай. Путин получава възможност да поиска икономически и политически отстъпки, без да жертва стратегическите си партньорства. Иран поставя собствено условие: сигурност, която няма да изтече с американската изборна кампания. Анализ на д-р Румен Петков за цената на сближаването и последствията, които могат да понесат Украйна и Европа.

Руският дизел отваря разговор, който Вашингтон дълго отказваше

Вашингтон започва да плаща политическата цена на опита си да притиска едновременно Русия, Китай и Иран. Войната в Украйна увеличи зависимостта на Москва от азиатските пазари и разшири основанията за руско-китайско сътрудничество. Конфликтът около Иран натовари енергийния пазар и американската вътрешна политика. Китай получи възможност да наблюдава как американската мощ се изразходва в няколко направления, докато самият той запазва значителна свобода да избира кога и докъде да се намесва. Обръщането на Доналд Тръмп към Владимир Путин може да бъде прочетено като опит да се промени тази неблагоприятна за Съединените щати конфигурация.

Американският президент има непосредствена нужда от горивно облекчение преди изборите на 3 ноември. Тази потребност обаче не изчерпва политическата стойност на разговора с Москва. Разрешаването на руски доставки показва, че Вашингтон може да отвори икономическа възможност за държава, която до вчера е представял предимно като обект на ограничения. Тръмп демонстрира способност да променя условията на отношенията. Пекин трябва да отчете тази възможност, дори ако конкретната сделка остане ограничена.

Сергей Латишев, в материала си от 12 октомври, поставя Китай в центъра на американския замисъл. Той се позовава на интерпретация на Николай Вавилов, според когото дори видимият напредък между Москва и Вашингтон подобрява американската позиция в преговорите с Пекин. Това обяснение разширява анализа отвъд цените на горивата. Неговата убедителност зависи от разграничаването между установените действия и предполагаемото намерение зад тях. Публична дизелова договорка има. Доказано руско съгласие за стратегическо дистанциране от Китай няма.

Първоначално обявените над 300 хиляди тона не могат да променят трайно американския горивен баланс. Според сравнението, публикувано от Reuters на 12 октомври, количеството е по-малко от еднодневното потребление на американския транспортен сектор. Доставката може да повлияе върху очакванията и отделни пазарни затруднения, но президентското обещание за бърз ценови резултат изпреварва физическите възможности на първата пратка. [1]

От това не следва, че горивният мотив е измислен. При недостиг и скъп риск допълнителното предлагане има значение и преди да достигне размер, достатъчен за трайно успокояване на пазара. Политическата употреба на доставките започва още с обявяването им. Президентът може да представя себе си като човек, който намира решение там, където предишната политика е оставила забрана. За по-продължителен икономически ефект обаче са необходими повторяеми количества, работещи рафинерии, транспорт и сигурни разплащания.

По-същественият факт е срокът на американското разрешение. Общ лиценз 135, издаден на 9 октомври, допуска определени операции по продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел, включително в Съединените щати, до 7 април 2027 г. Документът запазва изрично ограничение за дебитиране на определени сметки на руските държавни финансови институции. Вашингтон отваря конкретен канал и продължава да контролира неговите граници. [2]

Срокът отвъд изборите позволява търговските участници да планират последващи операции. Той не удостоверява тайно споразумение за пренареждане на света. Показва административна готовност отношенията да продължат и след непосредствения предизборен момент. Това е по-здрава опора за политически анализ от предположенията около поздравления, неразкрити телефонни разговори или предполагаеми лични симпатии.

Тръмп може да използва икономическото изключение и като проба на руската готовност за по-широко договаряне. Ако Москва откликне, Вашингтон получава работещ канал за следващи предложения. Ако Пекин забележи, че този канал се разширява, ще трябва да прецени доколко Русия разполага с алтернативи на съществуващите отношения. Американската полза може да възникне още преди да бъде постигната значителна промяна в руската политика.

Приписването на всичко на изборната кампания подценява този ефект. Обявяването на дизела за незначителна подробност също изкривява картината. Конкретният икономически интерес позволява политическият разговор да започне без предварително съгласие по всички конфликти. Покупката и продажбата създават основание за контакт, което всяка страна може да обясни пред собствената си публика.

Американският интерес към Москва придобива допълнителна тежест, когато се разглежда през китайското направление. Вашингтон трудно може да притиска Пекин ефективно, ако всяка негова мярка срещу Русия увеличава основанията двете държави да си помагат. Възстановяването на ограничена възможност за руско-американски сделки би намалило автоматизма на това сближаване. Дали Тръмп преследва точно такава цел, остава аналитична хипотеза. Съществуването на подобна възможност вече влияе върху сметките на участниците.

Китайската цел на Тръмп и руската цена на сътрудничеството

Според Вавилов, цитиран от Латишев, украинската криза е сближила Русия и Китай до степен, която американската политика вече оценява като вредна за себе си. Вашингтон има основание да търси начин да ограничи резултата от собственото си поведение. Санкционният натиск стесни руските възможности на Запад и увеличи значението на Китай като пазар, доставчик и партньор. Военното противопоставяне даде на Москва допълнителен мотив да поддържа отношения с държава, способна да ограничава американската свобода на действие.

За китайската позиция Русия има значение, което надхвърля търговския оборот. Огромната обща граница, енергийните връзки, военната тежест и дипломатическото взаимодействие намаляват някои от рисковете пред Пекин. При по-остра конфронтация със Съединените щати сигурността на континенталните връзки би придобила още по-голяма стойност. Вашингтон може да се стреми да направи руската подкрепа по-малко предвидима, без да очаква Москва да се превърне в открит китайски противник.

Подобна цел изисква по-малко от пълно геополитическо преобръщане. Достатъчно би било Русия да запази по-голяма дистанция при отделни американско-китайски спорове, да разшири икономическите си възможности или да настоява по-твърдо за собствените си условия пред Пекин. Тръмп може да търси промяна в поведението на Москва в конкретни ситуации. Публичната демонстрация на взаимна полезност му позволява да внушава, че такава промяна е възможна.

Путин има основание да се възползва от американската необходимост. Възстановяването на западен канал би увеличило свободата на руското договаряне и с други партньори. Продавачът с повече възможности за реализация може да защитава по-добре цената си. Държавата с повече работещи дипломатически отношения по-трудно се поставя пред условието да приеме единственото налично предложение. За Москва разширяването на избора има самостоятелна стойност.

Тази стойност обаче трябва да се сравнява с надеждността на американското предложение. Разрешение, което Вашингтон може да прекрати, не е равностойно на трайно гарантиран достъп. Търговска операция под политически контрол може да донесе приход, но и да бъде използвана за последващ натиск. Ако руски компании направят значителни разходи с очакване за продължителен канал, промяната на американския режим ще придобие още по-голяма принудителна сила.

Москва би увеличила собствената си свобода, ако получи допълнителни възможности без отказ от съществуващите партньорства. Ако достъпът бъде обвързан с ограничаване на отношенията с Китай, сделката ще трябва да се оценява по съвсем друга цена. Приходите от гориво трудно биха компенсирали влошаването на сигурността по китайското направление и загубата на доверие в дългосрочен партньор.

Латишев представя Китай като заинтересован от продължаването на украинската война, защото тя отвлича западни ресурси и подобрява китайските условия за покупки от Русия. Част от тези ефекти могат да съществуват. От тях не следва доказано китайско намерение войната да бъде удължавана. Продължителният конфликт носи на Пекин и разходи: несигурност в търговията, натиск върху компании, риск от неконтролирана ескалация и затруднения в отношенията с европейските пазари.

Китай може да извлича полза от отделни последици на войната и едновременно да предпочита уреждане, което не укрепва американската стратегическа позиция. Това е по-сложен интерес от приписваното му желание Русия да воюва безкрайно. Анализът на противоречията между Москва и Пекин изисква конкретни области на разминаване. Общото подозрение към китайската прагматичност не замества такава работа.

Съществува и взаимна зависимост, която Вашингтон трябва да отчита. Русия получава от Китай икономически възможности, а Китай получава от Русия ресурси, сигурност и стратегическа дълбочина. Асиметрията между икономиките не премахва руската тежест. Москва може да настоява за по-добри условия, без да заплашва с преход към противоположен лагер. Пекин има основания да запазва това партньорство дори при разширяване на руско-американския диалог.

Предстоящата среща на АТИС в Шънджън създава конкретен дипломатически хоризонт. Официалният календар посочва 18–19 ноември за срещата на лидерите. Това дава възможност сегашните ходове да бъдат разглеждани като подготовка за следващи разговори, но календарът сам по себе си не потвърждава нито тристранна среща, нито предварително договорен резултат. [3]

Китайското ръководство има и вътрешнополитически график. Официално обявеният пленум на ЦК е насрочен за 26–29 октомври, с акцент върху партийното управление и дисциплината. Изводът, че там непременно ще бъде взето окончателно решение за Тайван, надхвърля публично установеното. Външният натиск влияе върху оценките на ръководството, но не позволява отвън да бъде обявено съдържанието на бъдещо решение. [4]

Американският замисъл, ако китайската интерпретация е вярна, се сблъсква с руско условие: Москва трябва да получи достатъчно, за да разшири сътрудничеството, и да запази достатъчно, за да не стане зависима от него. Путин може да разговаря с Тръмп и да укрепва отношенията със Си Дзинпин едновременно. За Съединените щати такъв резултат би бил по-ограничен от стратегическо отделяне на Русия, но все пак по-полезен от пълната липса на контакт.

Иран ограничава американската свобода да договаря Русия

Иранското направление променя условията на всеки американски опит за по-широко сближаване с Москва. Тръмп има нужда да намали енергийната и политическата цена на конфликта. Русия може да съдейства за предаването и уточняването на позиции, но не разполага с правото да приема американски условия от името на Техеран. Иранската държава ще оценява всяка договорка според собственото си оцеляване, суверенитет и сигурност.

Китайската хипотеза увеличава значението на Иран. Ако Вашингтон иска да намали руското взаимодействие с Пекин, той има основание да ограничи и основанията за съвместно руско-китайско противопоставяне на американската политика в Близкия изток. Продължаването на военния натиск върху Техеран може да произвежда обратния резултат. Двете големи евразийски държави ще имат причини да оценяват американската намеса като проблем за собствените си интереси.

Иран има значение за регионалното равновесие, енергийното движение и сухопътните връзки между различни части на Евразия. Промяна в неговата външнополитическа ориентация или продължително отслабване би засегнала повече от двустранните отношения с Вашингтон. За Москва и Пекин съдбата на Техеран влиза в оценката на по-широката американска стратегия. Затова не може да се очаква, че ограничено горивно облекчение ще заличи тези съображения.

Руското посредничество има стойност, ако Техеран вярва, че собствената му позиция се предава точно. При съмнение, че Москва употребява иранския въпрос за получаване на американски отстъпки, каналът ще загуби полезността си. Вашингтон също би загубил от това, защото ще трябва да търси друг начин за достигане до надеждно иранско решение. Доверието на Техеран е част от ресурса, който прави Путин необходим събеседник.

Путин може да извлече политическа полза от посредничество, което запазва Иран като самостоятелна държава и намалява опасността от нова война. Така Русия демонстрира способност да участва в уреждането на криза, засягаща американски интереси. Ако руската роля се ограничи до убеждаване на Техеран да направи едностранни отстъпки, Москва рискува да плати с партньорството си за резултат, чиято устойчивост Вашингтон не е гарантирал.

Иранската преценка ще се съсредоточи върху последователността на изпълнението. Какво се прекратява първо, какво се отменя, кой проверява и какво става при нови удари — тези въпроси определят реалната стойност на споразумението. Публичното американско признание за дипломатически напредък няма да бъде достатъчно, ако след него Техеран остане изложен на същата военна опасност.

Тръмп може да предпочете бързо обявен резултат преди изборите. Иран има причина да предпочете по-бавен процес с изпълнени насрещни задължения. Москва би могла да помогне за съгласуването на тези различни срокове. Но ако американската страна търси само временно успокояване, а иранската очаква трайна промяна в сигурността, посредникът няма да премахне противоречието с дипломатическа формула.

Икономическото значение на Иран също остава самостоятелно. Руският дизел може да облекчи част от напрежението, но не възстановява автоматично сигурността на доставките от Персийския залив. Продължаващата опасност за транспорта поддържа разходи за застраховане, ограничения в движението и предпазливост при договорите. Вашингтон има нужда от политически резултат, който да въздейства върху тези условия.

Това дава на Техеран възможност за договаряне, без да му осигурява неограничена сила. Войната натоварва и иранската икономика, инфраструктура и общество. Държавата има интерес от прекратяване на разрушителния натиск, но не при условия, които позволяват той лесно да бъде възобновен след нейното отстъпление. Иранската цена на мира ще се определя от разликата между временно прекъсване на ударите и приемливо изменение на сигурността.

Китайската роля не може да бъде премахната и тук. Пекин има собствени икономически и регионални интереси и може да подкрепи деескалация, без да приема американско преустройство на отношенията в своя вреда. Москва няма основание да обещава на Вашингтон, че китайското поведение ще следва руската договорка. Сближаването по един въпрос оставя други области на сътрудничество и противопоставяне отворени.

Успешното руско посредничество би увеличило международната тежест на Путин, защото показва полезност извън украинския конфликт. Тръмп би получил възможност да намали разходите на американската политика. Иран би получил основание да изпълнява договореното, ако сигурността му действително се подобри. Тези интереси могат да се съчетаят, но изискват повече от общо желание тримата лидери да обявят успех.

Украйна и Европа ще понесат последствията от променените американски приоритети

Енергийното договаряне променя американската оценка на украинските удари по руски рафинерии. Докато водещата цел е ограничаването на руските приходи и производствени възможности, подобни удари могат да бъдат разглеждани като средство за натиск. Когато Вашингтон започне да търси руски горивни доставки, същото разрушаване засяга ресурс, от който американската администрация очаква полза. Разминаването с Киев придобива конкретно икономическо съдържание.

Украинското ръководство има собствена военна преценка за тези действия. То може да смята, че ограничаването им намалява способността му да въздейства върху Русия. Тръмп може да оценява продължаването им като пречка пред американските цени и преговори. Съюзническата зависимост не премахва противоречието. Прави средствата за неговото разрешаване силно неравномерни.

Латишев събира съобщения за американски натиск върху Киев и ги интерпретира като подготовка за по-широка договорка. Тези публикации трябва да бъдат оценявани поотделно. Твърдение за заплаха срещу разузнавателното сътрудничество не доказва, че тя е изпълнена. Публична критика към Зеленски не удостоверява договорена смяна на украинското ръководство. Посочването на възможни отстъпки не означава, че активи вече са размразени или сделки са приключили.

По-значимата промяна е в американската йерархия на интересите. Ако Тръмп започне да оценява отношенията с Русия през конкуренцията с Китай и необходимостта от деескалация с Иран, украинските искания ще трябва да се вместят в по-широка сметка. Киев ще има по-малко основания да очаква, че всяка негова военна потребност автоматично определя американското решение. Това не означава незабавно прекратяване на подкрепата. Означава повече условия върху нейната употреба.

За Европа подобно пренареждане е особено неудобно. Правителства, изградили значителна част от политиката си върху продължителната конфронтация с Москва, могат да се окажат пред американски изключения, които не съвпадат с техните решения. Вашингтон ще преследва собственото си ценово облекчение и дипломатическа полза. Европейските общества ще продължат да оценяват разходите на избраната линия чрез индустрията, бюджетите и домакинствата.

Европейските държави разполагат със собствени инструменти и могат да продължат подкрепата за Украйна. Но съпротивата срещу американския ход изисква ресурс, политическа устойчивост и ясно определена цел. Не е достатъчно да бъде обявено, че Вашингтон отстъпва. Трябва да се обясни как продължаването на натиска ще произведе по-добър резултат и кой ще плати за него.

Москва няма да приеме американската промяна за надеждна само защото тя затруднява Киев и европейските му партньори. Руската оценка ще зависи от устойчивостта на разрешенията, плащанията и договореното поведение. Вътрешната съпротива в Съединените щати може да ограничи обещанията на президента. Политическа договорка, която не издържа пред американските институции, оставя Русия с поет ангажимент и несигурна насрещна полза.

Същият проблем засяга енергийното примирие. Работещото ограничение изисква определение на защитените обекти, установяване на нарушенията и последствия при неизпълнение. Ако страните влагат различен смисъл в обхвата му, всеки следващ удар ще бъде повод за спор. Търговията няма да получи необходимата предвидимост, а политическото съобщение ще остане уязвимо.

Латишев и Вавилов допускат Русия да придобие по-широка посредническа роля между Съединените щати и Китай. Москва може да увеличи тежестта си чрез отношения и с двете държави. Статутът на посредник обаче зависи и от тяхната готовност да приемат руско участие. Китай и Съединените щати разполагат с преки канали и няма да предоставят на Русия контрол върху собствените си разногласия.

По-реалистичната руска възможност е да участва в конкретни договорености, при които нейният ресурс или дипломатически достъп е необходим. Това може да донесе повече свобода и признание, без претенция Москва да решава всички спорове между Пекин и Вашингтон. Руската тежест ще нараства според резултатите, които останалите не могат лесно да постигнат без нея.

Путин получава възможност, която Тръмп още трябва да плати

Обръщането към Путин може да обслужва едновременно американските цени, изборната кампания и преговорната позиция спрямо Китай. Нито един от тези мотиви не изключва останалите. Горивната необходимост предоставя конкретно основание за контакт. По-широката стратегическа полза възниква, ако този контакт промени очакванията за поведението на Русия в следващи кризи.

Тръмп има интерес Пекин да вижда Москва като държава с допълнителен избор. Путин има интерес този избор да стане реален, без Русия да поема американски задължения срещу Китай. Разликата между двете цели ще определя цената на следващите предложения. Вашингтон може да се задоволи временно с демонстрация на сближаване. Москва ще трябва да оценява какво остава, когато демонстрацията приключи.

Русия би спечелила от по-широки пазари, предвидими плащания и дипломатически възможности. Загубата на доверие в Пекин или Техеран може да надхвърли тези ползи, ако американската оферта остане обратима. Путин разполага с основание да разговаря и с основание да не бърза. Американската нужда увеличава стойността на руското съдействие; не задължава Москва да го предостави при първите предложени условия.

Иран ще остане проверка за съдържанието на сближаването. Ако Вашингтон приеме договорености, които действително намаляват опасността за Техеран, руското посредничество може да произведе устойчив резултат. Ако търси само кратко успокояване и запазва възможността да възобнови натиска след иранските отстъпки, противоречието ще се върне. Нито дизеловите доставки, нито публичната благодарност към Путин могат да го прикрият задълго.

Китай ще оценява изпълнените действия. Американски лиценз създава възможност. Редовни операции, трайни разрешения и политически решения могат да я превърнат в промяна. Докато това не се случи, Пекин има основания да наблюдава, да уточнява собствените си отношения с Москва и да избягва прибързани реакции, които сами биха увеличили американската полза.

Вашингтон може да опитва да извлече стратегически резултат от руската търговска заинтересованост. Москва може да използва американската необходимост, за да защити повече от една доставка. Техеран ще настоява неговата сигурност да има конкретна цена. Съдържанието на бъдещата договорка ще се реши чрез насрещните ангажименти, които всяка страна е способна и готова да изпълни. Засега Тръмп е показал, че има нужда от Путин. Предстои да покаже колко е готов да даде срещу тази необходимост.

......

[1] Reuters, 12 октомври 2026 г., „What's in the diesel deal between Putin and Trump?“: https://www.reuters.com/business/energy/what-is-diesel-deal-between-putin-trump-2026-10-12/

[2] OFAC, Общ лиценз 135 от 9 октомври 2026 г., срок до 7 април 2027 г.: https://ofac.treasury.gov/media/937216/download?inline= ; съобщение за издаването: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261009_33

[3] Официален календар на АТИС, среща на лидерите 18–19 ноември 2026 г., Шънджън: https://www.apec.org/

[4] Xinhua, публикувано на официалния сайт на китайското правителство, 21 септември 2026 г., пленум на 26–29 октомври: https://english.www.gov.cn/news/202609/21/content_WS6ab0d010c6d00ca5f9a0d4ab.html



