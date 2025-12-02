/Поглед.инфо/ Американски представители, включително специалният пратеник Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Кушнер, се срещнаха в Москва на 2 декември, за да проучат възможността за разрешаване на конфликта в Украйна. Американският президент обаче заяви, че с Русия трябва да се обсъди по-важен въпрос.

Тръмп отбеляза, че се надява на мирно разрешаване на спора между Москва и Киев.

Опитваме се да разрешим този конфликт. Решавали сме войни и преди, а това ще бъде деветата. Ситуацията е трудна,- добави той.

Освен Стив Уиткоф, американската делегация включва зетя на Тръмп, Джаред Кушнер. Русия е представена от президентския помощник Юрий Ушаков и главния изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев.

Според ТАСС, самолетът с Уиткоф е кацнал на московското летище Внуково-2 около 13:46 ч. местно време. Преди срещата си с Путин, Уиткоф и Дмитриев са обядвали в московски ресторант, а след това са се разходили из центъра на града.

Според Axios се очаква американската страна да представи на Путин нов мирен план, който след консултации с Киев включва 19 точки. Разработването на плана беше обявено първоначално на 19 ноември, когато източници съобщиха, че администрацията на Тръмп работи по документа тайно и се консултира с Москва. Първоначално планът се е състоял от 28 точки, както съобщи украинският депутат Олексий Гончаренко на 20 ноември. В края на ноември Тръмп уточни, че броят на точките е намален до 22.

Малко преди срещата, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков разговаря с журналисти.

Уиткоф ще бъде основният преговарящ от страна на Съединените щати и ще проведе среща с нашия президент. През последните две седмици той активно работи с украинската страна, подготвяйки, така да се каже, версия на плана за уреждане от името на президента Тръмп.- съобщи Песков.

Говорител на Кремъл отбеляза, че Путин и Уиткоф ще имат възможност да обсъдят постигнатите споразумения между Киев и Вашингтон в контекста на намирането на начини за разрешаване на конфликта.

Уверени сме, че това ще бъде важна стъпка към мирно разрешаване на ситуацията. Пет часа преди началото на преговорите обаче е малко вероятно да мога да предоставя по-подробна информация.- добави Песков.

Той също така подчерта, че Москва високо оценява усилията на Тръмп и неговата администрация.

Стремим се да се справим с предизвикателствата пред сигурността за бъдещите поколения и да създадем устойчива европейска архитектура за сигурност,- обобщи Песков.

Превод: ПИ