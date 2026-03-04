/Поглед.инфо/ Американско-израелската агресия срещу Иран се сблъсква с неочаквано твърда съпротива, която принуждава Доналд Тръмп рязко да промени реториката си. В своя задълбочен анализ Влад Шлепченко разкрива как стратегията на „мозаичната отбрана“ на Техеран неутрализира въздушните удари на Пентагона, докато светът наблюдава подготовката за потенциална сухопътна инвазия, която може да промени глобалния ред.

Въздушната кампания и илюзията за бърза победа

Операцията на САЩ и Израел срещу Иран започна с масирани вълни от крилати ракети „Томахоук“, подкрепени от полети на стратегическите бомбардировачи B-2 Spirit и B-1 Lancer. Основната цел беше ясна: пълно унищожаване на ядрената инфраструктура и командните центрове на Техеран. Въпреки че тежките бетонобойни бомби нанесоха сериозни щети на подземните обекти, първоначалният оптимизъм във Вашингтон бързо започна да се изпарява.

Иран не само не преустанови съпротивата си, но и демонстрира изключителна устойчивост. Вместо очаквания колапс на държавната машина, се наблюдава ескалация на ответните удари. Иранските балистични ракети и рояци от дронове методично поразяват американската военна инфраструктура в региона, нанасяйки щети на икономиките на съюзниците на САЩ. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че ключовият елемент от американската стратегия – обезглавяването на иранското ръководство – на практика се провали. Дори след смъртта на висши командири, системата продължава да функционира без прекъсване.

„Мозаичната отбрана“: Кошмарът на Пентагона

След смъртта на предходното ръководство, новият аятолах Алиреза Арафи пое функциите на върховен лидер с неочаквана решителност. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и редовната армия задействаха т.нар. „мозаична отбрана“. Тази децентрализирана система на командване означава, че всяка регионална база и всяко подразделение разполагат с автономни задачи и ресурси. Смъртта на централния главнокомандващ не спира изпълнението на общия план.

Иранският външен министър Абас Арагчи беше категоричен: бомбардировките над столицата не влияят на способността на страната да води дълга и изтощителна война. Иранците са извлекли поуки от предишни конфликти и са подготвили територията си за сценарий, в който всяка провинция се превръща в непревземаема крепост. Този подход лишава Вашингтон от възможността да постигне капитулация чрез удар по „центъра на тежестта“.

Риторичният завой на Тръмп: От дни към седмици

Изправен пред реалността на бойното поле, Доналд Тръмп започна да променя своите публични изявления. Първоначално обявената „четиридневна операция“ първо се превърна в „седем или повече дни“, а накрая в интервю за „Дейли Мейл“ президентът призна, че процесът винаги е бил планиран за поне четири седмици. Този лингвистичен пирует е ясен признак за намаляващия оптимизъм в Белия дом.

Експертите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че Тръмп вече не изключва „реална война“ и изпращането на сухопътни войски. Само часове след тези думи бяха забелязани движения в базата в Норфолк, където логистичният кораб USS Arlington започна спешно товарене. Въпреки това остава въпросът дали това е реална подготовка за инвазия или сложна психологическа операция за натиск върху Техеран. Към момента събраните в региона сили – самолетоносачи и разрушители – не разполагат с нужните десантни компоненти за мащабно нахлуване.

Неочакваните загуби и ролята на регионалните играчи

Интересен и неочакван обрат настъпи в небето над региона. Докато иранската ПВО се справя трудно с пилотираните самолети, противовъздушната отбрана на Кувейт демонстрира изненадваща ефективност, сваляйки три американски F-15 само за един ден. Този инцидент, при който местните жители объркаха американските пилоти с врагове, илюстрира хаоса и несигурността на бойното поле. САЩ поддържат ниски нива на официални жертви, но щетите по инфраструктурата са значителни.

Ударът срещу американския склад за боеприпаси в Ербил и разрушаването на радарната станция на Пети флот в Бахрейн показват, че Иран има очи и уши навсякъде. Сателитните изображения, които днес са по-точни от всякога благодарение на новите технологии, потвърждават сериозността на иранските попадения.

Икономическият фронт и Проливът на Шрьодингер

Ормузкият проток се превърна в зона на „хибридна несигурност“. Иран не го затваря напълно, за да не провокира Китай, но избирателно потапя танкери, свързани със САЩ. Ударите по кораби като MKD Fium и Stena Imperative изпращат ясно послание. Цените на енергоносителите започват да пълзят нагоре, което удря най-силно Европа и потенциално Китай.

Саудитска Арабия и ОАЕ се опитват да заобиколят заплахата чрез тръбопроводи до Черно море, но капацитетът им е ограничен. Иранската стратегия тук е математическа – принуждават противника да харчи десет пъти повече за отбрана (ракети „Пейтриът“), отколкото струва самата атака с евтини дронове и балистични ракети.

Геополитическият залог на Тръмп

Крайният срок от четири седмици, поставен от Тръмп, не е случаен. Той иска да се яви в Пекин на среща със Си Дзинпин като триумфатор, който е смазал един от основните съюзници на Китай. Ако обаче войната се проточи и американските загуби нараснат, Тръмп ще попадне в изключително слаба позиция. Това може да се окаже второто голямо поражение за неговата администрация след неуспешната тарифна война. Битката за Иран вече не е просто регионален конфликт, а тест за оцеляването на американската хегемония в един многополюсен свят.