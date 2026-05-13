Тръмп в Пекин: започва нов етап от икономическата война между САЩ и Китай

/Поглед.инфо/ Посещението на Доналд Тръмп в Пекин показва, че икономическото съперничество между САЩ и Китай навлиза в нова, по-дълбока фаза. Вече не става дума само за мита и търговски дефицити, а за контрол върху технологиите, индустриалните вериги, енергията и правилата на глобалната икономика. Анализът на международните медии очертава свят, в който Вашингтон и Пекин търсят не помирение, а управляемо съперничество с глобални последици за Европа и България.

Посещението на Доналд Тръмп в Пекин идва в момент, когато отношенията между САЩ и Китай вече не могат да бъдат описвани с удобната формула „търговски спор“. Това е остарял език за нова реалност. Става дума за сблъсък между две икономически архитектури, две индустриални логики и два различни начина за организиране на световната зависимост.

Международните медии рамкират срещата главно през очакването за тактическа сделка: американски селскостопански доставки, енергийни покупки, евентуално удължаване на търговското примирие, нов механизъм за диалог и опит да се избегне пореден тарифен взрив. „Ройтерс“ поставя акцент върху символиката на срещата в Пекин и върху нуждата на Тръмп от измерими резултати — особено в земеделието, енергетиката и самолетостроенето. Асошиейтед прес вижда в срещата опит за стабилизиране на отношенията, но подчертава, че дълбоките противоречия остават: редкоземни метали, чипове, електромобили, тарифи и индустриална доминация.

Това е точната повърхност на събитието. Но не и неговият център.

Центърът е друг: САЩ отиват в Пекин не за да възстановят старата глобализация, а за да договорят поносим режим на нейното разпадане. Китай от своя страна вече не изглежда като страна, която чака американски достъп до пазара, за да се развива. Пекин води разговор от позицията на държава, която е натрупала индустриална маса, технологични вериги, търговски алтернативи и финансова увереност.

Тук е голямата промяна спрямо първия мандат на Тръмп. Тогава Вашингтон вярваше, че чрез тарифи може да принуди Китай да промени модела си. Сега ситуацията е различна. „Вашингтон пост“ отбелязва, че американската политика вече не изглежда фокусирана върху структурна промяна на китайската икономика, а върху управлявана търговия, тарифни корекции и по-силен държавен контрол върху ключови отрасли — тоест самите САЩ започват да използват инструменти, които дълго критикуваха в китайския модел.

Това е важният парадокс: Америка не успя да накара Китай да стане по-либерален икономически модел; вместо това самата Америка започна да става по-интервенционистка.

Данните потвърждават, че процесът вече е структурен. UNCTAD отчита, че през 2025 г. търговията между САЩ и Китай е спаднала с около една четвърт, или приблизително със 170 милиарда долара, като част от този поток е преминал през т.нар. „свързващи икономики“ — държави, които увеличават търговията си едновременно със САЩ и Китай. Това означава, че декуплингът не премахва зависимостите. Той ги прави по-скъпи, по-непрозрачни и по-политически натоварени.

За Европа това е особено важно. Ако китайски стоки бъдат изтласкани от американския пазар чрез тарифи или санкции, част от тях естествено ще търсят път към европейските пазари. Euronews вече предупреждава, че нова ескалация между Вашингтон и Пекин може да удари европейската индустрия чрез по-слабо глобално търсене, нарушени вериги за доставки, финансова нестабилност и пренасочване на китайски износ към Европа на по-ниски цени.

Българският ъгъл започва именно оттук. България не е страничен наблюдател на тази конфронтация. Тя е малка отворена икономика, вградена в европейски производствени, енергийни и логистични зависимости. Всяко пренареждане между САЩ и Китай преминава през цените на суровините, през индустриалните компоненти, през транспорта, през инвестиционните решения на Германия, през енергийните пазари и през европейската регулация.

Ако Вашингтон и Пекин влязат в по-твърд режим на икономическо разделяне, България няма да бъде ударена директно като велика сила. Тя ще бъде ударена косвено — през европейската индустриална периферия. Това означава натиск върху доставките, по-висока цена на технологичните компоненти, по-голяма несигурност за износителите и още по-силна зависимост от решения, вземани извън София.

Има и втори пласт: енергетиката. „Ройтерс“ съобщава, че една от възможните теми на срещата е възстановяване на китайския внос на американска енергия, включително втечнен газ, нефт, етан и пропан. Това изглежда като двустранен въпрос, но всъщност засяга и Европа. Ако Китай отново увеличи покупките на американски енергийни ресурси, това може да промени ценовия натиск върху европейския пазар, особено в условията на нестабилност около Близкия изток и Ормузкия проток.

МВФ вече прогнозира забавяне на глобалния растеж до 3,1% през 2026 г., като поставя световната икономика в сянката на войната в Близкия изток и повишената несигурност. Световната търговска организация също предупреждава, че прогнозата за ръст на световната търговия със стоки през 2026 г. се влошава до едва 0,5%. Това вече не е фон. Това е средата, в която България трябва да мисли за индустрия, енергетика и външна търговия.

Най-сериозният въпрос не е дали Тръмп и Си ще се усмихнат пред камерите. Ще се усмихнат. Не е и дали ще бъде обявена някаква сделка. Вероятно ще бъде обявена. Въпросът е дали тази сделка ще намали стратегическото напрежение, или само ще го направи по-управляемо.

Контрапунктът е необходим. Не бива да се преувеличава идеята за пълно икономическо разделяне между САЩ и Китай. Двете икономики остават твърде големи, твърде свързани и твърде зависими от глобалните пазари, за да се „разкачат“ напълно без огромна цена. CFR правилно отбелязва, че пълният декуплинг между двете най-големи икономики остава изключително труден, дори когато политическата конфронтация се задълбочава.

Но това не отменя основната тенденция. Светът не върви към чисто разделяне, а към контролирана фрагментация. Не изчезва търговията, а се променя нейният политически режим. Не изчезват веригите за доставки, а се пренареждат през доверени, зависими или удобни посредници. Не изчезва глобализацията, а се превръща в система от блокове, филтри, изключения, санкции, субсидии и технологични бариери.

Точно затова посещението на Тръмп в Пекин е важен сигнал. То показва, че Вашингтон вече не може просто да диктува условията на глобалната икономика, но и че Китай все още не може да я управлява самостоятелно. Двете сили са в състояние на взаимна зависимост, която едновременно ги задържа от пряк икономически разрив и ги тласка към все по-остра конкуренция.

За България изводът е трезв и неприятен: в такава среда малките държави не могат да си позволят стратегическа леност. Нужна е политика за индустриална устойчивост, реална енергийна сметка, търговска диверсификация и далеч по-сериозно разбиране за мястото на страната в европейските производствени вериги. Ако Европа се превърне в терен, върху който САЩ и Китай пренасочват напрежението си, България трябва да знае какво защитава — пазар, производство, инфраструктура, енергетика или просто административно присъствие в чужди стратегии.

Пекинската среща няма да сложи край на икономическата война. По-вероятно е да открие новата ѝ фаза — по-малко шумна, по-институционална, по-техническа и затова по-дълбока. Това вече не е война само за мита. Това е война за стандарти, суровини, енергия, технологии, логистика и право да се определя нормалността в световната икономика.

Именно там България трябва да гледа — не към церемонията, а към архитектурата, която се пренарежда зад нея.



