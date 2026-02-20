/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация, докато Пентагонът подготвя най-мащабната си въздушна армада от инвазията в Ирак насам за удари срещу Иран. В своя анализ за Взгляд авторът Андрей Резчиков разкрива как неочакваната намеса на Русия и Китай в Ормузкия проток променя стратегическите сметки на Доналд Тръмп и поставя под въпрос успеха на американската агресия.

Ултиматумът на Тръмп: Броени часове до „Големия взрив“ в Близкия изток

Според множество дипломатически и военни източници, Съединените щати са напълно подготвени за нанасяне на разрушителни удари срещу Иран в най-близко бъдеще. Часовникът тиктака неумолимо към събота, 21 февруари, когато се очаква операцията да започне, ако Техеран не се пречупи пред исканията на Вашингтон. Пентагонът вече е съсредоточил в региона най-големите си военновъздушни и военноморски сили от 2003 г. насам, подготвяйки се за кампания, която далеч надхвърля мащабите на обикновена наказателна акция.

Висши служители на американската администрация вече са информирали президента Доналд Тръмп за пълната бойна готовност на силите. Един от най-близките съветници на Тръмп сподели пред Axios, че вероятността от директни удари през следващите седмици е близо 90%. Причината е проста и същевременно опасна: американският лидер „губи търпение“ поради пълната липса на напредък в преговорите за иранската ядрена програма. Тръмп вече постави публичен ултиматум, давайки на Техеран само 10 дни за постигане на „смислена сделка“. В противен случай, по думите му, на Ислямската република ще се случат „много лоши неща“.

Армадата на Пентагона: Подготовка за тотално унищожение

Мащабът на американското разполагане е стряскащ. Ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln вече оперира в зоната на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Към нея се присъединяват ескадрили от най-модерните изтребители F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и невидимите за радарите F-35C. Поддръжката се осигурява от разрушители от клас Arleigh Burke, въоръжени с крилати ракети „Томахок“.

Но това е само началото. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Вашингтон не смята да се ограничава с еднократен удар по ядрени обекти. Планира се мащабна въздушна кампания, продължаваща няколко седмици, чиято цел е пълното демонтиране на военната и ядрена инфраструктура на Иран. За тази цел към региона пътува и самолетоносачът USS Gerald R. Ford, а в Испания и на Азорските острови вече пристигнаха стратегически активи като F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcons и разузнавателните платформи E-3 Sentry и легендарните U-2 Dragon Lady. Това не е демонстрация на сила, а подготовка за истинска война.

Израел на бойна нога: Страхът от иранския отговор

Израелските отбранителни сили (IDF) и службите за спешна помощ са приведени в състояние на най-висока бойна готовност. Тел Авив очаква американските удари да започнат всеки момент, но същевременно се опасява от масиран ирански отговор. Според източници на Ynet, израелското командване не изключва възможността Техеран да изстреля балистични ракети по израелска територия дори ако еврейската държава не участва пряко в първата вълна на атаките.

Техеран вече предупреди, че всеки опит за агресия ще подпали целия регион. Иранското ръководство даде да се разбере, че прокси сили в Ирак, Катар и Ливан ще бъдат активирани, а американските бази в съседните държави ще се превърнат в легитимни цели. Светът е изправен пред перспективата за пълномащабна регионална война, която може да затвори енергийните артерии на планетата.

Русия и Китай: Морският щит в Ормузкия проток

Докато Вашингтон затяга примката, Москва и Пекин изпратиха ясен геополитически сигнал. Провеждането на ученията „Морски пояс за сигурност 2026“ в самото сърце на потенциалния конфликт – Ормузкия проток – не е случайно съвпадение. Николай Патрушев, помощник на руския президент, подчерта, че е дошло време БРИКС да получи пълноценно „стратегическо морско измерение“. Това е директно предизвикателство към американската морска хегемония.

Въпреки че Кремъл официално твърди, че ученията са предварително планирани, присъствието на руски и китайски военни кораби в зоната на очаквания удар създава критични усложнения за американското планиране. Според военни експерти, анализирани от Поглед.инфо, Пентагонът е изправен пред три основни проблема. Първо, рискът от случаен удар по руски или китайски кораб би превърнал регионалния конфликт в глобален сблъсък между великите сили. Второ, руските и китайските системи за радиоелектронно разузнаване могат оперативно да подават информация на Техеран за движението на американските самолети и ракети. Трето, това сътрудничество може да включва предаване на данни за целеуказване на иранските противокорабни ракети, което би направило американската армада уязвима.

Геополитическата логика: Защо Тръмп се нуждае от тази война?

Анализаторите посочват, че зад военната реторика на Тръмп стоят дълбоки вътрешнополитически и геоикономически цели. От една страна, той се нуждае от „бърза и победоносна война“, за да консолидира електората си преди междинните избори за Конгрес. От друга страна, ударът по Иран е индиректен удар по икономическата мощ на Китай. Иран е ключов партньор на Пекин в инициативата „Един пояс, един път“. Разрушаването на иранската държавност или смяната на режима в Техеран би означавало ерозия на китайските инвестиции и енергийната сигурност на Азия.

Игор Коротченко, главен редактор на списание „Национална отбрана“, оценява вероятността от война на 80%. Той подчертава, че Израел играе ролята на катализатор, тласкайки Вашингтон към радикалното решение. Въпреки това, Тръмп трябва да прецени и рисковете – ако операцията се проточи и Ормузкият проток бъде блокиран, цените на петрола ще скочат до небесата, което ще удари американската икономика и ще се обърне срещу самия него в изборната надпревара.

БРИКС и новият многополюсен ред

Присъствието на Москва и Пекин в Ормузкия проток е нещо повече от военна маневра – то е символ на раждането на новия многополюсен свят. За първи път от десетилетия САЩ не могат да действат в Близкия изток като абсолютен господар. Русия и Китай демонстрират, че техните национални интереси и тези на техните съюзници в БРИКС ще бъдат защитавани с всички средства.

Техеран, от своя страна, разбира, че оцеляването му зависи от способността да въвлече американците в продължителен конфликт, който Вашингтон не може да си позволи. В тази игра на нерви всяка грешка може да доведе до катастрофа. Но едно е сигурно: плановете на САЩ за „лесна победа“ над Иран вече са сериозно коригирани от присъствието на руския Андреевски флаг и китайските военноморски сили в топлите води на Персийския залив.

