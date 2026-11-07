Тръмп вади президентското вето от Конституцията: Капитолия влиза в режим на блокиран бюджет

/Поглед.инфо/ Резултатите от изборите за Конгреса на САЩ поставят администрацията в Белия дом пред нова институционална реалност. Загубата на контрол върху Камарата на представителите или Сената стеснява възможностите за прекарване на вътрешни реформи, данъчни промени и бюджетни назначения. В тази ситуация американският президент се връща към класическия инструмент на изпълнителната власт – правото на вето, залегнало в Раздел 7 от Конституцията. Чрез него всяко предложение на мнозинството може да бъде спряно, докато в Конгреса липсват 2/3 за преодоляването му. Външната политика обаче остава поле, където главният командващ запазва широк оперативен маневър.

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Институционалният капан след междинните избори

Политиката във Вашингтон рязко променя своя вектор, когато Белият дом и Капитолия попаднат в ръцете на две противоположни лагера. Според анализи на американското конституционно право, загубата на парламентарно мнозинство автоматично лишава държавния глава от възможността леко да прокарва своите вътрешнополитически и финансови проекти.

В публичните си появи Доналд Тръмп демонстративно омаловажава щетите от изборния резултат, позирайки с символични атрибути с надпис „вето“ и заявявайки намерение да блокира законопроекти на опонентите си. Но отвъд политическия PR и публичната реторика се крие твърдият механизъм на Раздел 7 от Конституцията на САЩ.

Този документ дава възможност на президента да върне всеки одобрен от Камарата и Сената текст обратно за преразглеждане, съпроводен с писмени възражения.

Математиката на двете трети и спирачките в законодателството

За да бъде заобиколено едно президентско вето, от Конгреса се изисква квалифицирано мнозинство от две трети в двете камари — праг, който при сегашното съотношение на силите е практически непостижим за демократите.

Редовно (суспензивно) вето: Президентът връща текста с възражения; за преодоляването му са нужни 2/3 от гласовете в Камарата и Сената.

Президентът връща текста с възражения; за преодоляването му са нужни 2/3 от гласовете в Камарата и Сената. Джобно вето (Pocket Veto): Прилага се, когато Конгресът прекъсне сесията си в рамките на 10-дневния срок за подпис, с което текстът отпада автоматично.

Прилага се, когато Конгресът прекъсне сесията си в рамките на 10-дневния срок за подпис, с което текстът отпада автоматично. Отменено вето по точки (Line-Item Veto): Практиката президентът да зачерква отделни параграфи бе обявена за противоконституционна от Върховния съд на САЩ през 1998 г. (делото Clinton v. City of New York).

Трябва да се отбележи, че по време на първия си мандат Тръмп наложи общо 8 вета, а след завръщането му в Белия дом статистиката наложи още 4 подобни случая — общо 12 в кариерата му.

С оглед на новата конфигурация в Капитолия, честата употреба на този механизъм изглежда неизбежна.