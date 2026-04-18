/Поглед.инфо/ Анализ на Петър Акопов разкрива зад привидното успокояване на кризата около Ормуз дълбока стратегическа трансформация, в която Съединените щати вече не диктуват темпото, а реагират на наложена от Иран реалност. Отварянето на протока не е жест на добра воля, а внимателно изчислен ход, който принуждава Вашингтон да търси изход от ситуация, в която военният натиск вече не работи. Зад фасадата на „деескалация“ се оформя нов баланс на силите, при който цената на мира се плаща на части — финансово, политически и стратегически, без това да бъде признато публично.

Тръмп, който доскоро демонстрираше агресивна решителност, внезапно започва да говори различно. Благодарности към Иран, натиск върху Израел да се въздържи, неочаквана тишина там, където до вчера се чуваха удари и заплахи. Това не е смяна на тон. Това е сигнал, че нещо вече е приключило — и че резултатът не е този, който Вашингтон очакваше.

Отварянето на Ормузкия проток изглежда като технически детайл, но в действителност това е сърцето на кризата. Световният пазар реагира мигновено — цените на петрола падат не защото има гаранции за мир, а защото инвеститорите усещат, че САЩ няма да могат да поддържат ескалацията. Пазарът не вярва в нова война, дори когато самолетоносачи се придвижват и войски се прехвърлят. Тази парадоксална комбинация — военна активност без политическа воля — издава истината: възможността за продължаване на конфликта е изчерпана.

Ударът от края на февруари променя всичко. Убийството на върховния лидер на Иран не води до срив, както са очаквали в някои среди във Вашингтон. Напротив — ускорява процеси, които и без това са били в ход. Деамериканизацията на Близкия изток вече не е теза, а реалност. Европейските съюзници не просто се дистанцират — те започват да се съмняват в самата логика на американските действия. Това е моментът, в който стратегията се превръща в тежест.

Тръмп вижда това. И реагира по начин, който за външния наблюдател изглежда като тактическо отстъпление, но всъщност е опит за контролирано излизане от ситуация, която вече не може да бъде управлявана. Иран му предлага именно това — изход, но не и победа. Не триумф, а компромис, който ще изглежда като поражение за вътрешните му противници.

Тук започва истинската игра. Защото Техеран няма намерение да дава на Вашингтон символична победа. Изявленията за „връщане на урана“ звучат добре за американската публика, но не означават нищо в реалната динамика на преговорите. Иран може да спре ядрената си програма — но не за десетилетия, както настояват САЩ, а за срок, който той сам определя. Това не е отстъпка. Това е контрол.

В същото време разговорите в Исламабад се превръщат в сцена на внимателно режисирано напрежение. Самата идея Тръмп да се появи лично там носи в себе си силен символен заряд. Но този символ е двустранен — той може да означава пробив, но може да означава и унижение. Иран няма да позволи лесна сцена на ръкостискане, защото паметта за удара е още жива. Това не е Северна Корея. Това е държава, която е преживяла пряка атака и няма да играе по сценарий, написан във Вашингтон.

Истинският въпрос не е дали ще има споразумение. Истинският въпрос е какво стои зад него.

И тук се появява темата за парите. Замразените ирански активи не са просто финансов инструмент — те са лост за натиск, който се превръща в задължение. Сумите варират, но дори частичното им деблокиране ще бъде възприето като победа за Иран. Защото става дума за негови средства, задържани години наред. В този смисъл Тръмп не „дава“ — той връща. Но политическият ефект е друг: изглежда като плащане.

Това е капанът. Защото самият Тръмп многократно е критикувал подобни действия в миналото. Всяка стъпка в тази посока ще бъде използвана срещу него. Противниците му ще говорят за капитулация, за слабост, за загуба на контрол. А той ще трябва да обяснява защо прави точно това, което преди е осъждал.

Иран знае това. И затова играе внимателно, но твърдо. Ако средствата не бъдат върнати — дори частично — Техеран има готов отговор: такси за преминаване през Ормуз. Това би означавало не просто икономически натиск, а разрушаване на всяка възможност за стабилно споразумение. Световната икономика ще усети това веднага.

Междувременно споменът за предишни „сделки“ остава жив. След 7 октомври обещанията за размразяване на средства се оказват празни. Иран е научил урока си. Доверието не съществува. Съществуват само гаранции — и те трябва да бъдат материални.

Затова сегашният процес няма да доведе до класическо подписано споразумение. По-вероятният сценарий е нещо по-размито — серия от удължавания на примирието, постепенно нормализиране без официален финал. Мир, който не е обявен, но съществува. И който устройва всички, защото никой не трябва да признае как е стигнал до него.

В този момент геополитиката започва да се измества. Погледът се насочва към Азия. Пекин се превръща в следващата сцена, а срещата със Си Дзинпин — в символичен завършек на един процес, който всъщност не е победа, а избягване на катастрофа.

Тръмп ще представи това като успех. Ще говори за стабилизиране, за отворени маршрути, за избягване на война. И в известен смисъл ще бъде прав. Но истината ще остане между редовете — че САЩ не са наложили волята си, а са приели чужда рамка.

И точно тук се появява новият баланс. Не шумен, не официален, но реален. Баланс, в който Иран вече не е обект на натиск, а фактор, който определя условията. Баланс, в който Америка не отстъпва публично, но отстъпва стратегически.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е край на конфликта. Това е начало на нов етап, в който силата не се демонстрира чрез удари, а чрез способността да принудиш противника да плати — без да признае, че го прави.

И най-опасното в този нов етап е, че той изглежда като спокойствие. А всъщност е пренареждане на силите, което тепърва ще показва последствията си.

