/Поглед.инфо/ Първият ден от съдбоносните преговори в Женева между Русия, САЩ и Украйна приключи в атмосфера на крайно напрежение. По информация на РИА Новости, срещата е продължила шест часа при закрити врати, като са обсъждани ключови военни и политически параметри. Докато Вашингтон търси изход чрез пратениците на Тръмп, в Киев зрее опасен разкол между реалистите и радикалите.

Дипломатическата обсада на Женева: Кой кой е край масата?

В Женева, под покрива на хотел „Интерконтинентал“, започна поредният етап от голямата геополитическа игра, която трябва да реши съдбата на конфликта в Украйна. Първият ден премина под знака на интензивни двустранни и тристранни консултации, продължили над шест часа. Форматът на срещата – при закрити врати и без излишни изявления за медиите – подсказва, че страните най-накрая са прешли от куха риторика към обсъждане на конкретни, макар и болезнени параметри за уреждане на кризата.

Съставът на делегациите говори красноречиво за тежестта на преговорите. Руската страна отново е представена от помощника на президента Владимир Медински – фигура, която познава детайлно историята на провалените споразумения от Истанбул и носи със себе си твърдата линия на Кремъл. От американска страна виждаме „тежката артилерия“ на новата администрация във Вашингтон: специалният пратеник Стивън Виткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Кушнер. Присъствието на Кушнер е ясен сигнал, че Белият дом залага на бизнес-подход и директна дипломация, целяща бърза развръзка, която да освободи американския ресурс за други направления.

Украинската страна, представена от Кирил Буданов, се намира в най-неизгодно положение. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че Киев вече не е субект, а обект на международните отношения, и женевските срещи само потвърждават тази теза.

Разколът в киевската делегация: Страхът на Буданов срещу сянката на Ермак

Един от най-сензационните аспекти на настоящите преговори е информацията, изнесена от списание „Икономист“, за дълбок разкол в украинския преговорен екип. Според източници, делегацията на Киев е разделена на два враждуващи лагера. Първото крило, водено от началника на ГУР Кирил Буданов, заема изненадващо прагматична (за техните стандарти) позиция. Те смятат, че за Украйна е жизненоважно да постигне бързо споразумение под егидата на САЩ, преди „прозорецът на възможностите“ да се затвори окончателно и фронтът да рухне напълно.

От другата страна стои крилото, което все още се намира под силното влияние на бившия ръководител на президентската администрация Андрий Ермак. Тази група продължава да настоява на максималистични искания, които в сегашната реалност изглеждат абсурдни. Този вътрешен конфликт парализира способността на Украйна да договаря и я превръща в непредсказуем партньор дори за собствените ѝ западни покровители. Страхът на Буданов е обоснован – при липса на мирно споразумение в най-кратки срокове, държавността на Украйна може да се изпари по-бързо от очакваното.

Енергиен мир или военно статукво: Исканията на Рустем Умеров

Интересен детайл от първия ден е изявлението на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. Киев се опитва да изведе на преден план въпроса за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Това е пряко следствие от систематичните руски удари, които оставиха страната в почти пълен мрак. За Украйна енергийната сигурност е въпрос на оцеляване на тила през оставащите зимни месеци.

Руската позиция обаче остава непоколебима. Както вече се отбелязва в коментарите на Поглед.инфо, Москва няма намерение да прави частични отстъпки, които биха позволили на Киев да си поеме дъх и да превъоръжи армията си. За руската делегация „пазарлъци“ няма да има – условията са комплексни и включват не само енергетиката, но и пълната де militarizacia и политическа трансформация на съседната страна.

Британската сянка и „Формулата от Аляска“

Присъствието на британска делегация, водена от Джонатан Пауъл (съветник на Киър Стармър), макар и неофициално, показва, че Лондон не иска да бъде изолиран от новата архитектура на сигурност, която Тръмп и Путин се опитват да изградят. Британците, които традиционно са сред най-големите „ястреби“, сега са принудени да стоят в кулоарите и да чакат резултатите от решенията на големите играчи.

Основните параметри на преговорите се базират на т.нар. „формула от Аляска“, договорена на предишни срещи на върха. Според източници от Кремъл, САЩ най-накрая са признали, че без решаване на териториалния въпрос, дългосрочно уреждане е невъзможно. Основното условие на Москва е пределно ясно: пълно изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас и признаване на новите териториални реалности. Предишните срещи в Абу Даби, където се проведе и успешната размяна на военнопленници (157 на 157), подготвиха почвата, но сега в Женева се решава „големият въпрос“.

Геополитическата логика: Към нов световен ред?

Вторият ден от преговорите обещава да бъде още по-интензивен. В работата се включва и група по икономически въпроси, водена от Кирил Дмитриев (РФПИ). Това подсказва, че се обсъждат не само граници и оръжия, но и бъдещите икономически отношения и санкционния режим.

Вашингтон изглежда „изтощен“ от украинската авантюра и администрацията на Тръмп търси бърз „deal“. За Русия обаче това не е просто бизнес сделка, а въпрос на екзистенциална сигурност. Фактът, че преговорите се водят на руски и английски език, прескачайки европейските посредници, е поредното доказателство, че Европа е оставена в периферията на голямата история. Женева 2026 може да се окаже мястото, където ще бъде начертана новата карта на Източна Европа – карта, в която Киев ще трябва да се примири с ролята на неутрален буфер, ако иска въобще да съществува.

