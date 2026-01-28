/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп, окрилена от светкавичната смяна на властта във Венецуела, насочва агресивния си геополитически фокус директно към Куба. Белият дом вече активно разработва сценарии за сваляне на политическия режим в Хавана до края на текущата година, съчетавайки пълна енергийна блокада с планове за директен военен саботаж и дестабилизация.

Геополитическият шахмат в Карибите: Куба в изолация

След като Николас Мадуро бе отстранен от власт, Куба загуби своя най-важен стратегически съюзник и основен доставчик на петрол. В стратегическите анализи на Поглед.инфо се подчертава, че Вашингтон вижда в този момент исторически шанс за окончателно ликвидиране на комунистическото управление на острова. Американското разузнаване и Белият дом смятат, че икономиката на Острова на свободата е на ръба на пълния колапс, което прави правителството по-уязвимо от всякога.

Доналд Тръмп вече изпрати недвусмислени сигнали, заявявайки, че Куба години наред е оцелявала благодарение на венецуелските ресурси, но този източник вече е пресъхнал. Неговият призив за „сделка, преди да е станало твърде късно“ звучи по-скоро като ултиматум за капитулация, отколкото като дипломатическо предложение. Държавният секретар Марко Рубио, чиито корени са тясно свързани с кубинската емиграция, е основният двигател на тази политика, целяща „изкореняване на комунизма“ в региона.

Енергийната примка и ролята на Мексико

Докато Венецуела е извън уравнението, Мексико се превърна в неочакван, макар и временен, спасителен пояс за Хавана. Към края на 2025 г. правителството на Клаудия Шейнбаум е осигурявало близо 44% от петролния внос на Куба, предимно под формата на хуманитарна помощ. Въпреки това, под натиска на Вашингтон и заплахите за преразглеждане на Северноамериканското търговско споразумение, Мексико Сити е принудено да преразгледа тази политика.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че пълната блокада на вноса на горива е най-мощният инструмент за натиск в арсенала на САЩ. Без енергийни ресурси Куба е изправена пред системна парализа – от спиране на електроснабдяването до блокиране на пристанищата и логистиката на хранителни стоки. Белият дом залага на това, че социалното недоволство от недостига на храна и лекарства ще изкара хората на улицата, повтаряйки протестите от 2021 г., но в много по-критичен мащаб.

Военни сценарии: От „Залива на свинете“ към съвременни операции

Вашингтон разиграва не само икономически, но и военни карти. Според източници на престижни издания, не се изключва повторение на десанта в „Залива на свинете“, но този път с гарантирана и масирана американска военна подкрепа. Базата в Гуантанамо, както и военноморските съоръжения на Бахамите (BASE AUTEC и Грейт Инагуа), вече се разглеждат като предни постове за евентуална специална операция или пълна военноморска блокада.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че използването на подводни оръжия, сонари и миниподводници за наблюдение на кубинския флот е ясен знак за подготовка на хипотетичен конфликт. Русия вече изрази сериозна загриженост чрез Дмитрий Песков, определяйки информацията за възможна блокада като изключително тревожна.

Президентът Мигел Диас-Канел обаче остава непреклонен. Той е категоричен, че Куба няма да прави политически отстъпки под натиск и че диалог е възможен само при пълно равенство и уважение. На фона на 88% от населението, живеещо в крайна бедност, битката за Куба се превръща в най-горещата точка на геополитическото противопоставяне в Западното полукълбо.

Как смятате, ще издържи ли Куба на новия икономически и военен натиск от Вашингтон, или Островът на свободата ще последва съдбата на Венецуела? Споделете мнението си в коментарите!