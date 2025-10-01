/Поглед.инфо/ Унгарският премиер Виктор Орбан предупреди, че Третата световна война може да започне всеки момент поради грешка на една от големите сили.

Унгарският премиер Виктор Орбан предупреди за потенциалната заплаха от Трета световна война, ако големите световни сили допуснат стратегическа грешка. Това изявление беше направено в речта му преди неформална среща на лидерите на ЕС в Копенхаген, излъчена на живо по уебсайта на Европейската комисия.

Орбан подчерта, че настоящата геополитическа ситуация е достигнала критична точка. Той смята, че дори една-единствена грешка в преценката на влиятелна страна, по-голяма от Унгария, може да предизвика глобален конфликт с непредсказуеми последици, включително пълномащабна война.

По-рано, през август, политикът отбеляза, че заплахата от ескалация е била частично премахната благодарение на преговорите между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин – които се проведоха в Аляска.

Както съобщи Politico, позовавайки се на западни дипломати, настоящата ситуация в Европа извиква спомени от периода преди Първата световна война. Експертите не изключват риска кризата бързо да ескалира в открита конфронтация.

Превод: ПИ