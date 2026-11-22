/Поглед.инфо/ Третият том от мемоарите на 46-ия президент на САЩ Джо Байдън, озаглавен „Обещай ми, Америка“, предизвика остри реакции заради портрета на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Докато в книгата си Байдън обвинява израелския лидер в липса на държавническо мислене и политически егоизъм, публикуван наскоро запис на телефонен разговор от януари 2025 г. разкрива съвсем различна картина на лична близост и възхищение.

По публикации на „Таймс ъф Израел“, „Джерузалем пост“ и мемоарите „Обещай ми, Америка“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическата амнезия като литературен жанр

Политическите мемоари на американските президенти рядко служат за установяване на историческата истина. Те са инструмент за управление на собственото наследство, опит да се подреди хаосът от провалени инициативи в стройна, макар и закъсняла логика. Третият том от спомените на 46-ия президент на Съединените щати Джоузеф Байдън, издаден за неговия 84-и рожден ден под заглавието „Обещай ми, Америка“, не прави изключение от това правило. След биографичната „Обещания за спазване“ и личната трагедия, описана в „Обещай ми, татко“, новият четиристотинстраничен труд претендира да обясни взетите решения в Белия дом и мотивацията зад тях.

Само че между кориците на книгата и суровата фактология на дипломатическите архиви зее пропаст, която трудно може да бъде обяснена единствено с художествена свобода. В основата на този сблъсък стои образът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. В книгата си Байдън го рисува като политик, лишен от стратегически хоризонт, човек, който системно поставя собственото си оцеляване на власт над дългосрочната сигурност на държавата Израел. Според текста на мемоарите американският президент е бил дълбоко разстроен от неспособността на своя събеседник да мисли като държавник.

Но ето го проблемът. Няколко седмици преди или след появата на тези редове (в зависимост от това кога точно е завършен ръкописът), израелското издание „Джерузалем пост“ публикува стенограма от телефонен разговор между двамата лидери, проведен на 15 януари 2025 година. Датата не е случайна: остават броени дни до официалното напускане на Белия дом от страна на Байдън, а в същия ден Израел и движението Хамас обявяват споразумение за прекратяване на огъня и размяна на заложници. В този разговор, оценен от свидетели като изключително топъл, човекът, който по-късно ще напише за липсата на държавническо мислене у Нетаняху, казва буквално следното: „Ти си добър човек. Знам, че понякога сме имали различия, но... все още те обичам, човече. Възхищавам ти се... Не мога да ти опиша колко много те ценя и през какво си преминал.“

Как да се съвместят тези две версии на реалността? Едната е предназначен за историята текст, изчистен от литературни редактори и политически съветници, чиято цел е да дистанцират президента демократ от непопулярната сред прогресивното крило на партията му военна кампания в ивицата Газа. Другата е директен запис от реалното време, в който личната симпатия, натрупана в продължение на четири десетилетия общуване, надделява над всякакви стратегически разногласия.

Въпросът не е само психологически. Става дума за начина, по който се формира и представя американската външна политика. Дали Байдън наистина е забравил какво е говорил по телефона в последните си дни като държавен глава, или екипът му е „преосмислил“ миналото, за да спаси репутацията му пред избирателите? Сензационните репортажи от последните години на неговия мандат често се фокусираха върху възрастта, физическата немощ и прогресиращото заболяване на президента, което след напускането на властта само се е задълбочило. Но зад медицинския фактор прозира нещо много по-съществено: системното разминаване между думите и делата на Вашингтон в Близкия изток.

Илюзията за саудитския пробив и палестинският възел

За да се разбере тежестта на обвиненията, които Байдън отправя към Нетаняху в „Обещай ми, Америка“, трябва да се върнем към периода 2021-2022 година. В началото на мандата на американския президент властта в Израел временно премина в ръцете на разнородната коалиция на Нафтали Бенет и Яир Лапид, останала в историята като „правителството на промяната“. За първи път в израелската политическа практика в управляващото мнозинство влезе независима арабска партия. За администрацията във Вашингтон това изглеждаше като идеалния прозорец на възможности за рестартиране на мирния процес, замразен по време на предишното управление.

Байдън твърди в книгата си, че е успял да постигне нещо, което десетилетия наред убягваше на американската дипломация: убедил е председателя на Палестинската администрация Махмуд Абас да подкрепи посредничеството на САЩ за нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия. Условието, което Байдън лично е гарантирал пред Рамала, е било палестинците да не бъдат изключени от преговорния процес, както се случи при „Авраамовите споразумения“, договорени по времето на Доналд Тръмп.

Според разказа на бившия американски президент, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е демонстрирал пълна готовност да подпише пакет от двустранни документи с Израел. Ставало е дума за мащабни проекти в сферата на отбраната, високите технологии и гражданската ядрена енергетика (последното е ключов елемент за Рияд, който търси технологичен паритет с Иран). В тази конструкция палестинският компонент е трябвало да служи като политическа легитимация за саудитската монархия пред арабския и ислямския свят.

Всичко изглеждало подготвено за исторически подпис, докато в края на 2022 година вътрешнополитическата криза в Израел не доведе до предсрочни избори и триумфално завръщане на Бенямин Нетаняху на премиерския пост. Новият кабинет в Йерусалим, доминиран от крайнодесни и религиозни партии, зае категорично твърда позиция спрямо всякакви отстъпки за палестинците. Преговорите със Саудитска Арабия бяха поставени на пауза.

Тук обаче анализът на Байдън пропуска съществени икономически и геополитически детайли. Мохамед бин Салман никога не е водил тези преговори от алтруизъм или от загриженост за палестинската държавност. Цената, която Рияд поиска от Вашингтон за нормализирането на отношенията с Израел, включваше официален договор за взаимна отбрана със САЩ, достъп до най-модерните американски оръжейни системи и американски технологии за обогатяване на уран на саудитска територия. Израел беше просто разменната монета в една много по-голяма сделка между Рияд и Вашингтон. Дали Нетаняху провали споразумението със своята твърдост, или Саудитска Арабия използва завръщането му като удобен претекст да вдигне мизата в преговорите с Белия дом? В мемоарите на Байдън този въпрос изобщо не се поставя, защото отговорът би поставил под съмнение дипломатическата гениалност на собствената му администрация.

Капанът на 7 октомври и безсилието на суперсилата

Нападението на Хамас срещу южните райони на Израел на 7 октомври 2023 година разруши окончателно дипломатическите конструкции на Вашингтон. Байдън описва първите минути след атаката с ясното съзнание, че реакцията на израелската армия ще бъде съкрушителна. В книгата си той декларира, че никога няма да съжалява за решението си да застане безусловно до Израел в този момент, определяйки случилото се като най-тежкия удар срещу еврейския народ след Холокоста.

Но веднага след тази декларация се появява двойствеността, която беляза последните петнадесет месеца от неговото президентство. Байдън признава, че броят на загиналите цивилни палестинци в ивицата Газа тежи на съвестта му като непреодолимо бреме. По неговите думи, самият Нетаняху в лични разговори е признавал, че мащабът на разрушенията и човешките загуби нанасят тежки щети върху международния образ на Израел и подкопават обществената подкрепа в Съединените щати.

Въпреки това на терен се е възпроизвеждал един и същ сценарий. Вашингтон отправя предупреждения, израелският премиер дава успокоителни обещания, но веднага след това следва нова мащабна военна операция, която води до поредната вълна от цивилни жертви. Байдън пише с горчивина, че обкръжението на Нетаняху винаги е намирало логични оправдания, докато самият министър-председател е поемал ангажименти без ни най-малко намерение или реална възможност да ги изпълни.

Тук прозира фундаменталното противоречие в политиката на администрацията на Байдън. Докато президентът и държавният секретар Антъни Блинкен призоваваха публично за сдържаност, защита на цивилното население и спазване на международното хуманитарно право, Пентагонът поддържаше непрекъснат въздушен и морски мост за доставка на боеприпаси за израелската армия. Става дума за десетки хиляди тонове въоръжение, включително тежки авиационни бомби, артилерийски снаряди и системи за противовъздушна отбрана.

Един американски президент разполага с огромен арсенал от инструменти за натиск върху съюзник, който зависи критично от американската военна и финансова помощ. Спирането или дори временното забавяне на доставките на ключови боеприпаси би принудило всяко израелско правителство да преразгледа оперативните си планове в рамките на седмици. Байдън не използва този лост, с изключение на едно символично задържане на пратка от тежки бомби през пролетта на 2024 година, което бързо беше компенсирано по други канали. В мемоарите си той признава собственото си безсилие да спре войната или да повлияе на външната политика на Йерусалим, превърнала се в открита демонстрация на военна мощ. Но това безсилие не беше обективна даденост, а резултат от политически страх във Вашингтон: страх от обвинения в предателство към съюзника в навечерието на президентските избори в САЩ през ноември 2024 година.