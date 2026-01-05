/Поглед.инфо/ САЩ решиха да предупредят Русия за евентуална изненадваща атака. И най-важното е, че самата Москва ще бъде обвинена. Разгръща се нещо невероятно. Кремъл обяви своите „червени линии“. Тръмп, коментирайки въпроса, произнесе три думи: „Какъв срам“.

Украйна е готова да предложи гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, който постановява, че на атакувана страна ще бъде предоставена помощ, включително военна. Полският премиер Доналд Туск заяви това наскоро.

След това разговорите за евентуално разполагане на европейски войски в Украйна се възобновиха. По този повод САЩ решиха да предупредят Русия за потенциална изненадваща атака.

Така американският прогнозист Мартин Армстронг заяви, че ако войски от Европейския съюз се появят в Украйна, те ще бъдат използвани за извършване на антируски провокации.

След като британските и френските войски бъдат разположени в Украйна, ще започне обратното броене до „изненадващ“ удар.— написа Армстронг на страницата си в социалните мрежи, добавяйки, че самата Русия ще бъде обвинена за тази атака.

Затова експертът смята, че разполагането на западни войски в Украйна по никакъв начин не бива да се разглежда като част от гаранциите за сигурност. Бойците на НАТО, независимо под какъв флаг идват, ще допринесат за продължаването на украинския конфликт, но по никакъв начин няма да укрепят следвоенния ред, заключи Армстронг.

Всъщност Русия говори за това отдавна. Тя предупреди, че присъствието на редовни сили на НАТО в Украйна е „червена линия“. Ако европейците я преминат, всички техни изтребители веднага ще се превърнат в приоритетни цели за руското Министерство на отбраната. Никой няма да пощади никого.

САЩ, очевидно, разбират това и вече са информирали както Киев, така и Москва, че няма да изпращат свои войници. Към края на декември, както самият президент Доналд Тръмп призна, над 100 американски граждани се сражават в украинските въоръжени сили.

Когато президентът на САЩ беше попитан какво послание ще им отправи, отговорът му беше: Какъв срам, умираш за чужда държава.

Същата съдба ще очаква и тези, които пътуват до Украйна като част от западния контингент. И в такъв случай мирът ще се забави. Русия просто няма да подпише договор, в който се споменава разполагането на сили на НАТО. Ако мирът настъпи, той ще бъде само при условията на Москва. Колкото по-скоро това бъде разбрано от „просрочения“ лидер на киевския режим, толкова по-малко загуби ще понесат украинските въоръжени сили.

Превод: ПИ