/Поглед.инфо/ Източник: разговор в англоезично предаване, водещ Глен Дизен; гости: проф. Джон Миършаймър и проф. Джефри Сакс. В напрегнат спор за „сферата на сигурност“ двамата показват как суверенитетът се превръща в алиби за военно приближаване, как ABM/„Ейджис“ разклащат доверието, и защо Украйна се оказва капан между право и география. Зад академичните термини стои простата истина на ядрената епоха: когато ракетите съкращават времето до минути, една грешка е достатъчна, за да превърне континента в заложник.

Въпросът, който лицемерието не понася

Има въпроси, които звучат като академична задача, но всъщност са нож в ребрата на цивилизационната самоувереност. „Как да балансираме нуждите за сигурност на великите сили със суверенитета на малките?“ – така започва разговорът. Като че ли е невинно. Като че ли е курсова работа. Само че зад тази формулировка стои цялата кървава граматика на модерната история: малките държави, разположени „на границата“ на големите, са не просто география – те са изкушение. Те са площадка. Те са чуждата шахматна дъска, върху която се играе играта „да проверим докъде може да стигне другият“.

Случаят „Куба“ не е далечен спомен. Той е повторяем механизъм. И когато се повтаря, не се пита дали е морално, а дали е удобно. Сменят се само имената, оправданията и телевизионните клишета. Днес е „Украйна“, утре може да е „Тайван“, вдругиден – който и да е възел по картата, където ракетите летят бързо, а решенията се взимат още по-бързо. Това е истинската „модерност“: технологиите съкращават времето за реакция, а политическите елити разширяват самодоволството си до безкрай.

И тук идва Сакс – с уважение към Миършаймър, което не е просто комплимент, а признание: човекът, казва той, е бил „точен“ и „пророчески“ за Китай, за Украйна, за Израел и Газа. С други думи: реализмът може да е неприятен, но често е единственият, който не лъже за цената. Само че Сакс прави ход, който е типичен за икономист, видял сметката на войната: той не иска да приеме трагедията като съдба. Не иска да се примири с това, че великите сили „по природа“ ще се сблъскват, докато накрая се самоунищожат. И предлага нова формула – „сфера на сигурност“, не „сфера на влияние“.

Това е важна разлика. „Сфера на влияние“ в класическия си вид означава: „Това е моето, тук аз подбирам правителствата, тук аз натискам, свалям, качвам, наказвам.“ Имперска логика без грим. „Сфера на сигурност“ би трябвало да означава друго: „Не приближавай с армията си до моята жизнена зона; търгувай, инвестирай, обичай, спорѝ, пътувай – но не ми слагай ракети на прага.“ Сакс настоява за „златното правило“: щом САЩ имат Монро в Западното полукълбо, нека приемат, че Русия има същия рефлекс в своето. Няма никаква магия. Има само симетрия, която обаче Западът мрази, защото симетрията отменя моралната му монополия.

И тогава той удря с най-силния аргумент: ядрената епоха. Не като метафора. Не като плакат. А като физика на края. 89 секунди до полунощ – казва „часовникът на Страшния съд“. Може да е „евристика“, но когато живееш в свят, в който грешката се измерва в минути, а последствията – в поколения, това престава да бъде реторика. Това е диагноза. И тук е сърцевината: при ядрените оръжия трагедията не е морална, а механична. Една грешка, един дефект, едно погрешно тълкуване – и „системата“ сама довършва човека.

Но ако предложението на Сакс е опит да се постави предпазител, Миършаймър е човекът, който ни напомня защо предпазителят често не работи: защото международната система не е морална общност, а арена на страхове, подозрения и относителни печалби. Следва сблъсъкът – не между двама „опоненти“, а между две истини, които се мразят взаимно: истината за нуждата от мир и истината за невъзможността да се вярва.

Миършаймър: защо красивите идеи се чупят в реалността

Миършаймър започва почти нежно – с уважение към Сакс, с признание за общите позиции: НАТО в Украйна е катастрофална грешка; целта е да се избегне война между великите сили; никой разумен човек не иска „гореща“ война в ядрения век. Но после идва хирургията. Той казва нещо, което интелектуално е честно, но политически е взривоопасно: Сакс е измислил нов термин. „Сфера на сигурност“ – оригинална конструкция. И точно затова Миършаймър решава да я „счупи“, за да види дали вътре има стомана или само надежда.

Първият му удар е географският: трудно е да се дефинират границите на една „сфера“. Украйна, Източна Европа – да, там е сравнително ясно. Западното полукълбо – също. Но Източна Азия? Югоизточна Азия? Морските линии, проливите, енергийните маршрути? Там „сферите“ са течни. А когато границите са течни, договорите стават спорни, а спорът става повод за натиск. Това е простата логика: ако не знаеш къде свършва „зоната“, винаги можеш да твърдиш, че другият е „прекрачил“.

Вторият удар е системен: дори да приемем, че има ясно очертани „сфери на сигурност“, какво става с останалата част от планетата? Там реализмът не изчезва. Там конкуренцията продължава. И ако конкуренцията продължава някъде, тя рано или късно „прелива“ навсякъде – включително в уж „оградени“ сфери. Защото великите сили търсят предимство. Ако не могат да те ударят директно, ще търсят периферията. Ако не могат в центъра, ще влязат през прозореца. Това е не роман, а повторяемо поведение. И в момента, в който преливането започне, „сферата на сигурност“ се връща към старото си име: „сфера на влияние“.

Третият удар е най-тежък, защото е психологически и политически едновременно: гаранциите не са надеждни. В международните отношения няма „по-горен съдия“, който да накаже нарушителя. Няма полиция на планетата, освен ако не броим самите велики сили – което е като да назначиш пироман за началник на пожарната. А светът е динамичен: лидери се сменят, намерения се променят, мощности се преразпределят. Днес обещаваш „неутралитет“, утре идва друг лидер и открива, че обещанията са били „наивност“, а наивността – „опасност“. Несигурността е постоянна, а несигурността ражда най-лошото предположение. И най-лошото предположение ражда превантивно поведение. Това е трагедията в чист вид: не защото някой е „лош“, а защото никой не може да си позволи да е „доверчив“.

Тук Миършаймър прави още една важна интелектуална поправка към Сакс. Сакс използва езика на „игровата теория“, „затворническата дилема“, „негативната сума“, „кооперацията“. Миършаймър отговаря: Вашата рамка не улавя ключовото – относителните печалби. Не е достатъчно „и двамата да печелим“. В реализма е важно „кой печели повече“, защото „който печели повече“ утре се превръща в „той командва“. Днес се усмихваш на взаимната изгода, утре се събуждаш в свят, в който другият има повече мощ и по-малко скрупули.

И точно тук се вижда драмата на разговора: Сакс говори като човек, който смята човешкия живот за ценност, която трябва да бъде защитена чрез правила. Миършаймър говори като човек, който смята правилата за условни, докато не дойде страхът. Единият иска да постави морална дисциплина на силата. Другият твърди, че силата винаги ще намери оправдание да избяга от дисциплината.

И все пак – този спор не е „кой е прав“. Той е диагноза на западната стратегическа болест: Западът не просто не приема реализма – той го използва избирателно, само когато е изгодно. Днес „суверенитет“, утре „Монро“. Днес „право на избор“, утре „червени линии“. И точно в тази двойна мярка се ражда войната, която после Западът нарича „непредизвикана“.

Негативната сума: когато „рационалното“ поведение води към безумие

Сакс прави нещо, което малко публични интелектуалци се осмеляват да направят в студиен разговор: казва, че „реализмът“ в своята твърда версия ни заклещва в отрицателна сума. Тоест: дори да „печелиш“ относително, общата сметка е гибелна. Надпреварата във въоръжаването изяжда ресурси, унищожава доверие, превръща дипломацията в театър, а войната – в индустрия. И когато към това добавиш ядрената сянка, играта престава да бъде „стратегическа“, става руска рулетка с повече от един пълнител.

Неговото настояване е просто и човешко: договорите работят – не идеално, не вечно, но достатъчно дълго, за да останем живи. Той дава пример с ядрените договори и казва нещо, което е неудобно за западната самопохвала: когато САЩ се оттеглят едностранно, това доказва и слабостта на гаранциите, и нуждата от тях. Да, някой ще наруши. Да, някой ще излезе. Но това не означава, че трябва да приемеш краха като предначертание. Тук Сакс мисли като човек, който знае, че „перфектното“ е враг на „живото“. Да оцелеем следващите 20 години – това е реалният хоризонт на разума.

Миършаймър му отговаря без жестокост, но с лед: проблемът е намерението. Днес може да си „доволен от статуквото“, утре може да не си. Днес може да си „гълъб“, утре идва друг лидер. И понеже не можеш да бъдеш сигурен, „безопасният“ ход е да мислиш най-лошото. Така разумът се превръща в двигател на катастрофата: предпазваш се от измама, но създаваш условията за война. Това е трагедията – не като литература, а като институционален рефлекс.

И ако трябва да извлечем най-острата публицистична истина от този разговор, тя е следната: Западът не страда от липса на информация, а от пристрастяване към собствената си невинност. Той се държи като човек, който първо подпалва къщата, после обяснява, че пожарът е „непредизвикан“, и накрая иска аплодисменти за това, че носи кофа вода. В подобна среда идеята за „сфера на сигурност“ е не просто концепт – тя е тест за зрелост. За способността да признаеш, че не си бог на историята, а участник в опасна система.

Точно затова този спор е ценен: защото показва, че пътят към ръба не е мистерия. Той е резултат от повтарящи се решения, взимани от елити, които си въобразяват, че могат да бъдат безнаказани. А ядрената епоха не прощава въобразяване. Тя не наказва „лошото“, тя наказва „грешното“. И когато „грешното“ стане политика, наказанието става универсално.

Последната илюзия: че можеш да бъдеш безнаказан в ядрен свят

„Сфера на сигурност“ звучи като умерена идея, почти здрав разум. Но тя е революционна точно защото изисква едно нещо, което империите трудно понасят: самоограничение. Да признаеш, че не си бог на историята, а участник в опасна система. Да приемеш, че има места, където твоето „право“ да разширяваш военно не е право, а провокация. Да се откажеш от изкушението да превърнеш чуждата граница в свой инструмент.

И тук спорът между Сакс и Миършаймър всъщност е спор за човешката зрялост. Миършаймър казва: страхът и несигурността са вградени, затова държавите ще търсят предимство, ще се съмняват, ще нарушават. Сакс казва: точно защото са вградени, трябва да строим механизми, които да намаляват вероятността от фатална грешка, иначе системата ще свърши по най-лошия начин – не от злонамереност, а от навик.

И двамата, по различен път, стигат до една тревожна истина: най-голямата опасност не е „врагът“. Най-голямата опасност е самодоволството на собствените елити – онова усещане, че могат да натискат, да приближават, да тестват, да режисират преврати и „цветни“ операции, да разполагат системи, да играят с времето на ракетите – и все някак „светът“ ще се подреди. Това е детско мислене, превърнато в държавна стратегия.

Защото в ядрен свят наказанието не идва като морална присъда. Идва като физическо следствие. Ядреният свят не пита кой е прав. Ядреният свят пита кой е закъснял с две минути. Не пита кой е демократичен. Пита кой е сбъркал сигнал. Не пита кой е бил „в добрата кауза“. Пита кой е натиснал бутона, защото е повярвал на собствената си пропаганда.

И ако трябва да се каже най-остро: трагедията на великите сили не е, че са обречени да се мразят. Трагедията е, че са свикнали да се изкушават. Да стъпят още една крачка напред. Да сложат още една база. Да натиснат още една „червена линия“, все едно линията е нарисувана с тебешир, а не с кръв. „Сферата на сигурност“ е опит да се каже: спрете. Не защото сте добри. А защото не сте безсмъртни.

Думата „суверенитет“ като оръжие: кога е принцип и кога е алиби

В този разговор има една дума, която се появява като свещен печат, но в реалната политика функционира като гъвкава отвертка: суверенитет. Когато малката държава иска да търгува, да учи, да строи, да бъде мост, суверенитетът е „естествено право“. Когато обаче суверенитетът се използва като оправдание за вкарване на чужда армия в зона на екзистенциална чувствителност, тогава суверенитетът се превръща в бомбена опаковка — лъскава, морално облечена, но със същата стара функция: да приближи метал и огън до прага на другия.

Тук Сакс се опитва да направи едно разграничение, което цивилизованият свят би трябвало да аплодира, но което идеологическият свят ненавижда: суверенитетът не е лиценз да правиш всичко, което провокира ядрена ескалация. Суверенитетът не означава „имам право да превърна дома си в стартова площадка“, ако това превръща целия континент в потенциална мишена. Сякаш трябва да обясняваме очевидното: правата на едните спират там, където започва възможността за унищожение на всички.

И все пак западната доктрина през последните десетилетия направи точно това: превърна идеята за право в инструмент за стратегическо приближаване. Да, Украйна „има право“. Но защо това „право“ се активираше и насърчаваше точно в посоката, която Русия е заявявала като неприемлива — и то не вчера, а години наред? Когато Меркел (както припомня водещият) предупреждаваше още през 2008 г. за опасността, това беше „реализъм“. После същата опасност бе обявена за „руска пропаганда“. В този обрат прозира не принцип, а стратегия: да превърнеш нормата в щит за експанзията.

Тук се вижда и най-циничното: когато малката държава бъде хвърлена в огъня, тя пак е „суверенна“ — но суверенитетът ѝ вече е суверенитет на руини. Тя може да избира между два вида бедствие, но пак ѝ казват: „Това е вашият избор.“ Така моралът се превръща в бюрокрация на трагедията — подписваш декларации, докато ти броят гробовете.

Оттук нататък спорът вече не е само „може ли да има договор“, а как се произвежда недоверието, което прави договора крехък. И тук Сакс вади една бомба под килима: ABM, „Ейджис“, двойната употреба и страхът от обезглавяване.

ABM и „Ейджис“: когато отбраната изглежда като подготовка за първи удар

Сакс казва нещо, което на Запад се подминава като „техническа подробност“, но за Русия е стратегическа аларма: излизането на САЩ от Договора за противоракетна отбрана (ABM) и разполагането на системи като Aegis Ashore в близост до руските граници. В официалния разказ това бе „защита“. В геополитическата психология — това може да изглежда като подготовка за свят, в който възпирането се разклаща.

Защо? Защото ядреният баланс е като мост от стъкло: държи се не на любов, а на увереност, че ако тръгнеш да трошиш, и ти ще паднеш. Ако обаче едната страна започне да вярва, че може да намали ответния удар на другата — чрез противоракетни системи, чрез позициониране, чрез скорост — тогава в мозъка на другата страна се появява най-опасната мисъл: „Те може да си позволят да рискуват.“ А когато си мислиш, че противникът може да си позволи да рискува, ти сам започваш да мислиш в режим на ускорение, на предпазни мерки, на ранно предупреждение, на доктрини за първи или ответен удар. Това е адът на ядрената епоха: всяко „подобряване на сигурността“ може да бъде прочетено като намаляване на сигурността.

Миършаймър добавя мрачното „от кухнята“: много от тези системи имат двойна употреба — конфигурация, която може да бъде интерпретирана и като платформа за офанзивни ракети. И тогава споменът за 80-те се връща не като история, а като навик: идеи за обезглавяване, за „дрипав ответен удар“, за „звездни войни“ като чадър. Това не е фантастика. Това е реална логика, която е циркулирала на високо ниво. А ако е циркулирала веднъж, може да циркулира пак.

Тук се чупи и една любима западна илюзия: че геополитиката се управлява от намеренията, които ние декларираме. Не. Геополитиката се управлява от възможностите, които другият вижда. Ако ти казваш „защитавам се“, но разполагаш инфраструктура в близост, която може да се използва за удар, противникът не е длъжен да вярва на думите ти. Той е длъжен да вярва на картата, на минутите полет, на техническите параметри.

И от тази гледна точка Украйна се превръща в най-лошия възможен символ: не символ на „право“, а символ на ускорение към безвремие. Един континент, който си въобразява, че може да играе с ракетните минути, прилича на човек, който жонглира с отворени ножове и се хвали с морала си.

Но защо тогава все пак се прави? Защо се натиска? Защо се тества? Тук идва истината, която малцина казват на глас: войната е инструмент за управление — и за прикриване на провали.

Войната като управление: когато „ценностите“ са прикритие за контрол

Водещият подхвърля нещо, което в цивилизован разговор звучи като цинизъм, но в реалната политика е ежедневие: Европа и част от западните елити нямат само „страх“ и „ценности“. Имат и изкушение. Украйна като прокси — като инструмент да изтощава Русия, да държи Америка ангажирана, да дисциплинира вътрешно обществата, да оправдава бюджетни решения, да легитимира нови режими на контрол и цензура. Когато войната се превърне в инфраструктура на властта, мирът става опасен — не за народа, а за елита.

Това е моментът, в който моралният език придобива двойно дъно. Говори се за „права“, но се мисли за лостове. Говори се за „демокрация“, но се практикува геополитическо инженерство. Говори се за „европейски избор“, но се упражнява едно и също старо: превръщане на гранична държава в буфер, в тарана, в зоната, където „чуждото“ страдание е приемлива цена. И когато някой попита „а украинците?“, отговорът е патетичен — но механизмът остава хладен.

Тук идеята на Сакс за „сфера на сигурност“ е опит да извади от ръцете на такъв елит най-опасния инструмент: възможността да разполага армията си в лицето на другия и после да се крие зад суверенитета на трета страна. Това е като да подпалиш чужда къща и да обясниш, че просто си уважил „правото на собственика да си избере отопление“.

Миършаймър обаче не дава лесна утеха: дори да ограничиш „лицето“, конкуренцията няма да изчезне. А там, където има конкуренция, има и изкушение да пробиеш правилото. И точно затова, казва той по друг начин, „красивите договори“ често стават жертва на момента, в който някой види шанс за стратегическо предимство.

Така спорът става не за термините, а за човешката природа в рамките на държавата: може ли политическата класа да се самоограничи, когато печели от напрежението? Може ли пропагандата да бъде спряна, когато е станала индустрия? Може ли войната да бъде „замразена“ като инструмент, когато тя вече храни кариера, бюджет, влияние и идеологически контрол?

Това е неудобният фон на разговора. И ако го изпуснем, „сферата на сигурност“ ще остане красива формула, а не политическа технология за оцеляване.

Тук неизбежно идва въпросът: ако не договор, тогава как? И ако договор — кой го пази? Сакс отговаря с „процес“, Миършаймър — с „трагедия“. Но има и трета линия: архитектурата на Европа, която беше започната и после саботирана.

Европа: от Хелзинки към руините на „неделимата сигурност“

Финалът на разговора минава през Европа — и това е най-болезненото, защото Европа е континентът, който уж трябваше да научи урока си. След 1975 г. Хелзинки постави един морално-политически таван: сигурността е неделима. През 1990 г. Парижката харта обеща нова Европа — не Европа на блокове, а Европа на обща рамка. После OSCE бе замислена като площадка за архитектура, която да изключи сценария „в лицето“. И какво се случи? Две принципни идеи започнаха да се блъскат: „неделима сигурност“ и „свобода на избор“. На хартия звучат като съвместими. В реалността — когато „свободата“ включва чужди ракети на чужд праг, те стават несъвместими.

Тук водещият казва най-важното с почти обиден здрав разум: НАТО си въобрази „отворената врата“ като закон на природата. А това означаваше едно: Русия да бъде поставена пред избор без истински изход. Или приема приближаването, или реагира. В този капан, когато Русия реагира, Западът я обявява за „агресор“, сякаш преди това не е имало десетилетия сигнали, предупреждения, червени линии, отказани компромиси. Така конфликтът, който трябваше да се решава на ниво „Русия–НАТО“, бе трансформиран в „Русия–Украйна“ — тоест, в конфликт, в който пешката плаща цената на стратегическото високомерие.

Това е една от най-тъмните страници на европейската политическа интелигентност: Европа прие да бъде не архитект, а театрална сцена за чужди сценарии. И после, когато започна да се милитаризира, започна да говори за „стратегическа автономия“, но по начин, който все повече прилича на паника, не на план. В този контекст „сферата на сигурност“ звучи като закъсняла, но жизнено нужна корекция: не като капитулация, а като връщане към идеята, че сигурността не се строи чрез унижение на другия и подценяване на географията.

Сакс се опитва да спаси Европа от най-лошото: да остане бойно поле на чужди страхове. Миършаймър предупреждава, че Европа влиза в нова фаза, в която „американската залъгалка“ изчезва и старите германски въпроси се връщат. Двамата не се карат за фактите — карат се за надеждата.

И точно това е европейската трагедия: вместо да бъде континент на политическа зрелост, Европа се оказа континент на морална поза, зад която се движи чужда стратегия. А когато позата се сблъска с ракетната реалност, позата не спасява никого.

Остава последното: как да различим „сфера на сигурност“ от „сфера на влияние“ така, че да не превърнем мира в прикритие за доминация. Това е ножът, който реже и двете страни — и точно там се вижда дали идеята е спасение или нова маска.

Границата между сигурност и влияние: тънката линия между спасение и доминация

Сакс настоява: „сфера на сигурност“ не е разрешение за имперско своеволие. Не е „Теди Рузвелт“, който рита всеки в Западното полукълбо, когато му е кеф. Той дава контрапункт с „добрия съсед“ на Франклин Рузвелт: самоограничение, отказ от преврати, отказ от намеса. В този модел великата сила казва: „Не искам чужди армии близо до мен, но и не искам да управлявам вашия вътрешен живот.“ Това би било цивилизационен компромис.

Миършаймър се съмнява не в морала на това, а в неговата устойчивост. Защото за да остане „сферата“ само сфера на сигурност, трябва великата сила да се въздържи да се меси вътре. А историята рядко показва такива въздържания, когато залогът е чувствителен. И тук е жестокото: малките държави искат защита от големия съсед, но ако доведат друг голям, стават екзистенциална заплаха за първия. Ако останат сами, рискуват натиск. Ако поканят далечния покровител, рискуват война на територията си. Това е клопка без чист изход — и именно затова идеята на Сакс е толкова съблазнителна: тя обещава „трети път“.

Как да не се изроди? Единственият начин е да се назове голата истина: военното неутрално пространство не е морално наказание, а механизъм за избягване на апокалипсис. То не отменя икономическите връзки. Не отменя културния обмен. Не отменя инвестициите. Не отменя правото на развитие. Отменя само едно — правото на великите сили да поставят въоръжена инфраструктура на прага на другата велика сила, прикрити зад суверенитета на малката.

Това е компромис, който звучи като загуба на „свобода“, но всъщност е печалба на шанс за живот. И колкото и да е неприятно за идеологическото ухо, този компромис е по-близък до истинската европейска идея, отколкото милитаризираният романтизъм. Защото Европа не се нуждае от поредния героичен епос. Европа се нуждае от правила, които да я пазят от героизма, когато героизмът е просто друго име на масова смърт.

„Сфера на сигурност“ е последният опит да се върне политиката в режим на разум. Но ако елитите продължат да превръщат ценностите в алиби за приближаване, тази идея ще умре като всички добри идеи: ще я изядат същите хора, които я аплодират по конференциите. И тогава няма да спорим за терминология. Ще спорим над руините кой е бил „прав“.