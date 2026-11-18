/Поглед.инфо/ Предстоящата тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в китайския мегаполис Шънджън предизвиква открита паника в европейските столици. Според редица западни издания диалогът между Вашингтон, Москва и Пекин заобикаля многостранните институции и оставя Европейския съюз извън масата за преговори. Как десетилетията на стратегическа зависимост, фрагментация и липса на единна външна политика превърнаха Брюксел в зрител на собствената му сигурност?

По публикации на The Conversation, Politico, The Guardian, The New York Times, Reuters, China Daily и анализи на международни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато масата за преговори има само три стола

Мястото не е избрано случайно — Шънджън, някогашно рибарско селище в делтата на Перлената река, превърнато за четири десетилетия в технологичен и производствен колос с брутен вътрешен продукт от половин трилион долара. Точно там, в кулоарите на форум за страните от Тихоокеанския регион, се подготвя среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, която според западни коментатори изпраща цялата следвоенна архитектура на многостранната дипломация в архива. Няма протоколни кресла за председателите на Европейската комисия или Европейския съвет. Няма място за Берлин, Париж или Лондон.

Според оценки, публикувани в австралийското издание The Conversation, подобен формат бележи рязко отстъпление от правилата, наложени след края на Студената война, когато международните спорове поне формално минаваха през Съвета за сигурност на ООН, Световната търговска организация или разширени коалиции. Вместо институционален процес се налага директен, персонализиран пазарлък между лидерите на трите държави, които разполагат с реална военна, ядрена и индустриална тежест. В такъв модел правото да присъстваш не се дава по силата на икономически статистически показатели или регулаторни стандарти — определя го способността да проектираш твърда сила.

Европейският съюз, който десетилетия наред градеше самочувствието си върху статута на „нормативна суперсила“ и най-голям единен пазар в света, изведнъж се оказва в ролята на страничен наблюдател. При това на масата в Шънджън по твърдения на редица дипломатически източници ще бъдат обсъждани въпроси, засягащи пряко европейския континент, без нито един европейски представител в залата.

Анатомията на дипломатическото заобикаляне: от Пекин и Аляска до Шънджън

Срещата в Южен Китай не възниква във вакуум, нито представлява спонтанен дипломатически жест. Както проследява хронологията на последните месеци изданието The Conversation, теренът за тристранния разговор е подготвян методично чрез серия от двустранни сондажи. През май китайският държавен глава Си Дзинпин прие в Пекин последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин. През септември стопанинът на Белия дом отвърна на визитата, като посрещна Си Дзинпин във Вашингтон, а още предходната година проведе среща с руския президент в Аляска — географска точка, която сама по себе си носи символиката на прякото съседство между двете ядрени сили отвъд европейския театър.

Този маршрут чертае нова дипломатическа география. Вашингтон, Москва и Пекин остават остри стратегически съперници по линия на митата, технологичния контрол, влиянието в Евразия и военното присъствие в Световния океан. Въпреки това — и тук се крие истинският шок за Брюксел — трите столици изглежда споделят сходно виждане за начина, по който трябва да функционира глобалната система: не чрез тромави съюзи, в които по-малките партньори притежават право на вето, а чрез затворени разговори на върха.

Какво всъщност се договаря в тези затворени стаи? Официалните комюникета остават предпазливи, а липсата на потвърден дневен ред подхранва най-мрачните сценарии в европейските външни министерства. Допуска се, че двустранните контакти са послужили за очертаване на взаимните „червени линии“, така че тристранната сесия в Шънджън да не се превърне в публичен провал, а в демонстрация на управляем баланс между свръхсилите.