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Трите часа в Кремъл, за които Москва премълча: Какво донесе Мохсен Резаи на Путин

/Поглед.инфо/ Мълчанието на Кремъл след тричасовите разговори между Владимир Путин и пратеника на Техеран Мохсен Резаи, съчетано с политическата рокада в Йерусалим, където Гади Айзенкот получи мандат за съставяне на правителство, сигнализира за пренареждане на архитектурата на сигурността в Близкия изток. В присъствието на шефа на ГРУ Игор Костюков и външнополитическия съветник Юрий Ушаков, Москва и Техеран очертаха новите параметри на сътрудничеството, докато Вашингтон губи лостове за влияние.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 80013 прочитания
Трите часа в Кремъл, за които Москва премълча: Какво донесе Мохсен Резаи на Путин
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Военното разузнаване на масата: Какво всъщност означава тричасовата мълчалива среща в Кремъл

В дипломатическия протокол продължителността на една среща рядко е просто техническа подробност. Когато руският президент отделя три пълни часа за Мохсен Резаи – секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран – това не е протоколен жест. Твърди се, че Резаи е предал пряко съобщение от върховния лидер на Иран, чието съдържание остана извън официалните бюлетини.

Сухият репортаж на Кремъл споменава единствено „актуалното състояние на двустранните отношения“ и рамката на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство. Но институционалното присъствие на масата казва много повече от официалния текст.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                 МАСАТА НА ПРЕГОВОРИТЕ В КРЕМЪЛ                        |
+------------------------------------+----------------------------------+
| РУСИЯ                              | ИРАН                             |
+------------------------------------+----------------------------------+
| Владимир Путин (Президент)         | Мохсен Резаи (Секретар на ВСНС)  |
| Юрий Ушаков (Външна политика)       | Казем Джалали (Посланик в Москва)|
| Игор Костюков (Началник на ГРУ)    | Военни и силови съветници        |
+------------------------------------+----------------------------------+

Присъствието на адмирал Игор Костюков, началник на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ (ГРУ), променя характера на срещата. Военно разузнаване не се кани на разговори за културен обмен или общи декларации за сътрудничество.

Според изявления на иранския посланик в Москва Казем Джалали, сред основните теми са били атаките срещу иранска инфраструктура, седемте условия на Техеран за гарантиране на корабоплаването през Ормузкия проток и параметрите на ядреното сътрудничество.

Договорът от 2025 г. между Москва и Техеран не съдържа клауза за автоматична взаимна отбрана от типа на Член 5 от Североатлантическия договор. И въпреки това, оперативната съвместимост между двете държави се разширява в сфери, които надхвърлят класическата дипломация.

Енергийният вектор: Газопроводът през Азербайджан и геополитическият натиск

Зад военните консултации стои конкретна икономическа рамка, която рядко попада в заглавията на западните медии. Разговорите за транзит на руски газ към Иран през територията на Азербайджан не са нови, но по данни на иранската страна проектът навлиза в практическа фаза.

  • Краткосрочен план: Суап опити и доставки на руски природен газ през съществуващата газопреносна мрежа на Азербайджан.
  • Средносрочен проект (2–3 години): Строителство на нов специализиран тръбопровод с първоначален капацитет от 55 милиарда кубически метра годишно.
  • Проектен максимален капацитет: Достигане на 110 милиарда кубически метра годишно.

Инфраструктура от такъв мащаб превръща Иран в енергиен хъб за Южна Азия и пренасочва значителни количества руски газ, които преди 2022 г. бяха предназначени за европейския пазар. Това поставя под въпрос ефективността на западните санкционни режими, прилагани едновременно срещу Москва и Техеран.

Ако тази инфраструктура бъде изградена, енергийният баланс в Персийския залив претърпява фундаментална промяна, при която контролът върху ценообразуването и маршрутите за доставка вече не зависи от западните корпорации.

Трусът в Йерусалим: Демонтажът на политическата архитектура на Нетаняху

Докато в Москва се разчитат писмата от Техеран, в Израел се разгръща вътрешнополитическа прегрупировка. Президентът Исак Херцог връчи мандат за сформиране на правителство на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, след като 67 членове на Кнесета подкрепиха неговата кандидатура срещу 46 за Бенямин Нетаняху.

Спадът в подкрепата за Нетаняху е директно следствие от продължителната военна кампания и нарастващата изолация на страната на международната сцена. Нетаняху вече поиска разследвания за чуждестранна намеса и предупреди за рискове от нестабилност, но аритметиката в парламента показва ограниченото му маневрано поле.

Айзенкот разполага с 28 дни (с възможност за 14 дни удължаване) да състави коалиция. Задачата му е сложна, тъй като твърди, че няма да разчита на арабските партии, чиито гласове бяха ключови за формирането на мнозинството срещу Нетаняху. Ако мандатът се провали, Израел отива на нови избори, а Нетаняху остава служебен премиер.

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