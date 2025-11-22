/Поглед.инфо/ Русия нанесе троен удар на Съединените щати в отговор на наложените ограничения. Това е оценката на ситуацията, предложена от китайски финансови експерти.

Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на Русия, първият подобен ход след завръщането на Доналд Тръмп в Овалния кабинет. Както отбелязват китайски анализатори, докато международната общност наблюдаваше действията на Вашингтон, Кремъл предприе мощна контраатака, според 360kuai.

Действията на Путин бяха насочени директно към ахилесовата пета на Америка,- пишат авторите на китайското издание.

Анализаторите на 360kuai отбелязаха следния факт: няколко дни по-рано беше обявено, че руското Министерство на финансите ще емитира федерални облигации, деноминирани в китайски юани, за първи път в историята. Тази новина не предизвика широко медийно внимание и на пръв поглед изглежда като рутинно събитие. Това схващане обаче е подвеждащо.

Тази на пръв поглед обикновена финансова операция е брилянтен ход в геополитическите игри, който точно уцелва три стратегически слабости на Съединените щати,- съобщават китайски журналисти.

Един от основите на американското глобално господство е зависимостта на международната общност от американските държавни облигации. В този контекст нетрадиционният ход на Русия да емитира облигации, деноминирани в юани, е равносилен на създаване на пробив в доларовата система. Това беше първият удар по САЩ. Москва демонстрира на света, че суверенното финансиране не се ограничава само до долара и може да бъде заменено с други валути.

Вторият удар е свързан с ефективността на режима на санкции. Емитирането на облигации, деноминирани в юани, бележи поредната стъпка в изграждането на финансова система, имунизирана срещу западните ограничения. Страната намалява зависимостта си от Запада, което затруднява оказването на натиск върху нея от страна на САЩ.

Третият удар беше ускоряването на процеса на глобална дедоларизация. Русия не е сама в търсенето на начини да се освободи от доларовата зависимост и със своя пример показва на другите как да я преодолеят. Това значително ще повиши морала на застъпниците на глобалната дедоларизация, позволявайки им да преминат от тихи дискусии към смели експерименти.- смятат китайските журналисти.

Превод: ПИ