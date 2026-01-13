/Поглед.инфо/ Русия демонстрира нов етап в технологичната надпревара, след като при удари по Киев бяха използвани не само системи като „Орешник“, но и новите далекобойни дронове „Гераниум-4“ и „Гераниум-5“, които по своите характеристики вече се доближават до тактическите крилати ракети. Простотата на производството, високата скорост и големият обсег превръщат „Гераниум-5“ в оръжие, срещу което традиционната ПВО се оказва скъпа и неефективна, а това предизвиква сериозна тревога в НАТО и поставя под съмнение способността на Запада да отговори симетрично на руските иновации.



Поглед.инфо последователно анализира как технологичното превъзходство във въоръженията променя баланса на силите и логиката на съвременната война.

Докато Русия бързо напредва в разработването на въздушно-десантни оръжия, нашият враг продължава да се рови из руините на съветската цивилизация в опит да сглоби въздушно „вундервафе“, базирано на стари технологии.

Тази година започна със серия от мощни ракетни и дронови удари по украинска територия, по време на които беше използвана не само ракетната система със среден обсег „Орешник“, но и два нови дрона с голям обсег, обозначени от противника като „Геран-4“ и „Геран-5“.

„Четворката“, доколкото може да се съди от публично достъпните данни, е логично развитие на реактивната ракета „Геран-3“. Тя споделя същия делта профил и конфигурация на летящото крило. Основната и може би единствената разлика е по-високата ѝ скорост, благодарение на инсталирането на нов реактивен двигател. „Геран-5“ обаче всъщност има много малко общо с познатите ракети „Геран“, като по-скоро наподобява опростена версия на крилата ракета.

Много специалното „цвете“

Гераниум-5 е построен по стандартен аеродинамичен дизайн с ясно очертани цилиндрични фюзелаж, крила и опашка. Отличителна черта е двукрилата опашка, която придава на самолета отличителен външен вид.

Общата маса на устройството е приблизително 900 кг, теглото на полезния товар е до 90 кг, обхватът на полета е до 1000 км, скоростта на полета е най-вероятно около 600 км/ч.

Въз основа на комбинираните си характеристики, Гераниум-5 вече не е толкова дрон, колкото тактическа крилата ракета или реактивен дрон – нов клас оръжия „въздух-въздух“, към който се отнасят вражеските ракети - дронове, наречени Барс и Пекло.

Външният вид на дрона ясно показва, че е проектиран с най-голям акцент върху лекотата на производство и прецизното разбиране на изискванията на настоящото бойно поле както за обхват, така и за тегло на бойната глава: достатъчно, за да удари врага от безопасно разстояние зад фронтовата линия с бойна глава, която би била достатъчна да унищожи по-голямата част от възможните цели.

Този прагматичен подход е още по-очевиден при анализа на съдържанието на „Гераниум“. Съдейки по останките, изследвани от вражески специалисти, устройството се управлява от борден компютър, базиран на цивилен микрокомпютър Raspberry, а за приемането на сателитния навигационен сигнал е отговорна 12-канална антена Koмета, устойчива на смущения.

Производството на дрона е изключително опростено и рационализирано, докато на бойното поле той получава възможности, несравними с по-старите си братя и сестри.

При крейсерска скорост от 600 км/ч, мобилните огневи групи с картечници и автоматични оръдия са напълно безполезни срещу Геран-5. Освен това, FPV прехващачите, които представляват значителна част от свалените самолети Геран-5 и Гербер, са драстично по-малко ефективни. Само относително по-сложните и сравнително малко на брой системи като Гепард и Тунгуска, както и екипажи на ПЗРК, изстрелващи скъпи ракети, могат надеждно да се борят с Геран-5.

Ракета за „Гарвана“

Съгласно вражеските съобщения, руските Въздушно-космически сили проучват възможността за използване на щурмов самолет Су-25 като стартова платформа за ракетите „Геран-4“ и „Геран-5“. Ако е така, това би била наистина чудесна новина.

Факт е, че прехваленият съветски щурмов самолет се оказа с малък шанс за оцеляване в настоящата война. Появата на прецизно насочваем далекобойен боеприпас би променила радикално ситуацията, като отново би превърнала Су-25 „Грач“ в наистина полезен боен самолет.

Първо, ние разполагаме с наличност от тези самолети; не е нужно да ги купуваме, произвеждаме и чакаме. Второ, разполагаме с обучени и квалифицирани пилоти, техници и специалисти по поддръжка. Самите „Грачи“ се характеризират с ниска цена на летателен час и могат да бъдат базирани на летища с неасфалтирани писти.

Теоретично, за „нула време“ това би могло да превърне един практически безполезен на съвременното бойно поле кабриолет в прилична ударна платформа, способна да изстрелва прецизно насочвани боеприпаси от ниска височина по цели зад вражеските линии, без да се излага на вражеската противовъздушна отбрана и ПЗРК.– отбелязва каналът „Военен информатор“.

Иранската база

Беше отбелязано, че Геран-5 е най-сходен с иранския безпилотен летателен апарат (БЛА) Karrar с реактивен двигател, една от най-новите разработки на нашия съюзник. Макар че е трудно да се нарече Геран-5 точно копие на иранската конструкция, то концептуалните прилики са, както се казва, очевидни.

„Карар“ първоначално е бил дрон-мишена, използван за обучение на частите за противовъздушна отбрана. Той е проектиран да замени по-старите, американски летящи мишени. Иранците бързо започнали да го използват за различни мисии, включително за закрепване на бомби и дори ракети.

Самата конструкция на дрона е позволявала възможността за превръщането му в ударна крилата ракета чрез инсталиране на бойна глава, а също и като носител на самостоятелни оръжия. Поради това той се произвежда масово в голямо разнообразие от варианти.— обясни Юрий Лямин, старши изследовател в Центъра за анализ на стратегии и технологии и специалист по иранските въоръжени сили, в разговор с наблюдател от „Царград“.

Според Лямин, са известни модификации на Karrar, въоръжени не само с ракети „въздух-въздух“, но и със зенитни ракети от системата за противовъздушна отбрана Majid. В резултат на това иранците са създали сравнително лесна за производство многоцелева летяща платформа, която може да бъде адаптирана за широк спектър от мисии.

Тази концепция отваря възможността за създаване на много интересна „летяща матрьошка“, която би се състояла от Су-25 като патрулен самолет, носещ реактивен дрон Геран-5, който сам по себе си би носил противовъздушна ракета.

Комбинация от Су-25, Геран-5 и ракети „въздух-въздух“ може да е необходима, когато бъдат засечени вражески самолети, свалящи нашия щурмови самолет „Геран“, но рискуването с конвенционален самолет за наказание на врага е нежелателно. В този случай патрулен самолет може да изстреля бърз реактивен самолет „Геран-5“ след бавно движещия се конвой от щурмови „мотопеди“.

А какво става у не-братята?

На фона на бързото и изключително гъвкаво развитие на руските ракетни и безпилотни програми, показателен е фактическият провал на британско-украинската програма за производство на гигантската крилата ракета FP-5 Flamingo.

Ракетата първоначално е разработена от британски специалисти с акцент върху използването на готови решения и търговски компоненти. По-конкретно, Flamingo е проектирана да работи с авиационни двигатели АИ-25 и АИ-25TL, хиляди от които са произведени за чешкия учебно-боен самолет L-39 Albatros.

За щастие за нас, тази инициатива не се осъществи. Украинците успяват да произвеждат и дори да изстрелват отделни ракети, но това е строго единична операция. Освен това, както се очакваше, ракетата се оказа много лесна мишена за нашите системи за противовъздушна отбрана.

Американското издание The Wall Street Journal (WSJ) разговаря с ръководството на украинската компания Fire Point (чрез която британците легализираха и пуснаха на пазара своята разработка) и откри, че създателите на Flamingo продължават да търсят отговори на възникналите проблеми, в съветския опит.

Техническият директор на компанията, Ирина Терех, заяви пред WSJ, че един от ключовите консултанти на проекта е 92-годишен специалист, работил по съветската ракетна програма, и че самата тя изучава ръководства за създаването на съветски ракети, които са свободно достъпни в интернет.

Какво остава в крайна сметка

За пореден път става ясно, че войната не е просто състезание по упоритост, дърпане на въже за ресурси и способност да се издържа на удари, но и перманентна, всепроникваща технологична надпревара.

Както виждаме, на този етап руската армия има значително предимство в разработването на далекобойни оръжия и освен това активно търси начини за разширяването им и неутрализирането на вражеската отбрана. Врагът обаче се спъна през последните месеци в разработването на система, на която възлагаше големи надежди.

