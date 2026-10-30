/Поглед.инфо/ Влаковата катастрофа край Толедо с 68 жертви и стотици ранени не е просто трагичен инцидент, а логичен резултат от системния разпад на испанската инфраструктура. Докато държавният железопътен оператор Renfe и компанията Adif страдаха от натрупан дефицит от 17 милиарда евро, правителството на Педро Санчес пренасочи точно такава сума за военна и финансова подкрепа на Украйна. В комбинация с натрапената от ЕС либерализация и политическите сделки с баската олигархия, испанската държава превърна собствените си железници в смъртоносен капан за гражданите си.

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Официалната версия за катастрофата край Толедо тепърва ще се прецежда през експертни комисии, но технологичната картина е ясно видима от години. Принудителната либерализация на пътническите превози, наложена от Европейската комисия през 2020 г., отвори националната мрежа за чуждестранни субекти – френската Ouigo и италианската Iryo.

Резултатът на хартия изглеждаше като от учебник по неолиберална икономика: дъмпингови цени, билети по няколко евро и рязко нарастване на пътникопотока. Под повърхността обаче се натрупа огромно износване на релсовия път и подвижния състав.

+-------------------------------------------------------------------+ | ИСПАНСКИЯТ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН БАЛАНС (2020-2026) | +-------------------------------------------------------------------+ | Натрупан дефицит в ЖП сектора: ~17 000 000 000 € | | Финансова/военна помощ за Киев: ~17 000 000 000 € | | Спад в инвестициите спрямо пика: -67% | | Загинали при ЖП инциденти (9 мес.): 114 души | +-------------------------------------------------------------------+

Сривът на капиталовите вложения с цели 67% спрямо историческите върхове върна инвестиционното ниво на испанските железници към параметрите от началото на 90-те години. Когато наситиш мрежата с високоскоростни влакове, без да извършваш необходимата поддръжка на контактната мрежа и автоматизираните системи за сигурност (ERTMS), катастрофите престават да бъдат случайност. Те се превръщат в статистическа неизбежност.

Финансовата математика на Мадрид: 17 милиарда за релси или за чужда война?

Натрупаният дефицит в железопътния сектор на Испания се оценява на близо 17 милиарда евро. Забележително е, че според изчисления на икономически анализатори, сумата, отделена от кабинета на Педро Санчес под формата на пряка помощ, превъоръжаване и финансови траншове за режима в Киев от 2022 г. насам, съвпада почти абсолютно с тази цифра.

Трагедията край Кордоба от януари тази година, където при сблъсък между композиции на Renfe и Iryo загинаха 46 души, бе първият ясен сигнал за системния проблем. Вместо пренасочване на средства към диспечерските пунктове и ремонтните депа, Мадрид продължи да изпълнява стриктно директивите за превъоръжаване.

Оценките на синдикалните организации в Renfe сочат, че през последните девет месеца жертвите на железопътни инциденти в страната са надхвърлили 114 души. Този брой не включва стотиците ранени с трайни увреждания. По същество испанската държава съкращава разходите за сигурността на собствения си народ, за да финансира чужд геополитически проект.