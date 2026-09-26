/Поглед.инфо/ Огласените от Централната избирателна комисия на Руската федерация данни за състава на новата Държавна дума маркират не просто поредния административен цикъл, а дълбока структурна трансформация в апарата на властта. С регистрирана активност от 59,8% и влизането на десетки участници от специалната военна операция в депутатските скамейки, политическата система в Москва преминава към модел на директна милитаризация и подмладяване, където досегашната партийна инерция отстъпва пред изискванията на военното време.

По публикация на Олег Исайченко (Взгляд). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Системната трансформация на руския парламент: От заседателна зала към мобилизационен щаб

Сухите цифри, разпространени от Централната избирателна комисия на Руската федерация, на пръв поглед възпроизвеждат познатия архитектурен модел на руската власт. "Единна Русия" взема 349 от общо 450 места, КПРФ получава 37, ЛДПР – 23, "Нови хора" – 19, а "Справедлива Русия" остава с 17 депутатски мандата. Пет места се разпределят между малки формации като "Родина" и независими кандидати. Зад тази аритметика обаче се крие нещо значително по-дълбоко от обикновено разпределение на парламентарни кресла.

Регистрираната избирателна активност от 59,8% (близо 67,5 милиона гласували) се представя от официалните власти като вот на доверие. Но от административна и институционална гледна точка това е индикатор за пълна интеграция на цивилното общество във валутата на конфронтацията. Спадането на средната възраст от 57 на 53 години не е просто козметично "подмладяване". То е апаратен механизъм за подмяна на старата номенклатура, формирана в епохата на сравнителен просперитет и трансакционна политика със Западните държави.

Новата реалност изисква друг тип кадри. Военната операция вече не е външнополитически epizod, а фундаментална градивна единица на вътрешната политика на Кремъл.

Параметрите на новия състав и институционалното им измерение:

Управляваща партия ("Единна Русия"): 349 места (абсолютно квалифицирано мнозинство за конституционни промени).

349 места (абсолютно квалифицирано мнозинство за конституционни промени). Системна лява опозиция (КПРФ): 37 места (спад в електоралното влияние и капсулиране на твърдото ядро).

37 места (спад в електоралното влияние и капсулиране на твърдото ядро). Либерално-демократична партия (ЛДПР): 23 места (стабилизация след смъртта на Владимир Жириновски).

23 места (стабилизация след смъртта на Владимир Жириновски). Центристки и десни проекти ("Нови хора"): 19 места (фокус върху дигитализацията и градските среди).

19 места (фокус върху дигитализацията и градските среди). Социалдемократически спектър ("Справедлива Русия"): 17 места (преминаване на границата от 5% с минимален аванс).

Фронтовият фактор: Легитимация чрез униформа

Най-същественият качествен скок в свикването на този парламент е директното вкарване на ветерани от СВО. По данни от изборните протоколи, 46 членове на новата Дума – над 10% от целия състав – притежават директен опит от бойните действия. От тях 41 души са издигнати от "Единна Русия", трима от ЛДПР, един от "Справедлива Русия" и един влиза като независим кандидат.

Това не е просто символ. В руската държавна традиция силовите структури винаги са били фактор, но директната им транслация в законодателната власт създава нов тип политическа класа. Тези хора нямат опит в апаратните пазарлъци, нито в лобирането за корпоративни интереси от 90-те години. Техният мандат е заварен в рововете край Запорожие и Донецк. Как обаче тази група ще се интегрира в сложния механизъм на парламентарния лобизъм и бюджетните комисии – това остава открит въпрос, на който самият апарат тепърва ще търси отговор.

Според твърдения на политолога Борис Межуев, психологическият мотив за участието във вота е бил свързан с "идентификация с тези, които защитават страната". Но зад тази формула стои студен изчислетелен факт: кремълската администрация успя да превърне военния конфликт в основен източник на социална мобилност. Издигането на фигури като Владислав Головин (Герой на Русия) за потенциален ръководител на Комисията по младежка политика е ясен сигнал. Младежката политика вече няма да се изразява в организиране на форуми край езерото Селигер, а в начално военно обучение и патриотична мобилизация.

Инфраструктура под обстрел и дигиталният контрол

Гласуването се проведе в условия на изключително високо напрежение по границите и в тила. Както отбелязват руските власти, изборният процес бе съпроводен от системни кибератаки срещу сървърите на Централната избирателна комисия и атаки с безпилотни летателни апарати срещу Московския регион и централните области. В новите региони – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон – гласуването бе организирано под пряка заплаха за живота на членовете на изборните комисии.

Твърди се, че има жертви сред сътрудниците на местните структури, макар пълни подробности за тези инциденти да липсват в официалните бюлетини.

Едновременно с това бе разширен обхватът на дистанционното електронно гласуване (ДEГ). Според анализатори, възможността да се гласува дигитално е премахнала бариерата пред пасивните гласоподаватели. От критична гледна точка обаче, дистанционното гласуване остава обект на сериозни съмнения относно възможностите за независим контрол над електронните протоколи. Дали ДЕГ е инструмент за удобство или технологична патерица за гарантиране на необходимия процент активност? Вероятно и двете.