/Поглед.инфо/ В началото на ноември 2025 г. в старинния воден град Уджън (Wuzhen) (провинция Джъдзян, Източен Китай) се проведе поредното издание на конференцията World Internet Conference (WIC), позната още като „Уджън Съмит”. Това събитие, чието официално откриване беше на 7 ноември, събра над 1 600 участници от над 130 държави и региона. Xinhua News+2China Daily Asia+2 Темата на конференцията тази година бе: „Създаване на отворено, сътрудничещо, сигурно и инклузивно цифрово бъдеще – изграждане на общност със споделено бъдеще в киберпространството”. Xinhua News+1

Контекст и значение

Конференцията WIC е ежегоден форум, започнал през 2014 г., който се организира в Китай и съсредоточава вниманието върху глобалните предизвикателства и възможности на интернет, цифровата икономика, изкуствения интелект, управлението на данни и киберсигурността. Домакинството на Уджън подчертава стремежа на Китай да участва активно в оформянето на глобалната дигитална инфраструктура, стандарти и управление на киберпространството.

Основни акценти на 2025

1. Глобално участие и мащаб

Освен традиционно силното китайско участие, тази година конференцията заяви участие на представители от повече от 130 страни и региони. В 24 тематични подфорума се дискутираха въпроси като цифровата икономика, управлението на данни, инициативата за глобално развитие на Китай, изкуствения интелект, както и устойчивото развитие в цифрова среда.

2. Четири ключови принципа

На откриването бе подчертана важността на:

· Иновационното развитие като двигател на цифровата трансформация;

· Общата сигурност (common security) като основа за стабилно киберпространство;

· Отворено сътрудничество—разширяване на глобалните цифрови „връзки”;

· Инклузивност и справедливост—да не остане никой „отвън” в дигиталното бъдеще.

3. Регионално значение

Провежданата в Уджън конференция съчетава символика и реалност: старинен град с богата история, но и модерна сцена за цифрови дискусии. Това позволява подчертаване на „дигиталното наследство” и същевременно бъдещото развитие на мрежовата икономика.

Теми и дискусии

· Цифрова икономика и устойчив растеж: С все по-голямото значение на данни, изкуствен интелект и свързани технологии, дискусиите акцентираха върху това как държави и компании да използват тези ресурси за икономически растеж, като същевременно поддържат справедливост и устойчивост.

· Управление на данни и ИИ: Управлението на лични данни, алгоритмичната прозрачност, както и балансът между иновации и права на човека бяха сред обсъжданите теми.

· Киберсигурност и доверие: Сигурността на мрежите, защитата на инфраструктура, криптографията, международното сътрудничество в киберпространството — всички те се разглеждаха като предпоставка за устойчиво и стабилно цифрово развитие.

· Инклузия и справедлив достъп: Участниците подчертаха нуждата цифровите технологии да обхващат широк кръг от хора и региони, без да създават нови разделения.

Практически изводи и послания

· Конференцията подчерта, че новите технологии не са само икономическа възможност, но и социално-политическо предизвикателство: как да се гарантира, че дигиталният напредък е достъпен за всички, а не концентриран само в няколко държави или корпорации.

· Китай използва такава платформа, за да заяви ролята си на партньор и участник в глобалното дигитално управление — с фокус върху „общност със споделено бъдеще в киберпространството”. В същото време това повдига въпроси за това как се балансират националните интереси, технологичната независимост и отвореността към международно сътрудничество.

· За бизнеса и регионалните власти събитието предлага възможности: да се намерят партньори, да се обменят идеи и да се формират стратегии за това как да се възползват от дигиталната трансформация — особено важна за държави и региони, които искат да ускорят интеграцията си в глобалната цифрова икономика.

Зад юридическа и регулаторна перспектива

Подобни форуми хвърлят светлина върху регулаторните рамки за интернет и цифровите технологии. Ключовото послание е, че техническите иновации трябва да вървят ръка за ръка с управлението — и че без доверие (trust) и правила (governance) потенциалът им не може да се реализира напълно.

Същевременно, участието на държавни представители и технологични лидери показва, че дигиталната трансформация не е само тема за инженери и предприемачи — тя е стратегическа за националната сигурност, общественото благосъстояние и глобалното сътрудничество.

Впечатления и бъдещи тенденции

· Очакванията са, че темите, които са в центъра на WIC 2025 — инклузия, достъп, управление на данни, ИИ, киберсигурност — ще станат все по-ключови през следващите години.

· Може да се очаква засилено внимание към инфраструктурата на данни (като центрове за данни, 5G/6G мрежи, облачни услуги) и регулаторните инициативи (национални и международни) за това как технологиите се интегрират в обществото.

· За държави като България, участие или следене на подобни форуми предоставя възможност да се адаптират политики и бизнес стратегии спрямо глобалните тенденции — например чрез развитие на цифрова грамотност, законодателства, стимули за стартъпи и привличане на инвестиции в технологичния сектор.

World Internet Conference Wuzhen Summit 2025 се оказа важен международен форум, който съчетава технологични иновации, политики, глобално сътрудничество и дискусии за бъдещето на интернета и дигиталния свят. Проведен в живописната среда на Уджън, той напомня, че дигиталният свят не е отвъд традиционните общества и градове — той е част от тях, и тяхното устойчиво развитие зависи от това как се интегрира и управлява. Както беше изказано — „да не остане никой зад борда” (leaving no one behind) — тук фразата не е само слоган, а призив към действие.