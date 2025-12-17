/Поглед.инфо/ Проектът mBridge излиза от пилотната фаза и се оформя като реална трансгранична платежна система, базирана на CBDC, умни договори и директни разплащания между централни банки. След оттеглянето на BIS и включването на Саудитска Арабия, тежестта се измества към Китай и страните от Глобалния Юг. Ключовият въпрос вече не е технологичен, а стратегически: възможна ли е конверсия на цифрови валути в злато и частична дедоларизация на световната търговия.

Десетки държави по света разработват и внедряват пилотни проекти за CBDC – цифрови валути на централните банки. Повечето държави обявиха своите CBDC като валути, предназначени за използване на вътрешните им пазари. Напоследък обаче редица държави активно популяризират идеята за използване на CBDC за трансгранични транзакции.

Китай се счита за лидер в разработването и практическото внедряване на CBDC. От няколко години Китай провежда пилотен проект за използване на цифровия юан от физически и юридически лица на вътрешния пазар.

Вече близо пет години Китай участва в международния проект mBridge , чиято цел е да изведе китайския дигитален юан на международната сцена. По-обширното наименование на проекта е Multiple CBDC Bridge. Проектът има за цел да разработи платформа за цифрова валута, включваща множество централни банки и търговски банки.

Стартиран през 2021 г. от Иновационния център на Банката за международни разплащания (BIS) в Хонконг, беше обявено, че Китай, Хонконг, Тайланд и Обединените арабски емирства участват. През юни 2024 г. Централната банка на Саудитска Арабия се присъедини към проекта като пълноправен участник. В момента проектът има пет пълноправни участници и повече от тридесет членове - наблюдатели.

През октомври 2024 г. самата BIS обяви оттеглянето си от проекта mBridge и прехвърлянето на дейностите му на участващите страни. Разбира се, Народната банка на Китай и нейният дигитален юан са в момента най-влиятелният участник в проекта.

Проектът е предназначен да позволи на централните банки да извършват транзакции в реално време, увеличавайки прозрачността за участниците и намалявайки рисковете. Емитирането на CBDC и плащанията се извършват чрез интелигентен договор (софтуерен код, който осигурява специфични условия на транзакция между две или повече страни, използващи блокчейн технология, без необходимост от посредници).

Проектът mBridge използва псевдонимни адреси и криптирани метаданни за плащане, за да гарантира поверителността на транзакциите. Особено важно е да се подчертае, че участниците в mBridge се стремят да премахнат такива анахронизми на международните плащания като кореспондентското банкиране и системата SWIFT.

През 2022 г. 20 банки от четири юрисдикции извършиха 164 валутни транзакции на обща стойност над 22 милиона долара като част от проекта mBridge. Това обаче бяха малки, пилотни транзакции. А през февруари 2024 г. Китай и ОАЕ съвместно проведоха първата голяма трансгранична транзакция с CBDC на обща стойност еквивалента на 13,6 милиона долара, използвайки цифровите валути юан и дирхам. Все още не се съобщава за други големи транзакции.

Съществуват редица подобни проекти, насочени към използването на CBDC в трансгранични транзакции. Най-често те се осъществяват под егидата на BIS. Ето няколко примера: Aurum (Хонконг); Dunbar (Австралия, Малайзия, Сингапур, Южна Африка); Cedar x Ubin+ (Сингапур); Mariana (Франция, Сингапур и Швейцария); Icebreaker (Израел, Норвегия, Швеция); Jura (Франция, Швейцария).

Но експертите смятат, че проектът mBridge е най-напредналият. Няма да мине много време, преди mBridge да се трансформира от пилотен проект в напълно функционираща система за трансгранични плащания с дневни транзакции, еквивалентни на милиарди долари. Дори има спекулации, че подобни операции вече се извършват, макар и в пълна секретност.

Спекулира се, че ако mBridge се окаже жизнеспособен, Китай, като водещ член на БРИКС, ще започне да създава системата BRICS Bridge . Тогава страните-членки на тази група (в момента са 10) ще бъдат напълно освободени от долара във взаимните си разплащания и ще получат пълен имунитет от всякакви западни санкции.

Сред всички проекти, използващи CBDC за трансгранични транзакции, някои наблюдатели наричат проекта mBridge най-обещаващия, тъй като този „мост“ се предполага, че е изграден върху „златни стълбове“. Нека разгледаме по-подробно този аспект на проекта mBridge .

Страните-членки на проекта държат доста големи количества злато в своите международни резерви. Китай, разбира се, е начело с 2 303,5 тона, според официални данни. Следват ги (в тонове златни резерви): Саудитска Арабия – 323,1; Тайланд – 234,5; и ОАЕ – 74,4.

Единственият член на проекта с много скромни резерви е Хонконг, който според официални данни държи само 2,1 тона. Хонконг обаче не е задължително да има големи златни резерви, тъй като той всъщност е специална административна зона на Китай. И петте страни от mBridge имат търговски излишъци. Напоследък обаче те инвестират тези излишъци в злато, а не в американски държавни ценни книжа.

Експертите предполагат, че цифровите валути на тези страни, използвани в трансгранични транзакции в рамките на „Групата на петте“ (страните от mBridge), биха могли да бъдат обезпечени със злато в резерви от благородни метали. Притежателите на тези цифрови валути от „Групата на петте“ биха могли, ако желаят, да конвертират своите CBDC в злато.

Това се нарича „ златен стандарт на mBridge “. Преди това, за да закупят злато на световния пазар, централните банки и други инвеститори трябваше първо да купят щатски долар и след това да използват долара, за да купят златото. В рамките на „Групата на петте“ щатският долар се превръща в „пето колело“ за инвеститорите в злато.

Освен Китай, Хонконг и ОАЕ също имат сравнително развити пазари на злато. Други членове на Г-5 – Саудитска Арабия и Тайланд – също предприемат стъпки за развитие на своите пазари на злато. По-специално, наскоро в Рияд беше открита нова рафинерия. На уебсайта ѝ се посочва, че златните кюлчета „ще отговарят на световно одобрените стандарти и трябва да бъдат приемани по целия свят от всички клиенти, включително всички национални банки“.

На 13 декември уебсайтът Money Metals Exchange публикува статия от известния експерт по злато Ян Нювенхойс, озаглавена „Китай потвърждава здравия си контрол върху пазара на злато, като сега въвежда нова парична ера“.

В нея авторът съвсем правилно твърди: „Китай се стреми да създаде алтернатива на американския долар, като същевременно избягва рисковете, свързани с емитирането на собствена резервна валута.“ Китай не иска да стъпи на същата мотика, както Америка направи, когато на конференцията в Бретън Уудс през 1944 г. прокара решението да предостави на американската национална валута, наречена долар, статут на международна валута.

Осем десетилетия по-късно това доведе до икономическа деградация на САЩ, неизбежно последвана от военното и геополитическото им отслабване.

В статията се отбелязва, че Китай създава инфраструктура, която ще позволи конвертирането на цифровия юан в благороден метал, ако е необходимо: „Китай ще стане най-големият или един от най-големите търговски партньори на страните, участващи в mBridge, така че юанът ще бъде доминиращата търговска валута в рамките на това споразумение. Ето защо китайците създават Шанхайската международна златна борса (SGEI). SGEI е основана в Шанхайската зона за свободна търговия (SFTA) през 2014 г. и наскоро откри първия си офшорен трезор в Хонконг. Планират се допълнителни трезори в чужбина.“

Авторът посочва, че златото бързо увеличава дела си в международните резерви на повечето страни, докато доларът и еврото го намаляват. Централните банки са най-големите нетни купувачи на благородния метал на световния пазар на злато. В продължение на три последователни години (2022, 2023 и 2024) техните нетни покупки надхвърляха 1000 тона.

Докато делът на златото от общите световни международни резерви е бил 21% в края на 2024 г., Ян Нийвенхойс изчислява, че той ще нарасне до 28% до края на 2025 г. Според този експерт Китай е най-големият нетен купувач на злато. Освен това Китай не отразява по-голямата част от покупките си на злато в официалната статистика.

В края на тази година Ян Нийвенхойс изчислява, че златните резерви на Китай възлизат на 5411 тона. Това е 2,35 пъти по-високо от официалната цифра. По мнението на експерта, Пекин тайно подготвя това, което може да се нарече „златен стандарт mBridge“.

Според Ян Ниувенхойс, увеличението на златните резерви е недостатъчно представено и от някои други страни. Според МВФ общите златни резерви на всички страни в момента са 35 938,2 тона. По данните и оценките на Ян Ниувенхойс обаче, реалната стойност на златните резерви е приблизително 40 225 тона.

Разликата между двете цифри, закръглена, е почти 4300 тона. По-голямата част от това несъответствие (приблизително 3100 тона) се дължи на Китай. Ако се вземат предвид неотчетените златни резерви, делът на златото в световните международни резерви вече е достигнал 30 процента.

Саудитска Арабия е сред другите страни, които не отчитат всички покупки на злато от централната си банка в официалната статистика. В предишни статии Ян Нювенхейс изчисли, че Саудитска Арабия тайно е закупила 160 тона от благородния метал за своите резерви в продължение на три години (2022-2024 г.). Следователно, реалната стойност на златните резерви на страната днес се приближава до 500 тона. Може да се предположи, че Саудитска Арабия също участва активно в подготовката на „златния стандарт mBridge“.

От петте пълноправни членове на mBridge, най-големият обем на търговията е между Саудитска Арабия и Китай. По този начин, mBridge е предимно мост между тези две страни. До края на 2024 г. търговският оборот между тези две страни възлиза на 51 милиарда долара. Износът на Саудитска Арабия за Китай (почти изключително петрол) възлиза на 31 милиарда долара. Износът на Китай за Саудитска Арабия възлиза на 20 милиарда долара, т.е., Саудитска Арабия поддържа търговски излишък.

Изглежда, че и в бъдеще активното салдо ще остане на страната на Саудитска Арабия. Може да се предположи, че тя ще предпочете да конвертира търговския си излишък в цифрови юани в злато от китайските резерви.

От 40 225 тона реални златни резерви в света, почти половината (49%) се държат от незападни страни. Ян Нювенхейс посочва, че през 90-те години на миналия век този дял е бил 25%. Незападният свят засилва позициите си в златните резерви. Може би незападният свят би могъл да обмисли връщане към златен стандарт, но такъв, който би елиминирал грешките на златно-доларовия стандарт от Бретън Уудс.

Много експерти говорят за спада на щатския долар днес, изброявайки различни фактори, които стоят зад отслабването на щатската валута. Към тези фактори бих добавил ускореното изкупуване на злато от централните банки извън Запада и очакваното стартиране на системата mBridge .

Превод: ЕС



