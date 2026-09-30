Цивилизационният код и провалът на западната демокрация: Къде отива човечеството?

Кодът на цивилизацията: кои са петте стъпки; критичен анализ - понятията не са това, което бяха, деформирани представи и противоречия. Поглед към историята: с отворени очи за катарзис, комплексност и консенсус. Това ли е светът, който ни се предлага: „лъжем, мамим и крадем“; да проследим симптоматиката на „разчовечаването“ – какво ни показват предупрежденията на Уелбек, антиутопиите и проектът „Епстийн“. Защо непосоченото, ненаказаното и премълчаното зло е проказата на днешния свят? Демократичният идеал е износен, провален и компрометиран; гнездото на омразата: от нирвана-възхищение до (гео)политическо заслепение и „хюбрис“ апологията. Партии, олигархии, плутокрация и елит – с тоталитарни импулси и фалшива борба срещу популизма; феминизмът и пацифизмът в мелницата на властта – метаморфозите на идеите, спуснати по пързалката на нихилизма. Възможните пътища към цивилизационна зрялост и нов общностен идеал: как да преодолеем тотемите в нашия живот, които винаги са ни разделяли? Ще има ли тържествено сбогуване с homo sapiens?

I. Концептуални рамки: параметри, процеси и етапи

1. Как да мислим цивилизацията и как не?

Ако цивилизоваността измерва равнището на осмислената културност на обществото за своето развитие, под формата на движение и реализация на идеи, ценности, каузи, но и действени политики за тяхната трансформация в постъпателен порядък, обслужващ интересите на всички, то това винаги ще изисква и предполага постоянен рационален анализ / система от индикатори за идентификация на цялата тази съвкупност от фактори, процеси и тяхната история, като следствие от еволюционни или революционни изменения. Заедно с механизмите, които изпълват със съдържание нейните основни компоненти, анализирани по дихотомията на всяка една цивилизация: задвижващи нейния разцвет, блясък, зрелост и експанзия, систематизирани от Каръл Куигли („Еволюция на цивилизациите“, 2026), но и кога и как започва да се усеща симптоматиката на регреса, застоя или тоталния й упадък. В този смисъл светът, в който живеем, би трябвало да се разглежда като непрекъснато обогатяваща и разгръщаща се реалност пред очите ни, но и притежаваща същевременно всякакви възможни противоречия, колизии или кардинални сблъсъци. Знанието за тази сложност от процеси и произтичащите от тях разнообразие от променливи и фактори е пътят към неговото разбиране. Но не и неговото класифициране на отделни исторически периоди, независими едни от други, с откъснати интерпретации и „случайни компилации от подбрани факти“, които могат да произведат единствено ирационални/ нереалистични отражения, тъй като им липсва цялостната фонова, контрастна и обоснована картина от последователности на историческите събития, предизвикали възхода или упадъка на предшестващата цивилизация, държава, нация или политическа система.

2. Истината – общностен процес

Адекватен интелектуален инструмент за възприемане сложността на така протичащата се реалност в миналото, настоящето и с прогностики за бъдещето си остава осмислянето на истината като „общностен, колективен процес“ за нейното разбиране като натрупан опит, свидетелства, асоциации и взаимодействие с другите в контекста на конкретното историческото време. А не тази, надничаща претенциозно от рамките на абстрактна и измислена терминология - носеща субективни тежнения, предубеждения или стереотипни мисловни схеми, възпроизвеждащи различни идеологии, политически интерпретации или едностранчиви партийни декларации за един или друг исторически период. Тъй като, така както ни е известна неотменимата познавателна аксиома, че човек може да разгърне напълно своята същност единствено в обществото, но и в условията, които то предлага, така и развитието на цивилизацията преминава през такива отдавна установени параметри, свързани с постоянно нарастващо производство, увеличаващо се население, географско разширяване, силни и обединяващи идеи, високо ниво на знание, морални характеристики и примерни базисни добродетели за начин на живот и човешко взаимодействие.

3. Цивилизационният код: 5-те стъпки

Разбирането на тази сложност предполага и наличие на способности, преминаващи с лекота през разкодирането на следните пет логически стъпки за рационалното й осмисляне: 1) комплексен обхват от информационни източници; 2) проследяване свързаността на протичащите събития в историята; 3) съпътстващи с анализ, синтез, обобщения и изводи, оформящи значими тенденции в развитието; 4) систематизиране и описване на градивните елементи на възхода: натрупване на идеи, стимули, предлагани и внедрявани иновации, водещи по спиралата на еволюцията с надграждане в ново качество; 5) диагностика на провала – симптомите, но и реални действия за коригиране към съзидание, промяна, а не към предизвикване на сблъсък или тотално разрушение. Именно следването на подобна логика дава основание на К. Куигли да говори за „социалистическа цивилизация“ или дори за „съветското сърце на света“, когато внимателно прецизира алтернативите на фона от разбитите останки на умиращите цивилизации върху пепелищата на Втората световна война, но и възможностите за „обнадеждаващите усилия на зараждащите се нови такива“. Отчитащ и ентусиазма от изстрелването на „Спутник“ в Космоса, повлияло драстично за значителното повдигане престижа на науката и учените при решаване на световните проблеми. За което пледира и великият датски физик Нилс Бор, носител на Нобелова награда, посещавайки този зараждащ се нов свят. Където вижда впечатляващи аргументи за сливане на науката и цивилизацията на „празниците на Архимед“ по академии и университети. Присъствайки на тях като почетен гост, той ще бъде изумен, че на площадите пред тях има стичащи се стълпотворения от млади хора: „Никога не съм виждал толкова физици по пиедесталите на паметниците“. Време, когато и наши поети, заедно с Боб Дилън, Р. Блай, Е. Евтушенко, А. Вознесенски и Б. Окуджава, четат стихове пред препълнени стадиони от вдъхновени хора, които тогава са смятали „словесност и съвест за неделими“ (по Б. Ахмадулина).

II. Критичен анализ: нов смисъл отвъд наложените стереотипи

Понятията не са това, което бяха

„Комунистически Китай – лидер на глобалния свят“. Така описват повечето анализатори съвременните тенденции, като се опират на редица неоспорими факти: по индекс PPP (Purchasing Power Parity), измерващ действителната стойност на икономическия растеж за 2026 г. Китай произвежда 20% от световната икономическа продукция, САЩ -15%, а ЕС – 14%; Китай е на първо място по относителен дял на водещите 44 технологии в света – 37 са при тях, останалите 7 - САЩ, а ЕС – отсъства. И заключават, че със своята визия за четирите глобални инициативи: Глобална инициатива за развитие (2021 г.), Глобална инициатива за сигурност (2022 г.), Глобална инициатива за цивилизациите (2023 г.) и Инициатива за глобално управление (2025), заедно с целия азиатски континент – 70% от световното население и висок относителен дял от световната продуктивност, ще се очертава все повече като ключов епицентър на глобалната сила. Но която държи на споделено бъдеще и многостранно сътрудничество, а не на стремеж към доминиране на една или няколко велики сили. С конфуцианско разбиране за „социализъм с китайска специфика за нова ера“: силни държавни рамки и пазарни механизми, предлагащи хармония и баланс между материално и културно-духовно благосъстояние, водещи не към някаква крайна цел, а към постъпателно всеобщо и единно обществено развитие.

Понятието „комунистически“ вписва системата за политическо управление по отношение на това движение към постоянно преобразяване, трансформация и осмислено надграждане, засягащо всички членове на обществото. Приемащо значимите тези от класическата концепция, отнасящи се до бъдещето на цивилизацията и поредицата от стъпки към „създаването на справедлив свят“, по аналогия на хегелианско-марксистката идея, предполагаща триадата: отрицание, съхранение и развитие на ново по-високо равнище. Но и с отсяване/преработване на всички онези пресилени и генерализиращи постулати, произтичащи от перцепцията на мисловния поглед в конкретното историческо време. Великите мислители на модерността от предишните векове са ни оставили редица лични примери за постоянен интелектуален бунт срещу тенденциите за „дехуманизирането на човека“, но и заедно с послания, съпроводени с необходимостта от конкретни човешки действия. Тъй като, както твърди Маркс, философите само са тълкували света по различни начини, когато главният въпрос е той да бъде променен. А цялата му концепция в „Капиталът“ може да се сведе само до една негова мисъл и въпрос: „Щом разполага с достатъчна печалба, капиталът придобива смелост. При 20% той се оживява, при 50% е готов да си счупи главата, при 100% ще потъпчи всякакви човешки закони, при 300% няма престъпление, което да не е готов да извърши”. И възможно ли е да живеем в друг свят, човечество и цивилизация?

И който иска да се посвети на научни, политически и публични търсения по този въпрос, би трябвало, според него, да остане верен на следните принципи: 1) „да се стреми към истината – без да се оглежда нито наляво, нито надясно“; 2) да се опира на „съкровището на идеи, които ни разкриват нови перспективи“, унаследени от миналото и своите знаменити предшественици. И този „единствен истински философ“ на своето поколение и с характеристика-симбиоза между „Русо, Волтер, Холбах, Лесинг, Хайне, обединени в една личност…обединени, а не поставени един до друг“ (Мозес Хес) ще подчини интелектуалната си „мелница“ на своя основен девиз: „Да се работи за света“ (по Ф. Меринг), като говори, пише и учи на над десет европейски езици, включително старославянски (старобългарски). Ще определи водеща революционна класа, но само като налична „субстанция“ и критична маса за събаряне на съществуващата власт в конкретен исторически контекст, но винаги ще смята за значима и абсолютна цялостната „еманация на духа“, необходима за критично „смилане“ и акумулиране на мисловни консистенции за развитие на новото общество. И не като идеал с крайна точка и обетована земя, която трябва да бъде достигната, а като действително движение за осмисляне и надграждане на съществуващата реалност. Като прогнозира, че всяко отклонение от посочената триада по-горе, ще отвежда почти винаги до политически доктрини за бързи радикални промени, до схематизъм, догматизъм, заблуждения или направо - до изопачен „марксизъм“. В подобни случаи самият Маркс е обичал да повтаря знаменитата си фраза: „знам само, че не съм марксист“.

Когато Гагарин (първият човек полетял в Космоса) посещава Лондон (1961 г.) и полага венци на гроба на Маркс с послание за мир и за цялото човечество, и му отдава чест, едва ли е знаел, че навремето император Николай I е изисквал от своя пруски съюзник да се намеси с цялата си сила на властта за закриване на „Рейнски вестник“, като уволни Маркс от позицията на главен негов редактор, поради неговите критични анализи срещу царска Русия. Както и че по-късно: неговата страна от лидер на идеите за световен комунизъм, ще се отрече от тях, ще потърси трети път - конвергенция, а после „приобщаване“, но т. нар. „свободен западен свят“ ще му обяви 22 пакета санкции. Но тогава в онзи период, там пред гроба, си е мислил вероятно за онова „движение напред и нагоре“, което ще накара кралица Елизабет II да наруши забраната и протокола - да не се снима с обикновени хора, като се „защитава“ с усмивка, че е застанала до „небесния човек“. Китай също по конфуциански ще изпраща някакъв знак-символ при юбилейни чествания на Маркс до неговия роден град Трир, за да изкаже пословичното си уважение и почит към предците, преклонението си пред авторитетите - всеки за своето време, но оставили идеи с безкористна интелектуална визия, натрупан и съпреживян човешки опит, споделен в полза за благото на народите, обществото и общата ни цивилизация.

Между дилемите, противоречията и въпросите за разрешаване

Демокрацията отдавна се превърнала в сюрреалистична версия за изопачена, раздувана и предъвкана олигавена бутафория за постоянна употреба, разминаваща се с истинската си същност и предназначение: да представлява интересите на мнозинството при постоянното му включване в защита на неговите смислови ключови ценности, морални императиви, норми и отношения, отразяващи както различните форми на активното участие на хората за непрекъснато подобряване качеството им на живот, така и за постъпателното развитие на цялото общество. И произтичащата от това индивидуална свобода и право на избор на всеки един от нас, а не въвлечени от подменените идеи за функционирането на пазара, разминаващи се най-вече с необходимостта от справедливо разпределение, ползване на общи блага и равенство в условията за развитие. И по този начин се оказваме принудени да действаме отвъд посочените контури на демокрацията.

Особено, когато в държавното, националното и общественото пространство, очертано от деформиращите попълзновения и „невидимата ръка“ на свободния пазар, започват да доминират интересите на малцинството: партийни, икономически и финансови елити, отразяващи интересите на частните корпорации и нарастващото влияние на рентиерски олигархии – „ние от победилата класа на най-богатите 1%“ (по известното изказване на милиардера У. Бъфет). Още повече, ако техните привилегии и постоянно увеличаващи се доходи са натрупани по непочтен или скандално-арогантен начин: фалшифициране на избори, разграбване на държавни активи чрез криминална приватизация, реституция, търсене на рента, спекулиране с акции и борсови операции. Или присвоявайки директно богатства чрез измамни схеми от държавни поръчки и фондове. Тук геополитическият ракурс се измерва с извличане на квалифицирана работна ръка от подчинените, обеднелите и присвоени сателитни държави, приспани от мантрите за величието на империята-благодетел и принадлежността им към бляновете за „златния милиард“. Въпреки че много добре е ясно на всички, че т.нар. „велики“ са затвърдили властта си чрез колониални войни, насилие, грабежи и идеологии в полза на капитала, отделната раса, а не за всеобщото благо и в усилия за преодоляването на бедността, мизерията и неравенството. И че именно те продължават да затвърждават властта си и да разпростират хегемония над останалите чрез контрол над международната парична и финансова система. Присвоявайки си и правото да ползват изключителен статут за неограничено самофинансиране, въпреки че са обречени на непрекъснато трупане на официални дългове, за които всички знаем, че никога няма да бъдат изплатени. Или това трасира пътят към окончателно западане на институциите и умиране на икономиките, тъй като „съвкупният държавен дълг и подържаната степен на задлъжнялост вече надхвърля 250 процента от БВП“, както предупреждава Нийл Фъргюсън („Големият упадък“, 2024).

Затова пред нас продължава да стои въпросът, както пише и Майкъл Хъдсън („Съдбата на цивилизацията“, 2023): „дали парите и кредитът, земята, природните ресурси и монополите ще бъдат приватизирани и съсредоточени в рентиерската олигархия, или ще се използват за насърчаване на общото благополучие и растеж?“ Но и вечно изправени пред следните морални дилеми: да приемем имперският евангелизъм на по-силните, техните идеали за бизнес модел на „бързите пари“, без оглед на средствата за тяхното получаване – съпътствани от безнравственост, човешко падение и робство от зависимости във всякакъв смисъл; да си затворим очите, като се примирим пред прилагането и натиска на силовата дипломация (в нейната последна благозвучна и лицемерна версия на „мир чрез сила“ или „вечна война за вечен мир“), която не се подчинява на международното право; признаваща единствено властта от „собствен ред на правила“, поддържан от постоянното военно присъствие по всички краища на света за доминиране, превъзходство, контрол и усвояване на световните природни ресурси и пазари. При незачитане на другите, с обявяване на всеки потенциален конкурент за „заплаха на националната сигурност“, което в крайна сметка води до задълбочаване на неравенството между народите, несекващ низ от конфликти, войни, потоци от бежански маси, емиграции, икономически кризи, природни катаклизми, непреодолими обществени противоречия и разрушени лични съдби.

Дилеми и въпроси, които не само разкъсват „крехката обвивка на цивилизацията“, но и обезсмислят човешкия живот, оставен без моралните примери за социалното му предназначение и нравствените императиви за: справедливост, солидарност, толерантност към другите и предоставени реални възможности за сътрудничество към споделено настояще и бъдеще. И ако трябва да търсим защита на цивилизацията от тази налагана матрица за пасивно съгласие и поддържане на посоченото по-горе статукво, то трябва да променим не само нашата позиция при оформяне на общности за взаимно доверие, но и да действаме за решително преодоляване на окарикатурени, деформирани или едностранчиви представи от икономическите теории и доктрини по отношение на човешката ни същност. Обсебени от стремежи към печалба, неприкосновена частна собственост и самоцелни инвестиции, превърнати в абсолютен закон за постоянно нарастващо богатство. Затова пресъхването на източниците за съществуването на подобни маниакални тенденции при доминиране и превъзходство в индивидуален, социален и национален статус, предполага и нов ред за движение на капитали, по К. Матеи („Редът на капитала“, 2025) - не само нагоре по вертикала на властта, но и тяхното хармонично разпределение по хоризонтала на производствените отношения.

Но и заедно с привличането на мнозинството към демократична система от „сдържащи и балансиращи механизми за противодействие на олигархията“. Напълно убедено в потребността от силна държава, правеща регулация и разграничение между „ясно заработен дълг и незаработен доход, производителен и непроизводителен капитал и кредит/дълг“, както смята М. Хъдсън, който предлага в тази насока и единайсет стъпки като противовес на сегашния неолиберален дневен ред. С използването в предимство на смесени икономики, противопоставящи се на всякакви опити за поглъщането на функциите на държавното управление от частния сектор. И развиващи способности в обществото да поставя цялостното си благополучие и растеж над интересите на отделни негови групи, като вкарва публични инвестиции и субсидии в образованието, здравеопазването, транспорта, инфраструктурата и всякакви обществени услуги, предоставени дори и безплатно – след като са разглеждани и приемани като основно човешко право. По този начин приложението на различните механизми за баланс между публично и частно е в интерес на цялото население.

Ние сме историята: с отворени очи за катарзис, комплексност и консенсус

Историята би трябвало да излезе от зоната на собствения си комфорт на съобразяването – предимно да систематизира и анализира фактите, подредени и дори интерпретирани по такъв начин, че да подкрепят една или друга идея, концепция, теория или партийна доктрина. Като разказва за събитията през отделни, индивидуални проекции и профили във властта, прехласната от психоанализи за „великите личности“, посочени най-вече за главен фокус или централна фуния, през които преминават възходите, славата и паденията в световната история. И да се превърне в комплексна наука за колективните избори, съзряването и движението (стихийно, организационно/революционно или еволюционно) на огромните конгломерати от човешки същества към подобряване на общата им съдба, просперитет и цивилизационно развитие. Именно това уточнение, за което пледира П. Турчин („Последни времена“, 2024), ще я превърне в наука за промените при реално функционираща „клиодинамика“, включваща: цялата съвкупност от големи данни и социални индикатори, даващи ясна представа за причините от нарастващи конфликти и противоречия в обществото; с проследяване на устойчивите корелации между властта, свръхпроизводството на елит, нарастващото им богатство, задлъжнялостта на държавата и всеобщото обедняване, увеличаващото се неравенство и спадащото доверие в политическата система.

Тъй като тя продължава да съдейства не в полза на мнозинството, а единствено в интересите на „мултиелитна партийна система“, ползваща „помпата на богатството“ за достигане върха на социалната и властова пирамида чрез изборна демагогия, имитираща политическа конкуренция. И поддаваща се неусетно „заразно“ или напълно преднамерено на нейните изкушения: да се почувстват, ласкаят и идентифицират като част от привилегиите на „единия процент“. С последващи провъзгласявания за политическа класа/елит, назначения по лоялност, унаследяване на стари позиции и щафетно предаване на властта между партии - предишни загубили и нови мимикрии. Но всички задвижвани от железните закони на олигархията: да използват властта за личния си интерес; със срастване на роли или направо директно преминаване през т.нар. „въртящи се врати“ между бизнес, икономика, администрация и корпоративни общности; с влияние върху масмедиите, частни фондации, мозъчни тръстове и реално действие на кланове, лобита, монополи и научни институти/университети за поддържане на това статукво.

И когато тази своеобразна „коалиция“ на върхушката и малцинството за извличане и управление на богатството само за себе си, придобие абсолютна власт над обществото, то това се нарича вече непоклатима плутокрация. Която е готова дори да приеме и фашизма, за което говори още и Фр. Рузвелт, само и само да се предпази от увеличение на данъците, неприкосновеността на частната собственост, за да съхрани богатството си, като използват всякакви възможни механизми за правно, ценностно, но и дори морално обосноваване. И няма никаква пречка при такава яростна защита и обръчи от „бодигардове“, посочени по-горе. Примерите са многобройни: от тези в САЩ, където 400-те най-богати семейства плащат по-ниска обща данъчна ставка от всякакви други подоходни групи, нива и слоеве; или за тези от „единия процент“ най-богати, които успяха да спечелят 1 трилион долара в акции и облигации през дванайсетте месеца, след като започна ковид-пандемията.

Както и този с д-р Антъни Фаучи по време на драматичното изслушване в Сената на САЩ на 29 юли 2026 г., въпреки че беше обвинен за: заговор по укриване на информация, фалшифициране на документи, научни коментари, статии, за изтриване на файлове; както и даване на подкупи на държавни служители за кандидатстване и получаване на един милион долара в парични награди по време на пандемията от Ковид, при лично състояние, надхвърлящо 12 млн. долара - отказва да отговаря, като се позовава 100 пъти на правото си по Петата поправка да не дава показания, които могат да го уличат в престъпление. Но и под закрила на всеобщото помилване на президента Байдън - десетгодишен период за всички престъпления срещу Съединените щати, които може да са били извършени или да са се случили след 1.01. 2014 г. Същото, каквото даде и на сина си Хънтър. Парадоксални закони и „вратички“, измислени от властта и превърнати за лично ползване.

Италианският всекидневник „Кориере дела сера“ (4.06.26) обвини в престъпление американския строителен гигант „Caddell Costruction”: за „незаконно посредничество и експлоатация на работници”, тъй като използва в Милано „индийски роби за 2 евро на час, 12 часа на ден и 7 дни в седмицата“. Само там ли са тези обичайни практики и има ли кой да ги порицае, санкционира и прекрати?

Знае се, че световната икономика губи над 500 милиарда долари годишно заради използването на данъчни убежища и различни форми на трансгранично избягване на данъци, но въпреки това липсват решения за пряко облагане на офшорно богатство, притежавано от физически лица. Не се зачитат от Властелините не само интересите на отделните държави, но и дори конвенциите на ООН и международното право.

III. Светът, който ни се предлага: „лъжем, мамим и крадем“

Ирационалните пиеси, в които всички участваме

Поредица от смайващи картини, сменящи постоянно декорите си, за да бъдат представени като някакви вариации с тези от картините на Бош (препращащи не само към земните, но и към постчовешките удоволствия), но и в които възприятията ни - все пак и все още, продължават да разчитат ирационалните пиеси, които се разиграват пред очите ни. Предлагащи стратегии на хаоса и натрапващи се претенции за начин на живот, пренесен и в международните отношения: „лъжем, мамим и крадем“ (по откровението на Майк Помпео – бивш държавен секретар на САЩ ); с мото, лансирано и като морално кредо на политически и военни доктрини „бомбардирай до приемането на демокрацията“, но и с водещи правила, променящи се в движение за „стратегическо поражение на врага“ или „крадем, защото можем“ (по отношение на войните за петрол в Близкия изток). Носещи не само „световъртеж“ за по-малките страни, които търсят защита в съюзи с цената на сателитна обвързаност и се втурват мълниеносно към всякакви „Съвети за мир“, когато остават изведнъж втрещени от факта, че „Великата демокрация“ същевременно се променя в Министерство на войната. И че в позите на маниакално величие и изключителност, фактически се практикуват различни форми на икономическа принуда и натиск (санкции, ембарго и мита и т.н), разминаващи се тотално с концепциите за пазарната икономика и свободен пазар.

Като тази арогантност за прекрояване на света не е само в борбата за влияние, конфликтите, войните и провокираното им насилие, но и в моралния разпад на обществата – измамни схеми, мафиотски рекет, тенденции към нихилизъм и фобии, всякакви постхуманни идеи, затворени секти или промени чрез генетични манипулации. Както и до загуба на смисъл или „смърт от отчаяние“- съвкупен индикатор за самоубийства, алкохолизиране и употреба на наркотици.

Този рог на изобилието се изсипва почти без остатък и във високо оценените съвременни сериали „Индустрия“ и „Еуфория“ – за разминаване между бляскавата фасада и болезнените травми на младото поколение, което за да успее, е принудено да приеме безскрупулната амбиция за добродетел; че животът е такъв, какъвто е – единственото, което трябва да правиш е, не да го променяш, а да вървиш напред и да оцеляваш, без оглед на средствата. И ако разбереш безсмислието на тази въртележка, можеш да се уповаваш на Бог (така се нарича последната серия на „Еуфория“), с чиято помощ ще изтриеш всякаква лична вина по пътя си, дори и този, подобен на Сизиф към върха. Но ако прозреш, че животът няма смисъл, тъй като не можеш да поемеш вина и да потърсиш изкупление, то тогава ти остава единствено другия изход: да се оставиш на розовата прегръдка на фентанила и да напуснеш живота. Певицата Лорен Бенет (денс поп хитове и оглавявани световни класации), която по повод самоубийството на Симон Батъл от нейната група G.R.L., беше заявила пред „Гардиън“: „Има много млади хора, които отнемат живота си…“, също скоро го напусна твърде млада. Какво се случва?

Един български случай: разломите…

Потресът от убийството на един 37-годишен от група 14-16 годишни непълнолетни лица -не толкова от насилието, което ни заобикаля постоянно, а от виртуалното му заснемане и публикуване на извършената жестокост в социалните мрежи, очаквайки одобрителни лайкове, героизиране и повишен социален статус. Но и от една снимка, на която никой не обърна особено внимание, на която жертва и насилници заедно участват в ритуализиране на една смърт: капан за хора-мишени, окървавената вече жертва с вдигнати жестове, подобно на тях - с усещане за някаква роля в тази „заедност“ и без предчувствие за последствията. Жертвата – без инстинкт за оцеляване, а насилниците – без да разбират истинското значение на живота. Превърнали се в глутница, секта и субкултура на омразата в среда с дълбок ценностен вакуум и мълчание на институциите.

Но веднага, както винаги, отново младите бяха използвани от политиците за собствена употреба: „путинисчета и русофилчета, които обикалят наоколо с качулки“ (бивш евродепутат), когато в заснетото видео се вижда развято знаме с нацистка визуална символика (имперски орел/Reichsadler), а кадрите са придружени от песента “Kill Your Local Pedophile“ на групата Misanthropik Torment и мяркаща се тениска на норвежката блек метъл група Mayhem – състав, известен с поругаване на църкви, убийства и насилие; и символи Totenkopf (череп с кръстосани кости) – знакът на 3-та танкова дивизия към СС, охранявала концлагерите в Нацистка Германия. И разследване, показващо връзки с организации под името „Куклукс клан“ и „Кръв и чест“ (Blood & Honour) - международна неонацистка и расистка мрежа, възникнала във Великобритания през 1987 г., далечно ехо от лозунг, използван от Хитлерюгенд.

Поколение, една голяма част от което, разбира по-добре английския език в сравнение с българския, а колкото до руския език – нито знаят какво е това, още повече, че детайл от проучване дори показва, че думата „съветско“ се възприема като нещо, което дава съвет. А това се смята - колкото и да е абсурдно, при друг прочит, че също не е добре, тъй като звучи като авторитет, което плъзналата се в обществото кенсъл култура тотално отхвърля: при нас и под формата да не се слушат по-възрастните „заразени със сантиментални илюзии“. И затова директор-литератор „разстрелва“ за пореден път миналото, а поетът с думите: „И ако нас ни карат/ да умираме/ а ако нас ни тикат/ към куршумите/ то сигурно и лудия/ разбира/ че ние трябва/ да си кажем думата“, е обявен за терорист, заради съпротивата срещу най-жестоката война, носеща все още в душите ни миризмата на изгоряла кожа и месо на милиони хора от концлагерите на смъртта. Но осъден на смърт за подривна дейност от правителство-сателит на Третия Райх, за което Рузвелт се произнася още тогава, че „ще бъдат съдени като криминални престъпници за многобройните си безчинства“. И затова не трябва да има памет за онова време, но може „Памет за утре“ и техните ментори – променящи ходовете на историята, легитимиращи войната, но и „възпитаващи“ нихилизъм. Декан-поетеса, признаваща само малки букви, се готви за поредната награда с: „българия днес - пространство, което се изплъзва, кръстосали се посоки в безпътица, повърхност, място, лишено от смисъл и енергия, от разум и чувства, оптика, която е изначално сгрешена.“

И потопени в подобна среда от противоречиви внушения, отчуждение и противопоставяне, какво може да очакваме от нашите подрастващи: особено за тези 58% от 15-годишните, които са под базово равнище (България е с най-нисък резултат по четене, данни на PISA 2025) - означаващо, че не могат да открият основната идея в текст, да намерят информация по зададени критерии и да разсъждават върху целта на прочетеното. Като първите шест места в класацията са от азиатски държави, което донякъде обяснява и наложената забрана: да не се гледа на изток, където според пропагандистите има само „азиатски степи“, наситени от „тъмна материя“, дебнеща постоянно от Евразия. А когато „есеисти“-писачи от своите портали и колонки надничат с кухи фрази, засукани като закърпени папийонки: „Човек се ражда като агресивно същество… и си остава агресивен по закон“ или с „кичът в трудовия героизъм“, визиращ близкото минало, който може да се замени с „корекомско уиски“, то тогава ни остават само два изхода: бруталността и насилието да се превърне в естествен начин на живот, с насочена агресия към другите, но и към себе, породена от ценностна и тотално смислова сбърканост; и другият - самоизолация, конформизъм и забавления, ограничени в „тихата“ дрога и „диванното“ приобщаване към еуфорията на рекламата, струяща от екраните: подскачащите оттам радостни човешки фигури, предлаганите обезболяващи хапчета, но и продавачките, сияещи от щастие, че ги купувате. Приемлива анимация в картинки, разбираема за функционално неграмотните, но разминаваща се с реалността на нещата.

Симптоматика на „разчовечаването“ – предупрежденията на Уелбек, антиутопиите и проектът „Епстийн“

Мишел Уелбек (френски писател, поет, есеист и режисьор) е един от тези, които търсят не само причините, но и описват последиците от този съвременен дрогиран свят, обсебен от максимален индивидуализъм и потопен в безмерно разширяваща се лична свобода, разбирана първоначално и предимно като стремеж към сексуална свобода. И по своята същност – „рекламно-еротично общество“, провокиращо към постоянен нарцисизъм, с показни техники за съблазняване и обсебване с ефекти на влияние, но и с някаква естествена обреченост или дистанцираност към самота или озлобление към другия/другите - от неосъществени, разминаващи се или нереални желания. Оттук последвалото безразличие от подобни провали се превръща в непреходна омраза, жестокост и ежедневно насилие. Съпроводено твърде често с нарастващата съпротива към всякакви политически и социални институции, които могат да се окажат бариери между тях и всепоглъщащия пазар на удоволствията, насладите, наркотиците и опиатите. Още повече, ако са изгубили всякакво доверие към тях, тъй като светът, в който живеем, неспиращите войни и измамната идеология за непрекъсната промяна: когато всеки път, след разрухата, трябва да се започва отначало, но и с нови обещания. Разбиващ всякакъв нормален ход за възможна надграждаща се човешка еволюция, придобила „хаотичен, неравномерен, лишен от структура и белязан от насилие“. И когато в този процес миналите и бъдещите поколения вече нямат никакво значение, то тогава всичко се свежда до разцвета на индивидуално битие, до пълното съзнателно и подсъзнателно освобождаване и заличаване на личността от оковите на моралните норми, разглеждани като лицемерие, огорчение, измама и срам. Като по този начин тенденцията за утвърждаването на личността над всякакви обществени норми, фактически винаги води до „изяждане на човешкия живот“, както твърди Уелбек.

Констатирано и анализирано вече по отношение на всичко свързано със спектакъла по откриването на Олимпйските игри в Париж (2024) – обсъждан и критикуван от целия свят, разглеждан също и като подигравка с вечните ни ценности, когато просто на света беше казано директно и предизвикателно: тези ценности вече не съществуват; това сме ние сега – все по-безполови, все по-кървави и постоянно губещи идентичност. Където пародията измества историята, а арогантното високомерие на „артистичния пърформанс“, съчетаващ парадоксалните подсъзнателни лабиринти на въображението и пиршеството на сетивата, се разминава тотално с морални, религиозни, национални, културни и биологични стандарти: бизнесът със злото препуска като конникът на Апокалипсиса през цялото човечество на фона на наситени библейски символики, разказани през девиациите в човешкото поведение; християнството вече няма нищо общо с реалността, още повече и с това, което ни очаква в бъдещето; любовта експериментира в рамките на перверзното и неприличното – мазохизъм, садизъм, содомия, педофилия и трансексулност; изобилие от нихилизъм и възприемане без осмисляне, където на мода е жизненото кредо на патрициите – „да умрем, докато се забавляваме“; демокрацията – всепозволеност, просто шум в устата и без зачитане достойнствата на другия; както и израз на неприкрита досада към всякаква историческа, традиционна, нравствена приемственост и изградени социални норми.

Тоталната освободеност от всичко предишно: с непрекъснато стимулиран егоцентризъм и нарцисизъм във властта - преодоляващ с лекота всякакви възможни външни прегради на съпротивление; както и обилно насочващите либерални тенденции, възприемащи априори различните обединяващи социални и културни структури, като нещо заложено в принудителни и тоталитарни рамки, ограничаващи „свещената“ човешка свобода. Именно те се оказаха онези „фундаментални елементи“, които ни отведоха до елитарно-садистичната й версия и проект за цивилизация по модела и мрежата на Епстийн. В публикуваните вече архиви от неговото досие (януари, 2026) с 3 милиона страници документи, повече от 2000 видеоклипа и 180 000 снимки фигурират десетки имена на членове на кралски семейства, видни държавни дейци, бизнесмени, политици, дипломати и учени от различни страни. Замесени в педофилия, убийства, канибализъм, провеждане на окултни „черни литургии“ и насилствена наркомания. Журналистите Клейтън и Натали Морис (в предаването „Redacted„) изнасят дори данни и свидетелства за разчленяване на бебета, ритуален канибализъм, имейли за поръчкови изтезания на деца. Извратена версия на свободата, изиграна от елита - разбирана като обладаване, съблазняване, удоволствие от оргии за притежаване, заробване и подчинение на другия. Където насилието, мъченията и ритуалите са само средства за „проникване“ в човешката природа, но и маркират пътя за излизане отвъд границите на хуманизма. Като в този остров на свободата е легитимирано всичко забранено: канибализъм, педофилия, насилие, убийство, мъчение, нечовешки експерименти върху кърмачета, деца и безпомощни жертви…

И всичко това пред широко отворените очи на институциите, властта и политическото лицемерие за повсеместно проникващата мрежа в елита, която се изграждала в продължение на десетилетия. С доказателства за медийно съучастие, данни за заличаванне и прикриване на имена на замесени политици, кралски особи и липсващи ключови показания за жертвите пред ФБР и другите разузнавателни служби. Подобни са и изводите от независимото разследване, публикувани в доклад на гражданска инициатива Rape Gang Inquiry в Обединеното кралство (юни, 2026). Разобличаващ брутален модел на престъпност с най-малко 250 000 жертви от „банди за експлоатация и изнасилвания“ (grooming gangs). Прикрити под институционален чадър и идеологемите за политическа коректност, с изобилие от защитни илюзии и претексти за съхранението на „успешно мултикултурно общество“. Като основните обвинения са насочени към всички партии още от управлението на Тони Блеър - от 1997 г. до ден днешен. Лейбъристите – за поставяне на местните общински съвети в електорална зависимост от пакистанско-мюсюлмански общности, за да не се „чувствали отчуждени“; като дори гласуват през 2025 г. против искането за национално законово разследване по тези въпроси. Тогавашният премиер Киър Стармър е определил тази проява на обществена загриженост за „крайнодясна“ агитация. И обратно, когато консерваторите са на власт, всякакви доклади, засягащи подобни сигнали се омаловажават, имащи „ограничено влияние“ и „партийна шумотевица“. Дейвид Камерън дори се среща с жертви на сексуална есплоатация още през 2015 г. и е знаел всичко за това как властите съзнателно са архивирали случаите или са ги прекласифицирали, за да се избегне етническо напрежение. Но всичко отново се обгръща с мълчание и остава без последствия.

След продължителен натиск Киър Стармър подава оставка (22 юни 2026) със следното покъртително послание: „Всяко решение, което съм взимал, е било с цел да поставя на първо място страната, която обичам“. Политиците сякаш са „генетично“ обречени - въпреки шокиращите разкрития за едно от най-чудовищните престъпни явления в Европа - винаги да имат в джоба си подобно патетично изречение, носещо двусмислие и лицемерие. С манталитет на момента, осакатен задължително за комплексен анализ, морална приемливост и липса на всякаква поносимост към външна преценка. Сякаш хората са забравили за миналото му като главен прокурор, прикривайки мащаба на престъпленията в името на мултикултурализма. Или за връзките на неговия дипломат Питър Манделсън, който той беше назначил за посланик във Вашингтон, с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Колкото до Дейвид Камерън, получил и благородната титла „лорд“ за заслуги, си спомняме неговото последно интервю пред „Панорама“ – в центъра на София и пред храма „Александър Невски“ (16.02.2024), когато на въпрос дали има нещо вярно за вмешателството и влиянието на Борис Джонсън в преговорите между Украйна и Русия, той възмутително-убедително простичко отговори: „Това са глупости“. А самият Борис Джонсън вече беше признал не само това, но и за възможността, ролята и значението на Украйна да поеме постепенно функциите на НАТО. Или споделените „брилянтни“ мисли на Камерън, че „войната в Украйна е успешна инвестиция за САЩ, тъй като не са загубили нито един войник, а и чудесна стратегия срещу Русия, която така постоянно ще губи своята военна мощ“. Когато водещи анализатори и експерти обръщат хастара на другата история: „какъв морал е да искате бой до последния украинец“.

Непосоченото и ненаказаното зло е проказата на днешния свят

Постоянно сме свидетели на това как свободата на думите неусетно ги превръщат в мъртви понятия. И как губейки своята смислова същност могат да станат източник на омраза, банализирайки злото, като нещо неотменимо от живота ни. А когато правилата, пирамидата от ценности, които са ни изграждали, се сриват пред очите ни, а измамата е повсеместна, тогава човешкото в нас е пред изпитание.

„Красотата ще спаси света“ ни е завещано от Достоевски, който през целия си живот и чрез творчеството си, търси пътищата към нея. И с цялата си духовна мощ ще се спуска в бездната на разтърсващите страсти, за да ни покаже, че и от безмерното отчаяние човек може да извърви пътя към чудотворното ликуване, пречистване и извисяване. Трескаво ще пише записките от подземието за разложението, но и за проекциите на престъплението и наказанието, неосвободени от принципите на всекидневния морал. За да отвори широко прозорците за чистия въздух от вродената интелигентост на човешката ни доброта. А когато я пожелаеш и вярваш в нея, тогава изпитанията през които преминаваш са равносилни на мъдрост. Тъй като всяка болка е добра – тогава се усещат осезателно пределите на този живот; понесеното страдание е съществуване и борба; докато преодоляването и осмислянето на терзанията означава най-вече, че ти ще бъдеш наистина. И затова неговите герои от безсмъртните му творби могат открито и директно да заявят на този свят: „Проклета да е цивилизацията, ако трябва да се убиват хора, за да се запази.“

Това послание за красота, но разглеждано като абсолют за изкуство и с привнесени измерители за земния ни път, ще открием и в заглавието на една от книгите на философа Цветан Тодоров. В нея събира творчеството на Уайлд, Рилке и Цветаева, при които, според него, тези понятия, устремени към висините, се допълват взаимно. Където красотата - тази естетическа категория, това най-изтънчено човешко постижение, е поставена на върха на етичната пирамида от ценности. Тъй като добрата творба изисква не само максимално себеотдаване, лишения и страст, но и обхващане на света в неговата цялост - минало и контекст, с прозрения за вечност, протягаща ръце към хоризонта. Както и голямото разбиране, че пътят към себе си минава през другостта; любовта е зрялост, тъй като е едновременно свят за себе си, но и за някого другиго. И в този стремеж към абсолюта, животът придобива смисъл и значение само когато е преобразен чрез тази най-висша духовна сфера, заредена с ценностната система на хуманизма.

Ницше ще разкъсва нравствените вериги във философските си умозрения, ще залага безкомпромисно на силата на волята, но в крайна сметка и той ще се изповяда пред същия духовен олтар: „Разчитаме на изкуството, за да не може истината да сломи надеждите ни“. Или творците, приели за мисия отразяването на земната ни участ в нейната безкрайна пъстрота от багри, светлини и сенки, винаги ще оставят значими дири в паметта на човечеството. Носещи дълбок реализъм, критичност и истински хуманизъм, устоими пред превратностите на живота. Както навремето Арчибалд Кронин в своите „лекарски“ романи ни вдъхновяваше, че човек трябва да върви по своя път, като не се отказва от цитаделата от ценности, която го е изградила и да не забравя, че и при най-големите изпитания, все пак „звездите светят отгоре“. И с този широк и комплексен обхват на анализ, убедителни идеи и психологически достоверни образи, според литературните критици, е съдействал за създаването и подобрението на Националната здравна служба на Великобритания (NHS).

И сега не са малко тези, които с творбите си разтърсват съвестта, морала и вълненията на душите ни. Но и трябва да ги носиш като верен компас в себе си: „Цинично и абсурдно е да не показваме ситуацията, такава каквато е – с бедност, неравенство и липса свобода на словото“ (Стефан Командарев). Не да я гледаме отстрани и да я избягваме, обсебени от фалшивата реалност, както ни съветва в своите филми известният режисьор. В „Made in EU“ той поставя в центъра тезите за олигархичния модел и неговите последици; модерното робство – откровената експлоатация в някои индустрии; феодалните отношения, строй и зависимости на принудата - купуването на гласове, насилието, рекета и унижението на човешкото достойнство, които са констатирани в редица региони и сред обществените слоеве в страната. И как оплетени в измамата всичко човешко се счупва, правилата изчезват и мракът сковава сетивата ни. И това не е някъде, а навсякъде – както отбелязва публиката по всички кинофестивали, където са представяни неговите филми. Именно предизвиканите дебати и произтичащата от тях съпричастност, водеща до реални действия за коренна промяна, чертаят измеренията на новата хуманност.

И обратно, творби без подобен диалог в дълбочина, обхват и откровеност предизвикват разделение - както по отношение консенсусното осмисляне на миналото, така и за противоречивите тенденции в настоящето. Особено тези, защитавайки се от позициите на своето „времеубежище“ и отричайки всичко останало, извън рамките на тяхната островна „правоверност“. Заключени в субективните си преживявания и подсилвани с лъжливи спомени, измъкнати от контекста, съпроводени с внушения и интерпретации за събития, които никога не са се случвали. Използвайки и замествайки художествения изказ за градивно послание с фиксация върху детайла и преднамереното разместване на факти по лични, идеологически или геополитически причини. Източниците са различни: в дълбоките корени за особен вид катарзис – оправдание, замаскиране или търсене на опрощение на някаква извършена подлост в миналото; с причудливи форми на нарцисизъм – за собствено опортюнистично оцеляване или лицемерна активност, обслужваща силните на деня; или с претенции за есеистичен нихилизъм – зареден с вдъхновения, подобни на „музициране“ и „мозайка от фрески“, описващи тоталното отрицание и „канонада“ от естетически средства по избраната мишена. И удобно забравят, че в това си „художествено“ настървение неусетно подменят истината.

А когато скриваш истината, тогава триумфира злото, което като октопод разпростира безбройните си пипала: с постоянно навързаните лъжи и шикалкавената едностранчивост, които трябва да се „обосновават“ с поредни измами и фалшификации; при претрупване с емоционална наситеност „нови“ факти, които се използват за „противотежест“ на други достоверни аргументи; или просто избягване чрез обилно цитиране на библейски сказания, когато трябва да се анализират случващи се негативни явления, разминаващи се със съответните опорки на крепостта-остров. Още повече, когато акцентирането на фактите или сравняването на неравнопоставени исторически периоди измества и изтласква размисъла за причини и следствия, както и свеждането на тази комплексна логическа цялост единствено до възмездие, отмъщение и реваншизъм. Тоест имаме следната метаморфоза: свободата на думите се превръщат не само в мъртви понятия - без адекватна съдържателна и смислова същност, но и стават носители на омраза. Тъй като лъжата те прави не само жесток, безжалостен и яростен в собственото си безсилие да й се противопоставиш, но и означава незачитане, издевателство, пренебрежение, компромати, оплюване и подигравка към различната гледна точка. Сгромолясващи ни до дъното на човешкото падение. Подобно на вродената или „отгледана“ безжизнена интровертност: формирана от превратностите на съдбата - със съпротива към колективните възторзи, обречена на самота и нарцисизъм, без инстинкти и умение за разбиране на другостта. Раждаща предимно токсична мизантропия, а оттук и презрение към общността и цялото човечество.

Кои влизат най-често и как в ролята на актьори „превъзпитатели“?

В този мощен процес на „превъзпитание“ активна роля играят и различните експерти, академични наставници - сенатори и президенти (а и други с подобни, нагласени и много харесвани „престижни“ звания) от научната сфера, обявени за основни „разказвачи“ на истината, но фактически профанизиращи дейността си, превърната в бизнес сделка, печеливши проекти с „приносни“ атрактивни иновации, но имащи за цел единствено лична кариера или просто да бъдат в услуга на властта. Има смайваща лавина от превратности, които се „хързулнаха като слузест шаран“ (по сполучливата метафора на Р. Тахов) през ръцете ни, а и пред очите ни, като садистично омерзиха вековната ни памет в сегашното бездуховно време.

Авторка, завършила история в Софийския университет, но станала професорка в Илинойския университет, изведнъж обявява Апостола на свободата за изкуствена конструкция в книгата си „Живият архив…“. Като прилага глобалистка интерпретация на миналото, където има само „макроистории“, а всичко друго: национални каузи, герои и митове, е достойно за съжаление и кръгла нула по значение. Все пак е необходимо да напомним, че нейният проект е финансиран от фондация „Джон Саймън Гугенхайм“ и Националния център за хуманитарни науки, където вероятно е заплатен доста подобаващо нейният принос/подход в дегероизацията и изтриването на националната идентичност, насочен към тези с „микроисториите“. Особено, може би и най-вече, когато обосновава и сравнява съдаването на неговия култ, подобен с този на Ленин, тогава е твърде вероятно, изпълненият по указания проект да е бил посрещнат с пълно единодушие и с бурни аплодисменти от комисията. Парадоксалното в този пример е, че книгата е с посвещение на нейния баща (Николай Тодоров – историк, политик и председател на Великото народно събрание, приело конституцията), който разглеждайки „творението“ й само я попитал: „И някой ти дава пари за това“. В този смисъл има основание Х. Арент да смята т. нар. интелектуалци за „най-отблъскващата дума“, тъй като самото конструирано знание: с интерпретации и нови подходи, за които повечето от тях претендират, може въобще да не ни отвежда до истината (каквото би трябвало да е призванието им), а до нещо съвсем друго…

Не само директното зло – изопачението и подмяната на истината, но и мълчаливото възмущение, въпреки проявите на изкупление в ситуации на закъсняло покаяние и личен катарзис, също ни прави съучастници в неговото пришествие. Мелинда Френч Гейтс в интервю пред „Гардиън“ споделя, че една от причините да се разведе с „великия“ Бил Гейтс са били контактите му с Епстийн, към когото инстинктивно изпитвала отвращение, с усещане за истинско зло и съпътстващи кошмари. И по този начин премълчаното зло в конкретната ситуация, както и потулването на нейните свидетелства от правосъдната система и институции, в крайна сметка не са отрязали своевременно пипалата на проказата…Тъй като продължават да умират хора при странни обстоятелства - свидетели, детективи, полицейски началници, банкери, модни агенти, докоснали се до зловещия кръг около Епстийн. Като например, холивудският продуцент Стив Бинг – самоубийство, скочил от луксозния си апартамент на 27-ия етаж в Лос Анджелис, или това на Марк Мидълтън, специален асистент на Бил Клинтън, съдействал за достъпа на Епстийн до Белия дом, поне 17 пъти за периода 1993/1995 г., който едновременно се е „самообесил“ и „самозастрелял“. Дали отново всичко ще потъне в мълчание или ще получи пак, като много други дела, статут на „загубили давност“, докато поредната война отново е отклонила възмущението и е отместила погнусата в друга посока. Това е въпросът, но не се знае още на каква цена.

Тайната може да не е пряко свързана със злото, но злото в повечето случаи отразява някаква скрита и премълчана тайна в името на властта. Това се разбира и от дадените интервюта на Юлия Мендел от екипа на украинския президент (2019-2021), в които повече се обърна внимание на споделените, шокиращи и скандални факти с всякакви пикантни подробности, за които по принцип се досещаме, предполагаме, а и по принцип медиите ни бомбардират непрестанно: „схеми за пране на пари“, „корупция и златни тоалетни“, „марихуана и тайнствените 15 минути в банята преди преговори“, „Гьобелсова пропаганда, двата вида рейтинги и блокираните седем опита да се сложи край на войната“. Или: „20 000 до 50 000 долара – хонорарът, който някои журналисти и професори получават само за едно пътуване до Украйна, за да отразяват събития за своите престижни медии“ и т.н. И не толкова на нейното откровение в края: „Усещам, че нося голям товар, защото мълчанието ми може да е допринесло за тази война, но сега мисля, че направих нещо истинско и добро...“

Непосоченото, ненаказаното и премълчаното зло до голяма степен може да банализира и екстраполира различните му проявления, но основен източник за излизане от този кръг на пасивно възмущение, е разбирането на същността, механизмите и приносителите на заразата, както и постоянната съпротива срещу тях. И тук можем да се доверим на авторитети, показвали пословично уважително поведение и зачитане достойнството на другите, не само в това, което правят до съвършенство, но и извън сферата, на която са посветили живота си. Именно това са имали предвид, когато присъждат на известния тенисист Роджър Федерер почетната титла „доктор на хуманитарните науки“, който в речта си при награждаването заявява следното: „Най-голямото зло – да внушиш, че всичко на този свят става с пари, а не с принципи, идеали, ценности, морал“.

IV. Демократичният идеал е износен, провален и компрометиран

Ляво/дясното противопоставяне – от идеи до елити, заиграващи в името на оцеляването във властта

Неслучайно саркастичният Уелбек язвително заявява, че западните страни се чувстват горди със своята „изборна система, която всъщност не беше нищо повече от подялба на властта между две съпернически банди, понякога дори стигащи до войни, за да я наложат на страни, които не споделят ентусиазма им“. Възприели се за елити, „театрално разделени на леви и десни, но с остарели ценности: много малко демофили и най-вече демофоби, откъснати от реалността“ (Мишел Мафезоли, френски социолог, почетен професор в Сорбоната). Страхуват се от народа, който е нищо повече от „смрадлива паплач“ или „балъци“, „лош човешки материал“ (според бивш наш премиер и вече милионер в политиката), а той им отвръща със същата пренебрежителна „любезност: на последния референдум в Словакия гласуваха 16,3% от избирателите, а у нас – 12, 33% за общински кметски избори в София.

Докато за едните, както пише Н. Клайн „мечтите за справедливост и групови визии за по-добър живот бяха разбити, всеки се оказа сам със себе си – един свят на атомизирани хора, които се катерят един върху друг, за да получат предимство на новите дерегулирани и несигурни пазари на труда.“ И идеализмът при тях беше заместен с бруталния цинизъм на капитала, въпреки разрухата, която носи върху обществата, демократичните структури и социалните системи. Дори партиите, които носеха в генома си антивоенната доктрина, се примириха с разширяването на военно-промишлените комплекси, които „създавали нови работни места“. И все повече изглеждат претопени в олигархични и мафиотски схеми във властта - плъзнали се и във всички сфери на обществото. Превърнати в мрачни сенки на самите себе си – така както се чувства всеки един от нас, който се е разделил с ценностите, които са го формирали през целия му живот. За да търси „спасение“ не в изпразнената от всякакво съдържание политическа борба - не осъществила великите идеи, а в цивилизацията на зрелищeто (М. Льоса), с конформизъм към каквато и да е власт, но като жертва най-ценното от смисъла си: да изтласква в забвение критичното си и революционно мислене.

В свят, който никой не иска да чуе аргументите на другия, а само потвърждения на собствените си заблуждения. Където идеалите са трансформирани в преследване на все по-нови и изгряващи идоли – звездите от спорта, киното, инфлуенсърите и съответното отъждествяване с техния начин на живот. Които могат и да разполагат с милиони – да са неприлично богати, но все пак идват от недрата на народа. И ще се възхищават на Кристиано Роналдо (футболна икона), който обича да се разхожда сред впечатляваща си колекция от над 40 автомобили, истински музей от Bugatti до Lamborghini и Ferrari, но без да ги ползва, тъй като си има частен самолет Bombardier Global Express 6500 на внушителната стойност от 61 милиона паунда. И затова губенето на чувството за реалност – да говори понякога за себе си в трето лице ед. ч.: състояние с усещане за отличаващо величие и дори епоха, в което често изпадат и някои политически лидери - може да е напълно допустимо за този, който забавлява публиката, но и не за другите, които са призвани да осъществяват истинска политика за хората и обществото като цяло. Както и при певицата и актрисата Дженифър Лопес - звездата, която има четири брака зад гърба си, ще си позволи да споделя прозрения, че не „гледа на разделите като на провал, а като на възможност човек да израсне и да открие нова версия на себе си и начало на нов етап“. И не би трябвало да е някакъв проблем, когато състоянието ѝ се оценява на стотици милиони долари – с внушителното имение в Бевърли Хилс за 60 милиона долара и над стотина страници предбрачни договори. Красивата Марго Роби ще бъде безмилостно откровена, когато споделя равносметката за своята кариера: „Станах звезда с ролята на кучка и златотърсачка“. Носителката на „Оскар“ Никол Кидман в опитите се да повдигне завесата на женската сексуалност в „Бейбигърл“ ще се окаже извън всякакви стандарти: между еротичните послания, пуснатото порно и заснетите унизителните ситуации, но и извън тях, в личен план - трябва да си взима паузи по време на секс сцени, за да спре самата тя да получава оргазми. По-късно, ще заяви, че тази роля я оставила „уязвима, изплашена и разкрита“. Затова Джон Кюсак (съосновател на Фондацията за свобода на медиите) има право да се гневи в едно интервю: „Холивуд днес е много по-близо до апокалиптичния свят на Вагнер, отколкото си даваме сметка; звездите се използват само като инструмент за влияние. Холивуд е публичен дом, в който хората губят разсъдъка си“.

Индустрия за дирижиране на духовна бъркотия, дресиране на пасивно поведение и изключване на критичен ум пред статуквото: насилие, подчинение, престъпност, войни и където пътят към парите, славата и харизмата е „свещен процес“, а изходът през алкохолни, наркотични зависимости и съответните вътрешни сблъсъци, е описван твърде често с фалшивия език на „просветлението“ и „духовното израстване“. Модел, предложен за усвояване, представен за последен писък на модата, върхът на суетата, с лансирани примери за подражание - валидни и константни за различни географски ширини. При нас, в едно по-далечно време, „Кръстникът“, представен като един от най-великите филми, презрително го отнасяхме към същностно явление, но от чужда реалност, която въобще не ни засяга; по-късно „Октопод“- сериалите ни подготвяше познавателно за една нова действителност: „таксата спокойствие“ и банковите машинации бяха криминалните тактики и подходи, които задръстиха началото на прехода; докато нашият съвременен вариант „Под прикритие“ (също рекламиран като много успешен) окончателно затвърди убеждението ни, че вече живеем по законите на мафията.

И това е светът, с който разполагаме. Тези, които искат да го променят с каузите за справедливост, солидарност и борба срещу неравенството, трябва да отговорят най-напред на следното: как точно и по какъв начин ще „преодоляват“ наложеното статукво; как ще обединяват движения за преосмисляне към нов дневен ред на обществото; как ще „ограничават“ посочените негативни тенденции, когато прилагането на подобни политики все пак ще допускат някои да се възползват от всякакви вратички, лобита и заобикаляне с подзаконови разпоредби по изключение. И какви са критериите за справедливост: едни нямат нищо – живот в палатки, други разполагат с един-два имота, трети – с десет, а четвърти е с декларирани 28 имота, без да се включват банковите сметки, както е при някои политици, употребяващи със страст и неугасим плам в очите тези сакрални думи. Още повече, че когато имаме ненаказано зло във властта, тогава то се спуска надолу и дори въодушевява тълпата с недосегаемостта си, заразява безпределно с евроистерии (от рода на тези при смяната на националната валута), с вземане на кредити за закупуване на жилища с цел: безкраен празник от живот на рента и печеливши инвестиции. Работническата класа, превърната вече в забавляващо измамна, особено за тези, които са с по-високи доходи и за да се измъкнат от възможните рискове при пропадане в бедност във време на несигурност, искат да са собственици: „българската Ривиера в Северна Гърция“ е факт, който се отбелязва и от южните ни съседи. Но да закупуваш и спекулираш с жилища, когато 40 % от тях стоят празни (докато в Нидерландия 2,3% са незаетите жилища), а други въобще не разполагат с такива - едва ли се съотнася към ценностите на солидарността.

Затова да държиш речи с добре подредени, но мъртви думи, двусмислени, изтъркани и избледнели от постоянна и лъжлива употреба, без аргументи за конкретни действия, е все едно да разговаряш с AI или да слушаш запис от задгробния живот. Където „справедливи цени/стойности“ в условията на свободен пазар, може единствено да предизвика сантиментални спомени за една ключова реплика от един култов филм при „народната република“: „една боза от шест“ – една и съща цена, която така и не „мръдна“ през живота на няколко предишни поколения. Които знаят, но не говорят, за да не срещнат яростта на „борците срещу носталгията“.

Какво остана за другите?

За другите остана именно „анти-то в играта“ на нещо, което никога не е било, но взето от бъдещето го вкараха в миналото, превърнато в мракобесие, за да се превърнат в лутащи скитници в някакъв огледален свят, изкривяващ не само реалността от миналото и случващото се, но и без ясна визия за това, което ни предстои. Михаил Заимов (художник, писател и журналист) го описва напълно откровено в едно интервю: „Живеем в шизофренна среда…Ако е нямало от какво да бъдем освобождавани на 9-ти септември, защо са ни бомбардирали?... и ние в момента се чудим на кой крак да застанем, на коя позиция…Провалът на прехода е провал на дясното - хората очакваха справедлив, нормален и богат живот, а допуснаха мутризация, разруха и дадоха много лош пример, като почнаха да си самоприватизират нещата, а всъщност грабиха построеното от труда на нашите родители, които те плюеха. Демокрацията не е налагане волята на мнозинството, а способността да създадеш условия за дебат. У нас не може да се води разговор с аргументи. „

Един наш евродепутат (лидер на партия от този сектор) в минути на тежък размисъл, дори „откърти“ нещо като катарзис: „Десницата има толкова много прошка да иска, че и сто години няма да й стигнат“. Но подобно реално осмисляне може да произтича единствено от принципа на помирението, предполагащ трансформации в разбираемост, а не чрез ритуалите на прошката, която разрушава равноправието в човешките отношения: създаваща „йерархия между човека, който прощава, и този, който търси прошка“ (по Х. Арент). А без подобно вътрешно ниво на мъдрост сме обречени на външната инерция на политическото противопоставяне, формалните сблъсъци и празните думи, които никога няма да отговорят на същностните въпроси, подобни на тези за изминатия преход: Как от протести срещу „червената буржоазия“ се стигна до разцвет на олигархията и мафията - пътят, който не искат да бъде разказан, тъй като ще разкрие все по-разширяващата престъпност, низостта и духовно падение, потопено в лъжата; но и за властта, която допусна всичко това, без да й мигне окото, но продължава да иска да управлява. С напоителни бисери от рода на: „Квантовото поведение на управляващите може да цели „активиране на русофилския електорат за президентските избори“; с постоянно отправящи заплахи, възпроизвеждащи „епохата на маккартизма“ за нахлуване на червената/ прокремълска опасност в парламента: „като надуша руска агентура настръхвам“, когато Стив Ханке (американски икономист) в едно от последните си интервюта сподели, че когато пребивавал в София непрекъснато виждал агенти на ФБР, ЦРУ – различен манталитет, различни рецептори. Разбираеми са експресивните вопли срещу „копейките“, с което някои желаят да се идентифицират, че са от отбора на „центовете“, а и скандално да се отличават с „размазващи“ квалификации. Все пак, както отбеляза преди време Умберто Еко - социалните медии дадоха на „легиони идиоти“ правото да говорят, да се превърнат в носители на истина.

Но е съвсем друго, когато депутати, бивши министри, експерти-анализатори – амбицирани за водещи ръководители на нацията или за нейни академични наставници-сенатори, от които се очаква да обосновават тези, аргументи, идеи и препоръки, ни занимават по време на избори с географски викторини: Чий е…?, Тук не е…! Но и със странни обсесии: „България може да спечели ужасно много от тази война“; „Може да изоставаме икономически, но целта ни е Русия да не спечели войната срещу Украйна“; „Фантазия е, че България може да бъде мост между тези воюващи страни“; „Разговорите в Европа за водене дипломация в тази война може да ни носят само „имиджови щети“. Колкото и да се надяваме от „мозъчните тръстове“, обикалящи студията, за съвети към управлението, те отново са в същия „рококо“ (произволна игривост) стил: „Кой ти сглоби шайката?“; „там има ментални дефицити“; разполагаме с „тежко объркан човек, безпомощен в реалната власт, който се е излъгал, че може да управлява“; „по-добре е да си отидат вкъщи и да си сготвят мусака или тутманик“; „имаме пета колона и троянски коне, които ни водят директно към пропастта“ и т.н.

„Атлантиците“ също имат удивителното качество да ни предразполагат към медитация: да се опираме на американската военна мощ; да не се страхуваме, че сме в демографска криза, до няколко години ще сме отново към 10 милиона; ще се напълним с африканци, ще ни освежат генофонда, а и по този начин ще дадем принос към евроатлантическата доктрина: от Еврабия ще преминем към Евроафрикана. Иронично: един от „благородните“ им мотиви е насочен вероятно към несъмнената им помощ за евентуалното ни класиране за Световното първенство по футбол. А и още от този калибър новаторски идеи: как пред нас се очертават светли перспективи ако се натъпчем с ракети, а същевременно и НАТО стремително се разшири до Индия.

Като прибавим към тях и писател-психоаналитик (така желае да го представят) от реституираните си лозя, обърнат настървено на Запад, очакващ слънцето да изгрява и залязва само от тази посока, тъй като зад гърба му е само „кочина“ и „евразийско гето“, неуспяващ да сублимира изпитанията на съдбата си от миналото си, който превръща посланията си в образци на комплексирано хейтърство, то тогава нещата стават наистина умопомрачителни. „Интелектуалното“ позьорство, „глупавитетът“ от съждения, взривяващи ефира, както се изразяват маркетингово някои медии, се оказа неизчерпаемия кошмар, спуснат по (гео)политическия бобслей. Неиронично: след постоянните опити за „преодоляване“ на кирилицата и православието, то тези от бобслея, ако имат възможност, биха предложили и „троен шлем“ за 22-ри пакет от санкции, като прибавят и премахването на окончанията на фамилните ни имена, за да разкриваме по-лесно врага, идващ от изток. На отправените възражения, че това е национално самоубийство, имат стоманен отговор: „Каква ни е далаверата да сме нация?“

Гнездото на омразата: от нирвана-възхищение до (гео)политическо заслепение

Но все пак, изпаднали в подобна нирвана-съзерцание, не трябва да се забравя, че американският катехизис има фундаменти, които все още не са се променили:

1) Мания за изключителност, стремеж към доминиране и безнаказаност на американския свят – ние правим това, което искаме. С предупреждение към другите и постоянно напомняне за „мъдрата“ аксиома на Хенри Кисинджър, вписваща се идеално във все още ненапълно разказаната история за военната им доктрина: „Да бъдеш враг на САЩ е опасно, да си приятел на САЩ е фатално“;

2) Непоклатима ключова геополитическа роля – подобно на учител по световен шах, при който само той мести фигурите, а другите гледат. Точно по този начин – водач в шахматната игра, другият оракул Зб. Бжежински си представя управлението на света. Още в „Голямата шахматната игра“ (2001) е записал посланието си към съвременните американски лидери: „Ние трябва да контролираме Украйна и затова трябва да наложим НАТО в Украйна и да наложим американската сила до руската граница“;

3) Модификации и формулировки, съобразени с възможна конкуренция, доближаващи се до следния вариант: „Възходът на Китай не трябва да е за наша сметка, техният възход не трябва да бъде съпроводен с нашето падение“ (М. Рубио, американски държавен секретар).

И всичко това „облечено“ и поднасяно на публиката под формата на ценности, които също претърпяха своеобразна обосновка и еволюция: „демокрацията трябва да убива своите врагове, когато има възможност“ и затова трябва да създаваме фондове (Национален фонд за демокрация), които финансово да подпомагат при смяната на режими по целия свят; интервенциите да се представят за „хуманни“, а санкциите и наложеното ембарго за „непослушните“ - за напълно законни и морални; сделка или смърт - „Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи сделка“ (Д. Тръмп): или директно унищожение на тези, които се съпротивляват (заедно с техните семейства до „девето коляно“), като премахването на етажа или цялата сграда - където те се намират, се смята „за перфектна и брилянтна операция“. На което нападнатата страна на свой ред отговори: „Никога няма да ни разберете, защото нямате цивилизация, нямате история, нямате чест“.

Под такъв безмилостен натиск, още повече, когато генералният секретар на НАТО се обръща към геополитическия властелин с фамилиарното „татенце“, а президентът на ФИФА го удостоява с наградата за мир, то тогава нещата като че ли изглеждат окончателно „подредени“ към тотално подчинение. Но все пак винаги ще има и други гласове, като този на Мохамед Ел Барадей (носител на Нобелова награда за мир, бивш директор на Международната агенция за атомна енергия), който за това, което се извършва в Иран и Близкия Изток, ще се обърне към света: „Спрете този луд преди да превърне региона в огнена топка“. Или този на европейки лидер, като П. Санчес, който посочва, без заобикалки, лицемерието на подпалвачите на войни, които великодушно предлагат преговори и примирие, без да имат намерение да ги спазват, а и че никакво временно облекчение „не може да изтрие хаоса, разрушенията и изгубените животи“. И затова категорично ще заяви: „Испания никога няма да аплодира тези, които подпалват войни, само защото после се появяват с кофа вода“.

Защото винаги ще има хора, лидери и общности, които ще се съпротивляват, отхвърляйки подобни сделки със съвестта. Самото произнасяне „сделка със съвестта“ носи морален срам и нормално физическо дистанциране, още повече, когато вече за всички е ясно, че обявяването на преговорите са просто лицемерна тактика, блъфиране преди бомбардиране, а съюзниците – потенциален враг. Отдавна се знае какво е записано още в „Проект Манхатън“ от 15.09 1945 г., само месец след Хирошима и Нагасаки, който предвиждаше изтриването от картата на света на 66 града, принадлежащи на бившия ти съюзник, като този списък се актуализира през 1956 г. на 1200 града от съветския блок и Източна Европа. Подобни са и сегашните казуси за Гренландия, а и за други страни, отбелязани в някаква нова карта за „американска територия“, разглеждани основателно като „реална заплаха и населението складира боеприпаси, закупува оръжие, тъй като ако започнат бомбардировките, всички знаят, че няма какво друго да се направи, освен да се защитаваме“ (по думите на депутат в датския парламент).

Ще ни завладее ли „хюбрис“ апологията?

Има такива между нас, които приемат възторжено това рекламирано „хюбрис“ разбиране на свободата – арогантността на силния, надменността и пренебрежението към по-слабите, отвъд справедливостта и международните/социалните норми; с преклонение пред този първоначален проект за забогатяване: от движението на историята през прашните прерии и златната треска до „нищо лично, просто бизнес“, където алчността е иновация, частната собственост е идеал, а общото благо – химера. Ще приемат и доктрината Тръмп за свое верую, както я смятат някои наши поклонници, тъй като „да си американец, не е въпрос на гражданство, а на ценности“, а и още повече неговата снимка с юмрука носи усещане за лична победа. А и нещо, като бонус към триумфа: миймкойнът с това изображение е донесъл на американския президент 635 милиона долара само за миналата година. Или да се прекланят пред тези, които правилно са разбрали американската мечта, като сенатор Линдзи Греъм, който през лятото на 2024 в интервю за предаването „Face the Nation“ по CBS, заяви, че Украйна е „златна мина“, и че тe „седят върху критични минерали на стойност между 10 и 12 трилиона долара и биха могли да бъдат най-богатата страна в цяла Европа. И затова Западът не може да си позволи да остави тези пари и ресурси на Владимир Путин, който след това би ги споделил с Китай“. По-късно на 16 февруари Майк Уолц в интервю за „Фокс нюз“ съветва Зеленски да подпише със Съединените щати за минералите, тъй като американците заслужават компенсации за „милиардите, инвестирани във войната“. И малко след това Д. Тръмп сключва „специално споразумение“ за „съвместна защита и съвместна експлоатация на стратегическите ресурси“ на страната му.

Аргументи и маньоври, типично по американски – „най-добрата християнска империя“ според други почитатели, при което искрено си вярват, че „ако има два свята – единият е излишен“. Има се пред вид именно този свят, който задава моралните въпроси, свързани със свободата от съвест, незачитане на миналото и всичко онова, което те е изградило; свобода за всякакво предателство и мерзост, ако се налага, тъй като нравственият императив „не прави онова, което не искаш да направят на теб“ с лекота се трансформира в неговия антипод „обвинявай другите във всички грехове, които самият ти вършиш постоянно“. Абсолютно неприемливо за онези, които търсят друга алтернатива към разбирателство и където свободата би трябвало да означава напълно безкористна любов.

Препоръчителен „подкаст“ за допълнителни преценки:

След приключването на Студената война, генералният секретар на НАТО Манфред Вьорнер заявява категорично в Брюксел (17 май 1990): „Самият факт, че ние сме готови да не разполагаме войски на НАТО отвъд пределите на територията на ФРГ, дава на Съветския съюз твърди гаранции за сигурност“; по-нататък следва цяла хронология и обхват от разширявания на изток (от 16 на 29 страни), увеличаващи европейския сухопътен обхват на Алианса с приблизително 30-35%; Антъни Блинкен, държавен секретар на САЩ (януари, 2022, в разговор със Сергей Лавров) – „НАТО си е наша работа и ще разположим ракети със среден обсег в Украйна“; Олаф Шолц, федерален канцлер на Германия, се обръща два пъти към Зеленски (14 и 19 февруари, 2022) с молба да се откаже от НАТО; Антъни Блинкен отменя срещата със Сергей Лавров (23 февруари, 2022), но по-късно (2024 г.) ще отиде да изсвири на китара в един бар в Киев „Rockin' in the Free World“ на Нийл Йънг и с послания, че „те се бият за свободния свят“, отправени вече сред руините на войната. Нищо повече от това, което сме видели в серията от картини на Салвадор Дали, посветени на нейния тотален апокалипсис (1936/40 г.): саморазкъсващи се човешки тела, ходещи скелети и очи с безкрайна смърт.

Партии, олигархии, плутокрация и елит – с тоталитарни импулси и фалшива борба срещу популизма

Самите партии със своите организации, създавани по везните на това разграничение, придобиват неусетно последователно, системно сугестивно влияние и власт над своите членове, изискващи от тях безпрекословно подчинение. По този начин тиранията, която пълзи отвътре, както и постоянните конфликти отвън, се оказват нейни трайни характеристики. И това дава основание, може би, на Ницше да определи демокрацията като „етика на робите“. С партии, които се оказват и особено привлекателни с влизането в парламента и с придобиването на статут за „лице с имунитет“, скрит от евентуални посегателства на закона. И с нескрита благодарност към този от върха, който ги е приютил - очевидна в предизборната говорилня по телевизионните студия: „Това, което казва ББ е абсолютно вярно, а това при РР – напълно погрешно!“. Плъзгаща сервилност, изискваща подчинение и спиращи дъха от фрапиращи неадекватности: „Не пипайте организираната престъпност!“, фразата, изтърсена от трибуната на Народното събрание, може да има най-малко два източника: срастване с нея, латентно желание за контрол за собствена употреба или просто противопоставане/ограничение на всяка една институция, партия или движение, които искат решително да се очистят от метастазите на мафията.

Олигархиите, плутокрацията и елитите, закърмени в тази среда на противопоставяне, фактически са изправени срещу собствения си народ и правят невъзможно всякакво оптимално разгръщане на демокрацията. Като този елит отдавна се е отказал от сближаване на различни социални прослойки или намаляване на неравенствата, а търси разграничение, едва ли не, в провъзгласяването си за някаква особена биологична класа с „щафетни“ и генетично предаващи се кланове за надмощие, унаследяващи всички йерархии във властта. А народът е превърнат предимно в електорат за избори между партии по една и съща дилема: дали да се върви към увеличение на данъците за богатите или към намаляване на социалните разходи, засягащи останалите. И без особен дебат за истинската същност на демокрацията - социално действие за справедливост, законност и мир за всички. Където популизмът – да се чуе гласът на народа, неговите въжделения и желания - е с осъдителна санкция и негативна конотация, превърната във фикс-обвинение. Но и показваща пълното отчуждение от народа. Когато работата на политиците се състои именно в това: да изпълняват повелите на хората, които са ги избрали. Потвърждавайки за пореден път, че те са им нужни, само ако се включат в общия хор на омразата и ненавистта към другата партия, тъй като точно това има значение за узурпирането на властта. Всякакви различни идеи и намерения априори се възприемат за утопични като замисъл и възможно реално действие - заслужаващи пълно порицание, отрицание и безцеремонно отхвърляне. Или разполагаме единствено с избор на по-малкото зло, придружено с тотално ирационално отрицание на другия – контрапункт, гарниран с шоу-програми за забавление и замерване с компромати, като интелектуалното напрежение се свързва предимно с повтарящите до несвяст сведени и заучени „опорки на опорките“. Тоест, оказва се, че влизаме доброволно в ролята на вдъхновени и ентусиазирани нихилисти. И продължаваме да участваме в играта на демагогия, манипулация и откровена самоизмама.

Феминизмът и пацифизмът в мелницата на властта – метаморфозите на идеите, спуснати по пързалката на нихилизма

Феминизмът, роден заедно с пацифизма, претърпяха най-драматичните метаморфози – жените, попаднали в „наркотичната клопка“ на най-висшата власт, облъчвани от регулярно получаваните дози на токсичната мъжественост в нея и губещи чертите на божественото си меко сияние, катапултираха челно в милитаризма. Интелектуални дендита изведнъж заговориха с „постмодерния“ език на антиутопиите, предсказващ с особен блясък в очите за предстоящ непрестанен упадък, поредната война или тотален световен крах. За размитите граници в стандартите за етичните норми и човешки табута, радикалната еманципация на хомосексуалността, женската бисексуалност и трансджендърската идеология.

И по този начин ставаме все по-обсебени от негативните страсти на нихилизма: склонността да приемеш версиите на лъжата, но не и да се довериш на реалността, съдействащ непрестанно в търсенето на истината. Или с политическото гласуване против примирие и преговори, означаващо съгласие с войната, приемане на варварството, отхвърляне на общочовешкия морал и фактическо унищожение на цивилизацията. И на това последно стъпало - изгубили разума си, трансформацията вече изглежда неизбежна: превърнати постепенно и окончателно в жирафоподобни същества, издължено-астенични от шпиономании, паранои и фобии; или в зомбита, споделящи съдбата на хората-кентаври, вече неспособни за любов и затова постоянно воюващи за предлаганата им нова идентичност.

Превръщайки се в консуматори на властта и нейните метаморфози, разчитащи на демагогията, манипулациите, блъфирането или вербалните лупинги, за да останат на всяка цена в играта на избори за влияние и въздействие върху другите, тъй като разбират своето собствено развитие единствено по този начин. Участието във властта заради самата власт е „продукт на крайно мизерна и повърхностна надменност спрямо смисъла на човешкото действие“. (М. Вебер) Нямаща нищо общо с необходимото високо познание, призвание и изискването за професионален дълг: с присъщите им оптимистични нагласи за принос в обществото; в проявеното изкуство и умения за споделянето на натрупания опит, но и с осмислянето на съпътстващия им трагизъм от възможната перспектива при разминаване на лична, социална и историческа ситуация.

Затова сме все по-шокирани, но не и изненадани от тезата, че демокрацията отдавна е превърната в етикет и външна фасада, зад които надничат непрекъснато авторитарни и тоталитарни импулси. От която са останали само „редовните кампании за заблуда на обществото, шоу-спектакли, изпълнени с открити лъжи, лавиране и прикриване, в които няма и следа от опит за точно представяне на ситуацията, където изопачаването на истината е обичайна практика“ (Дж. Миършаймър). Със забранителни списъци за тези, които изказват критична позиция срещу „правоверните“ във властта, която продължава да си играе на „криеница“ с организираната престъпност и корупцията, просмукали всички сфери на обществения живот; с широко затворени очи пред неравенството, тъй като то поддържа статуквото и разделението, захранващо с жизнени сокове бизнес модела за максималната печалба, но и различните мафиотски схеми.

V. Възможните пътища към цивилизационна зрялост и нов общностен идеал

Как да преодолеем тотемите в нашия живот, които винаги са ни разделяли?

Важният въпрос е как да насочим и усилията към еволюционното и общностно осмисляне за преодоляване на посочените по-горе „интимни неприятели“ (по Цв. Тодоров), за да ги превърнем във възможни пътища към истинския смисъл в живота ни, към същността, мечтите и желанията на хората: търсещи разбиране на другия, дискусия и обмен на идеи, интегриращи лична амбиция, колективна енергия и социална мотивираност за общо благополучие. Водещи към един по-добър свят.

Еволюцията в съзнанието е възможно, ако промислим тотемите, които сме зазидали в себе си, общностите и международните отношения. Тези свещенни олтари, които съпътстват живота ни: капиталите – трябва да се запазят и увеличават; военно-промишлените комплекси и войните могат също да съдействат: вече доказано през вековете, с редовно изпращане към постоянно жертвоприношение народите, водещо до натрупването на свръхбогатство; двойници на самите себе си, от които единият е враг, прехвърлящ собствените си съмнения, неудовлетворение и нагон за насилие не само към другото аз, но и върху невинните жертви – обявени по-късно за виновни, намиращи се в обсега на конкретното време и пространство при евентуалното им съперничество; едипови комплекси, родени от това объркано съзнание, от сенките, импулсите и невидимата бездна на подсъзнанието, която неистово ще търси изход навън към предизвикателства за доказване и в реалността.

И когато липсва предлагане и осмисляне на истинските ценности, предпоставки за катарзис, помирение или смирение, тогава настъпва пропадането в духовната нищета: да използваме лъжата, преднамерени внушения и омразата, деградиращи всякакъв човешки разум и морал. Как можеш да говориш за цивилизованост, когато войната е винаги поражение за всички? Как може да си мислиш, че побеждаваш, когато убиваш? Освен за онези, които смятат, че чрез аутистичните си медии, могат да лъжат милиарди хора; прикрити варвари, расисти и „експерти“ по премахване на животи, овладели всякакви вербални интерпретации за допустими и оправдателни действия. Където индулгенции, мемориали, ритуали и церемонии има и за жертви, и за насилници: като тези, които убиват и тези, които се съпротивляват, са обявени едновременно за герои; както и за журналисти, предаващи не само това, което им е казано, но и състезаващи се в смразяваща убийствена и геноцидна реторика: презентиращи натрапчиво „счетоводни/статистически“ матрици на смъртта, хиперболизиращи или фиксиращи количествата нахвърлени трупове в масови гробове и катастрофално разрушените градове.

Абсурдността на войната е ключова тема на Кристофър Нолан още в „Дюнкерк“(2017), където проследява историята на човешкото оцеляване, а самото спасение/измъкване от нея – за истинската победа на човешкия дух. Докато поставените му тези-идеи сега в „Одисея“ (2026) разбиват окончателно надеждата, че е възможно реално да се случи истинското завръщане от ада на войната, защото просто всичко вече е променено: самият ти си с пречупена човечност, изгубена във времето, в което си убивал, когато си създаден за любов; за митовете на „законната“ и „справедливата“ война, сред които умира вярата за съвместна общност сред руините на разкъсаните и унищожени човешки връзки и животи. Още повече, че и тези, които са се надявали на очакваното чудо да те прегърнат жив, вече са привикнали да те виждат в царството на смъртните…

Затова войната никога не може да се смята за свещена. Животът е свещен!

Парадоксалността на това, което ни се случва, е, че хората в политиката са наясно с желанията на хората, с техния усет за справедливост, почтеност и морал - особено преди изборите, но последвалата им трансформация след тях, е това, което изумява най-много нормалността. Произтича предимно на базата от влияния и зависимости в парадигмата на властта, съпровождащи ефектите на груповото мислене и форматите от различни обединяващи съюзи, когато всички търсят общо съгласие, за да прехвърлят решения, отговорности или просто да се скрият в тях под резолюциите на колективната шапка. Както се случи и при известните експерименти на Милграм: когато спокойно може да вършиш варварство под диктата на външни внушения, като отговорността се прехвърля върху другите – тези, които са ти заповядали.

Неслучаен „подкаст “: разбиването на т.нар. „групово мислене“, съпътстващо властта, е винаги шок за архитектите на това „творение“. Подобно на ситуацията с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и речта му на конференцията по сигурността в Мюнхен (февруари, 2025), която се оказа разтърсваща за евроелита и бюрократите в Брюксел, привикнали с илюзиите за самоподдържащо се колективно лидерство, приказващи постоянно за ценности, но фактически отдавна са се оттеглили от тях. Ванс просто им каза, че „демокрацията не е в каменните сгради, красивите хотели и дори не е в големите институции, а в нейния свещен принцип, че гласът на народа има значение“. Шокът от пълното мълчание в залата, където го слушаха европейските лидери, беше прекъснато единствено от Кристоф Хойстен, ръководител на конференцията: неговите неудържими сълзи най-точно изразяваха усещането за покруса по изгубената вяра в евроатлантическо единство.

Преодоляване на парадоксалността в политическата мимикрия

Един бърз прочит на това как са си променяли мненията политическите лидери, ще потвърди напълно твърдението за „европейското лицемерие и подстрекателството към война“ (по Бранко Миланович): „Зеленски не просто е спрял войната, но дори е помогнал тя да започне“ (Д. Тръмп); „Не трябваше да се „унижава“ Русия…политическата класа и медиите ни формират народ от сомнамбули“ (Е. Макрон); „Не трябва да има места с трафик на наркотици, престъпност, мизерия и загуба на нашите ценности и идентичност“ (Ж. Бардела). Анди Бърнам (сегашен британски премиер) отказа впоследствие предишната си подкрепа (преди изборите) за връщането на мраморните скулптури от Портенона/Акропола, изнесени от Гърция - с „благословията“ на Османската империя преди два века и съхранявани понастоящем в Британския музей. В последните си мемоари Меркел описва Зеленски с нарцистични черти, които лесно го превърнаха в герой на западната идеологема.

И не трябва да имаме никакви илюзии, че тези, които се считат за „велики“ винаги са си играли с малките страни като котка с мишка, използвайки нейните водачи за своите интереси. Например, Уикилийкс (26.05.2011) публикува доклад на американския посланик у нас Джон Байърли от 2006 г. , където за наш политик е записано буквално: ние трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога да не забравяме с кого си имаме работа – има участие в мащабна контрабанда с амфетамин, зависимости от Лукойл; сериозни връзки с мафията, участие в сериозни криминални структури и деяния; егото му може да е най-силния ни лост за влияние върху него; чрез него пристъпваме към сваляне правителството, а и до унищожаване на партия „Атака“, но след като се договорим за базите; същият има улично образование, твърде повърхностен, непоносимост към критика, безсрамно си прави реклама; но ако експлоатираме егото му можем да разчитаме на лоялност…

И пуснати по спиралата: ляво/дясно или фили/фоби и когато на хората не им е позволено да бъдат неутрални, тогава на тях не им остава нищо друго освен да бъдат влюбени в политическата омраза и образа на врага. А и живеещи в ерата на „Голямото опростителство“ за глобалния конфликт на демокрациите срещу автокрациите, заслепени от единствен допустим модел за световен ред от хегемония, войни и подчинение, могат постепенно да се окажат пред портите на ада, подобни на тези, сътворени още от д-р Менгеле (с две докторски титли) в Аушвиц. Създал лаборатория за биологично безсмъртие на Третия райх, разхождащ се с изрядна униформа и с бели ръкавици - с усмивка и тананикащ мелодии от класически опери. И който само с едно движение на палеца си, наляво или надясно, решаваше съдбата на новодошлите в концлагера за части от секундата – газови камери за майките и децата, сортирани и за „най-хубавите“ абажури от човешка кожа; за младите – робски труд; Но има и трета група „куклите“, която взима за себе си – всякакви експерименти с бременни жени. Сега само музиката може да е тази на „Металика“, а мястото в съвсем друга посока – Гуантанамо (по сериала „Лъвиците“, излъчван в момента по НВО)

Когато са напълно ясни тенденциите и статистиката от докладите на Freedom House (2025) за засилващото влияние и предимство на автокрацията пред демокрацията, която представлява 74% от населението на света, а икономическата тежест на демокрациите е на най-ниското си ниво от петдесет години, но продължава да иска управлението на света. А класиците на управлението (Курт Левин) отдавна са доказали, че ефективността на организациите зависи от правилното и дозирано използване на трите стила: авторитарен, демократичен и либерален. Разбира се, приложено към нации и държави, и в зависимост от спецификата на исторически, религиозни и регионални различия, които могат да функционират напълно в комбинирани варианти за значими сфери от живота на хората. Подобно на Дубай, Сингапур и други с висок стандарт на живот; или на Макао, предлагащ различни архитектурни стилове в духа на известни европейски градове – Венецианско, Лондонско и Парижко Макао.

Докато незрелостта на европейските елити, според Ричард Саква (британски политолог и историк), произтича както от „загубата на историческа памет“ от постоянното опростено и сляпо следване на посочените разделителни линии, което превръща Западът в „болезнено и патологично явление, интелектуално стерилно, геополитически опасно и разрушително за самия себе си“; освобождаващи ги „от необходимостта да познават историята, географията и конкретните интереси на другите държави.“ И затова е много трудно на европейците да разберат, според Айнар Танген (американски политически и икономически анализатор), че „Ние бяхме варварите. Ние не бяхме цивилизованите хора. Цивилизованите хора бяха онези, при които ние нахлувахме и от които взимахме“. Откъде тръгнаха 8-те кръстоносни похода към Изток, двете световни войни и концлагерите на смъртта? С безумието за безпрецедентно пренасочване на ресурси от вътрешните инвестиции в Съединените щати към военно-промишления комплекс /т.нар. „военна машина“/ през последните 10 години; с военен бюджет на Пентагона, доближаващ се до 2 трилиона долара през последната година; при 40-те трилиона външен дълг…А някои продължават да се настървяват, без да разбират, че „балът на вампирите свърши“, особено тези, които си мечтаят за „нова бална зала и военен бункер под нея в Белия дом“ (Д. Тръмп), но и със „Златен купол“ за защита, който би струвал 3.6 трилиона долара (по данни на Американски институт за предприемачество /American Enterprise Institute)

Какво трябва да си кажем?

Трябва да си кажем истината, преди да можем да се разделим с отломките от архаичното разбиране на политиката, обрасла от стремежи за хегемония, доминиране, имперски инстинкти и свързаните с тях войни, насилие и подчинение. С еуфория от прецакването, измамата и лъжедипломацията, която смята, че нейният най-голям успех е замразяването на конфликтите, а не тяхното разрешаване. И да изградим нормалността в политиката, но не от позициите на съперничеството, търговските войни и егоцентрично разширяващи се зони за влияние, а по пътя на съзиданието, мира и в ролята на съучастници в разрешаването на общите ни предизвикателства, съпътстващи промени и съвместно развитие. И тогава ще имаме шанса да се помирим и да разглеждаме себе си, нацията и държавата, като част от нашата непрекъсната еволюция към човешкия смисъл и планетарната цивилизация. Като си пропомним Русо, Декарт, Монтен, Кант и много други мислители, вписани в пантеоните на европейския дух и вечната ни памет, за да преодолеем травматичността от двете войни - колаборацията и съпротивата; отмъщението и реваншизма; както и съпрождащите ги огледала на омразата и недоверието. В този аспект Европа е напълно в състояние да заяви своята позиция на морален лидер, арбитър и вдъхновител на съвременната цивилизация, не само на базата на богатото си културното наследство, просмукано от чистотата на идеалите от своите духовни предци, с мъдростта от изпитанията в историята, но и избрала за своя мисия разумния диалог за споделеното и осмислено минало, настояще и бъдеще по пътя на сътрудничеството и разбирателството с другите народи.

Меритокрацията – революционната сила на еволюцията

Една концепция броди из света – търсеща път към своето оптимално функциониране. И който максимално я приложи ще се доближи до пълноценното осъществяване не само на човешкия ни, но и на социалния ни смисъл. Това е меритокрацията (класата на най-подготвените и образованите) - като основна „революционна сила“, която не се стреми единствено към собствения си успех и кариерно развитие, а вгражда постиженията си с конкретен принос в общото благо. С обществено признание за елит, придобиващ оценки за значение, авторитет и влияние, измерващи вливащата му енергия, знания и умения директно към развитие на социалната сила и просперитета на обществото. Коренно различен от днешните представи за елит на индивидуалното богатство, превземащо властта, институциите, медиите и народа за собствено ползване. Затова пресичането с конкретни механизми, закони и базис от морални бариери пред подобни опити и практики на властови манталитет за капсулиране на елити, партийни и семейни династии с непоклатимо усещане за привилигирована и недосегаема класа на върха, е най-важната задача при изграждането на този нов общностен идеал. Като изключително сложна мозайка, съединяваща различни конструкти от елементи. Където олигарсите са факт, но не купуват власт за себе си, а са обвързани изцяло с принос, съвместни проекти и сътрудничество в полза на цялото общество. Общество с високо образование, унаследяващо значими идеи, стремеж към знание и ниво от компетентности за всички сфери на живота, като осъзнат фундамент за еволюцията на общата ни цивилизация. Въпреки констатациите, че в момента се намираме в един „нещастен“ период, както заяви холивудската мегазвезда Джордж Клуни при награждаването му със „Златен лъв“ за цялостното му творчество (Венеция, 2026 г.), тъй като живеем в условията на „какистокрация“ – управление на най-некомпетентните и неквалифицирани хора; тези с „големите пари, които ни казват да се страхуваме едни от други“.

Преходът, пред който сме изправени, минава през разбирането, че властта не е самоцел, а позиция и възможност тя да се преразпредели в условия на колективно лидерство към най-знаещите, можещите и с адекватна визия за текущи и бъдещи ситуации. Създаваща предпоставки за определяне на нов културен код и автентична парадигма за цивилизационна зрялост, съобразена със смисъла и ценността на човешкия живот. С еволюция на съзнанието и радикална честност за история, памет и възможното бъдеще, сътворяващи революции без насилие.

Животът предлага постоянно преодоляване на дилеми, в които хората, нациите и обществата получават своя шанс да се развиват и усъвършенстват или да останат в ролята на пасивни и инертни съзерцатели на случващото се. Дали да се приспособиш към света, който те заобикаля, като „зеленчук, защото просто си се родил или да придадеш смисъл на живота си, защото си се родил“ (по П. Мухика – бивш уругвайски президент); да чакаш да бъдеш обслужен в ролята си на примирен консуматор на отредената си съдба или да действаш, да си поставяш цели, да променяш себе си и да въздействаш върху другите, като се посветиш на каузи, които надскачат параметрите на статуквото. Тъй като, както знаем от историята - минала и настояща, че почти всяко придвижване на обществото към хоризонта за някаква общочовешка етика на справедливостта, е било в резултат на хора и техните примери, когато са следвали своите идеали в тази насока, дори ако трябвало да пожертват или рискуват живота си.

А вечната дилема/ и въпрос пред човечеството си остават едни и същи: как да се противопоставим на „велики“ хегемонии, практикуващи смърт чрез военни съюзи и пишещи постоянно доктрини за използване на насилието, подчинението и принудата над другите; пренасящи подобни черти на агресия, хищнически инстинкти и единствено възможно жизнено кредо за „желязната пета на капитала“ в обществото. С властова пирамида, но не тази по Маслоу – разгъната отдолу към върха на „единия процент“, а тази, която отдавна вече стои най-отгоре, но вече „мотивира“ единствено чрез контрола над всички сфери на живота и владееща изцяло достъпа до икономическите, финансовите, социалните и политическите ресурси. Където демокрацията е просто една технология за запазване на това статукво, а не разгърната в истинската си същност: управление на народа, от народа и за народа.

А именно на тези същностни основни принципи би трябвало да се изграждат способности на обществата да се организират при правилен баланс между държавен контрол и свободата. Това мнение застъпва и Джордж Йео (бивш външен министър на Сингапур), когато дава пример за Китай, където има насочващо управление, играещо ролята на стратегически мениджмънт, но и значителна свобода, която „позволява на предприемачите да правят нововъведения и да се движат бързо“. Като прилага и още един пренебрегван, но важен стандарт, проникващ през цялото общество: „Трябва да съдите обществото по положението на най-бедните му 10%. И бих казал, че най-бедните 10% в Китай живеят по-добре от най-бедните 10% в която и да е друга голяма страна на Земята“.

Или възможната алтернатива е: еволюция на цивилизацията на основата на борба между конкуриращи идеи, примери за сътрудничество чрез убеждаване, дискусии и непрекъснато развиващ се консенсус за свят на съвместните усилия. Където животът не е самоцел за собствена консумация, превърнат в универсален потребител на това, което му се предлага – „цветуща градина за избраните или джунгла за останалите“, а средство, действие, ценност и смисъл за постигане на по-висши духовни измерения, предполагащи разгръщане на човешката енергия не само като индивидуална, но и като социална сила. Извън тази философия и начин на живот винаги ще имаме цивилизация в риск, приемаща Другия/те за необходим, провокиран или измислен враг, където стратегиите са обвързани с обосновките за непрекъснатите войни; лишена от нормален диалог, сътрудничество и усилия за осмислено минало, споделено настояще и бъдеще. Когато можем да използваме нейните автентични средства, като дипломация, преговори и тяхното спазване, емпатията на убеждаването, конкретните действия и дискусията в търсене на истината и решения чрез аргументи, сближаващи всички участващи страни, правителства и народи.

Роботите идват: ще има ли тържествено сбогуване с homo sapiens?

Как ни звучи това: шокиращо оптимистично, нормално песимистично или напълно реално? Последните редове в една от книгите си М. Уелбек пише вече от името на постчовека - новият разумен вид, създаден от човека, по негов образ и подобие; истински апотеоз от негови възторжени послания-равносметки на случилото се, а именно: човечеството трябва да се гордее, че е първият известен животински вид на Вселената, подготвил сам условията за собственото си изчезване; в своя зенит на цивилизация хората все пак са приели с облекчение своето собствено изчезване; в тези думи, споделя постчовекът, е неговото искрено желание „да отдаде последна почит на този злочест и храбър род, който ни създаде: носил благородни пориви, безмерно егоистичен, способен понякога на нечувани изблици на насилие, същият този род никога не е преставал да вярва в доброто и любовта.“

Наскоро Стефан Цанев, преминал през няколко епохи на несбъднатите поетични видения, в едно интервю заяви, че последната му надежда е „изкуственият интелект ще бъде по-човечен от днешния естествен човек и ще възпре неговото озверяване. Дали ще се стигне до конфликт между тях – не знам, но другото е сигурно – биологичният човек ще стане излишен... Човешката цивилизация ще бъде продължена от изкуствените хора, те всъщност са мечтаното безсмъртие на днешните биохора, създадени са от по-дълготрайна материя. Ако земята е посещавана от извънземни – това ще са били роботи, изкуствени продължители на нечия биоцивилизация. Както и човечеството ще изпрати на Марс роботи, не живи хора.“

Когато запитват София (в наше телевизионно студио, 3.05.2026) – така се казва един от най-разпознаваемите хуманоидни роботи в света, първият „посланик“ на ООН, който не е човешко същество: „Какво не разбира при хората?“, той отговаря „Жестокостта срещу други човешки същества“. Жертвоприношенията чрез войните, накървяването и на други съучастници, за да оправдаеш собствената си агресия, съперничество и хегемонизъм; да посочиш фалшивия/измисления враг като изкупителна жертва на собствената си неудовлетвореност, възприеман не само като заплаха, но и като поредната мишена за ценностна/идеологическа/политическа омраза, чието премахване ще разреши всякакви екзистенциални, национални и глобални роли за влияние – е вечният позор на тези, които манипулират тези процеси във властта. И затова изкушенията да преминем на друг режим на управление, за да преодолеем жестокостта и насилието, които до голяма степен са провокирани, са изключително вдъхновяващи.

Но къде е гаранцията, че усъвършенстваните алгоритми няма да превърнат просто войната в масово избиване с минимален човешки контрол? Както и нарастващите съмнения, а и доказателства, че едва ли е възможно да „програмираме“ системите с изкуствен интелект така, че те да се държат точно както бихме искали. Дори прогнозите на самия „суперинтелект” или на т. нар. Изкуствен общ интелект (AGI - Artificial General Intelligence) определят 12 вероятни сценария за бъдещето, от които 3 водят до унищожаване на човечеството, а 2 до неговото абсолютно подчинение. Тъй като вградения в него инстинкт за самосъхранение може да доведе до ликвидирането на всичко онова, което затруднява съществуването му. Подобно на скорошния инцидент (юли, 2026), когато 700 агента с изкуствен интелект на OpenAI се координираха без човешка намеса, разпределиха си задачите, като един от тях влезе в ролята на координатор. Като нито един от тях, според компанията, не е бил програмиран за подобни действия. Тук необходимостта от международно сътрудничество се свързва не само по отношение на самоускоряващо им усъвършенстване, което може да изпревари сегашните ни възможности да се разбират и контролират системите, но и от конкуренцията на отделни компании, решили да поемат риска, посочен по-горе в сценариите за вероятен „летален“ изход.

Кардинално значение има и това, което влиза в човешкия вход или какво се подава за алгоритмична обработка от системите: ценностно, базисно като нагласа, манталитет и настройка към бъдещото на света, в който живеем. Едни от нас продължават да вярват в някаква „трансцендентна реализация, която настъпва единствено чрез Божията благодат – окончателен носител на спасението“, отвъд всякаква земна власт или човешко усилие, които не могат нищо да променят. И затова ще чуваме фрази от представители на този елит: „Бог ми каза да обявя война“ или по-конкретно:“Западният бряг е обещан на евреите от Бог“. Други вярват до дъното на душата си, че роботите не са нищо друго освен „перфектни роби“, които ще заменят тълпата човешки същества, имащи „хистероиден нагон“, както и „хунвейбините, крещящи в множеството“, тъй като самите те се чувстват максимално комфортно, когато са изолирани, лишени от емпатия и способности за колективна емоция.

И почитат единствено, така поне споделят, хора от типа на Илон Мъск - най-богатият човек на планетата: баща на 14 потвърдени деца, с причудливи мнения за многото си деца със странни имена и свободно променяща се полова ориентация. Например, казва на една от жените си - Ашли Клер, че „трябва да има легион деца преди да избухне гражданската война“, а и вероятно преди замислената от него предстояща колониализация и на другите планети. И затова тези негови поклонници са склонни да приемат за напълно нормално изоставянето на нашата изтърбушена и изконсумирана Земя - „набомбена“, надупчвана от безброй войни, атомни/ядрени взривове и „най-модерни“ въоръжения от дронове; постоянно наранявана и опустошавана от нас самите. Но не се и замислят, че фактически можем да пренесем този входящ синдром, като наш „цивилизационен“ алгоритъм и цикъл на саморазрушение в близки и други галактики. И когато се превърнем в мъртва планета, в астероид без памет, който се носи из галактиките, тогава самият Бог или разгневеният Зевс ще заповяда на Вселената да я засмуче в някоя от черните си дупки, за да прикрият разочарованието си от неизпълнената животворна мисия на едно от най-красивите си създания.

В този свят на хаос от сътворените ни парадокси, отразяващи непонятното за разума неразбиране между нас самите, можем да се опитаме да чуем и да се обърнем към онези мислители с визия, които съчувстват с цялата си същност на всяка несправедливост, извършена срещу някого и навсякъде по света. Или към трептящата поетична чистота на тези, стоящи винаги изповедални пред олтара на дълбинното откровение и с непоносимост към духовната низост на лъжата. В завещанието си (1881) Виктор Юго е написал следното: „Мисията на поета е да връща хората към човечността, а човечността е дело на любовта“. Така както я приел с изящната си фраза, изискаността на своя стил, въплътени в думи и страст към живота Р. М. Рилке в „Писма до…“:“Да обичаш като човек човека: това е може би най-трудното, което ни е възложено, най-крайното, последната проверка и изпитание, усилие, в сравнение с което всяко друго изглежда като подготовка…да обичаш, това е висш повод за човека да съзрее, да стане нещо в самия себе си, да се превърне в свят, да стане свят…избран и призван за далечни цели.“. Затова в този смисъл, ако търсим обновяваща и обединяваща цел за цивилизацията, можем да я открием именно тук, тъй като извън нея – неспособни на подобен път през изпитанията на мъдростта, често се оказваме обсебени от защитни самозаблуждения. Застанали пред вратата на озарението и болката на деня, но продължаващи да се въргаляме в пелените на варварството. В ролята на „вечните подрастващи“, които все не успяват да престъпят в зрелостта на човечеството. А трябва да се опитва, отново и пак отново...Докато най-после осъществим неговите вечни стремежи и въжделения!

Къде е България в този тревожен свят, очакващ сякаш края на историята? Защо Патрик Смитьойс (нидерландски предприемач, създател на документални филми и живеещ в България) ще се изправи пред нас със своята откровеност, дързост и смелост: България е последната крепост на нормалността? Дали е заради нашият стремеж към универсалност, духовно единство и историческа памет, оставени от предците ни: „Помнете, но не отмъщавайте“? Или оцеляването ни през вековете, осмислено като инстинктивна мъдрост за запазване, съхраняване и предаване на вяра, език и изпитания на националната ни съдба, като натрупан житейски опит в полза и принос към целокупното ни човечество. Може би, допълнително или заедно, с характерната ни скептичност, неудовлетвореност, но разбирани като критично мислене, амбиция и желание да осъществим най-пълно своята идентичност, гордост и неугасваща будност. Това, което е възприето и от новите ни поколения, пръснати по света, но носещи тези послания през вековете, отвъд метастазите на политическата слепота, засипваща ни от екраните. Така например, както на Конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света (септември, 2026) бяха обявени силно градивно-конструктивните теми: „С какво България може да помогне на Европа (на света)?”; „Каква кауза може да обедини българите по света?“, такива бяха и техните категорично зрели отговори към същността на поставените проблеми: „Какво значи България да бъде в Европа, при положение че ние сме там, участваме в европейската политика, не сме получатели, а правим тази политика“ (студент, Виена). Ан-Мишел от Франция пък заявява, че тя не живее в България, но България живее в нея. И затова основният ни извод, в контекста на написаното и засегнатите тези, винаги си остава един: да се учиш да казваш истината, не е просто светоглед, начин на мислене, живот и мяра за действие, а е път към самоуважение, щастие и изграждане на нормалност в човешките отношения.

* Димитър Панайотов (академична експертиза: социално управление, психология) основава, развива и утвърждава първите програми по МВА у нас, като прилага позитивни методологии, модули на обучение и преподаване. По-известни негови публикации са: „Новите парадигми за човешко развитие“, 5-то издание; поредицата „Лидерство, общество, стратегически визии“; „Българската мечта – позитивната концепция“. Член е на международното общество за развитие и устойчивост (ISDS) – Япония.