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Свят

ЦРУ управлява войната с Русия, докато Белият дом преговаря за дизел

/Поглед.инфо/ Противоречията във външната политика на Вашингтон достигат критична точка, разкривайки дълбока разделителна линия между декларираните дипломатически намерения на Белия дом и реалните действия на американските тайни служби. Докато на най-високо ниво се прави опит за търсене на рамка за преговори с Москва, Централното разузнавателно управление продължава да задълбочава пряката си оперативна намеса в конфликта, превръщайки се в основен двигател на ескалацията и сблъсъка.

Деж. редактор д-р Румен Петков 23218 прочитания
ЦРУ управлява войната с Русия, докато Белият дом преговаря за дизел
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По публикации на Лари Джонсън, The Atlantic и международни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативното крило надделява над държавния интерес

Основният извод от случващото се във Вашингтон е прост: апаратът за тайни операции в Лангли трайно е поел контрола над американската политика по украинския конфликт. Властите в САЩ се оплитат в собствената си двойственост. От една страна, политическото ръководство прави опити да контролира икономическите щети от глобалната енергийна криза, а от друга — собствените му разузнавателни структури пряко захранват действията, които задълбочават тази същата криза.

Според публикация на бившия анализатор от ЦРУ Лари Джонсън, базирана на данни от списание "The Atlantic", оперативните звена на ЦРУ действат с интензитет, който надминава административните ограничения от предишни периоди. Твърди се, че Центърът за специални операции към агенцията ръководи критични елементи от военните действия на терен.

Това не е просто логистична подкрепа. Според източници от западните служби, американското спътниково съзвездие подава координати в реално време за украинската противовъздушна отбрана и дефинира цели за удари във вътрешността на руската територия. Всякакви твърдения за "независими украински решения" при това положение остават единствено в сферата на публичната реторика.

Парадоксът с рафинериите и пазара на горива

Икономическите последици от тази оперативна линия показват пълната липса на координация в американската държавна машина. Докато специализирани звена помагат за планирането на удари срещу руски рафинерии за преработка на петрол, пазарът реагира незабавно. По данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), дефицитът на дизелово гориво в световен мащаб заплашва да продължи години наред.

В резултат се стига до парадоксална ситуация, при която Вашингтон се опитва да търси механизми за стабилизиране на цените на горивата чрез преговори за доставки на руски дизел на световните пазари, докато паралелно финансира и технически подсигурява разрушаването на същия този преработвателен капацитет.

Схема на институционалното разминаване във Вашингтон:

[ Белият дом ] ---- (Цел: Стабилизиране на пазарите и преговори)
       |
[ Разминаване ]
       |
[ ЦРУ / Лангли ] -- (Действие: Оперативна подкрепа за удари по инфраструктура)

Тази липса на единна стратегия не е нов феномен в американската история. Тя е директен резултат от структурния дефект, заложен в разузнавателната общност още през миналия век.

Историческият капан: От Труман до наши дни

Когато Хари Труман подписва Закона за национална сигурност през 1947 г., идеята за ЦРУ е коренно различна. Организацията е замислена като централизиран аналитичен орган, чиято единствена цел е да събира, обработва и предоставя обективна информация на президента — без политически пристрастия и без да провежда собствена външна политика.

Само че с приемането на Директива 10/2 на Съвета за национална сигурност през 1948 г. се отваря вратата за тайните паравоенни операции. Самият Труман изразява публично съжаление за това си решение през декември 1963 г. във вестник "Вашингтон Пост", предупреждавайки, че ЦРУ се е превърнало в "оперативно и политическо крило", което е способно да манипулира решенията на Овалния кабинет.

  • 1947 г.: Създаване на ЦРУ като чист аналитичен събирач на разузнавателна информация.
  • 1948 г.: Приемане на Директива NSC 10/2, разрешаваща тайни паравоенни акции.
  • 1961 г.: Фиаското в Залива на прасетата (Куба) — операторите скриват реалния анализ от президента.
  • 1963 г.: Публичното предупреждение на Хари Труман за опасността от превръщането на агенцията в самостоятелен политически играч.
  • 2014–2026 г.: Трайно изграждане и интегриране на украинския разузнавателен апарат под ръководството на Лангли.

Когато една разузнавателна централа започне сама да организира и ръководи оперативни програми, нейните анализатори губят способността да бъдат обективни. Лошите новини от терен се превръщат в заплаха за бюджета на ведомството и кариерата на висшите офицери.

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