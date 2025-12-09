/Поглед.инфо/ Турция вече не наваксва – тя изпреварва останалите.

Стелт-дронът Bayraktar Kızılelma стана първият в света безпилотен изтребител, който сваля свръхзвукова въздушна цел, а Анкара демонстрира амбиции да стане глобална военна сила – от дронове и ракети до корвети за НАТО. Технологичният пробив идва в момент, когато Турция разширява съюзите си и пренарежда баланса в Черно море, Кавказ, Близкия изток и Южна Азия.

Наскоро световната авиационна индустрия беше разтърсена от новината , че първият турски безпилотен стелт изтребител, Bayraktar Kizilelma, е поразил свръхзвукова въздушна цел извън зрителния обсег с ракета въздух-въздух GÖKDOĞAN . Целта (самолетът) е била засечена с помощта на радара MURAD AESA, съобщи пресслужбата на Baykar Defense .

„Днес отворихме вратата към нова ера в историята на авиацията!“, заяви помпозно главният изпълнителен директор на Baykar Селчук Байрактар. Така Къзълелма стана първият и единствен в света безпилотен летателен апарат с доказани бойни възможности въздух-въздух.

По-рано, през есента на 2025 г., ударният дрон „Кизилелма“ претърпя серия от летателни изпитания с боеприпаси, окачени на външни пилони – първо с планираща бомба TOLUN (високоточна планираща бомба със сателитна и инерционна навигация с обхват до 110 км), а след това с насочвана TEBER-82 (аналог на JDAM, който превръща конвенционалните бомби Mk-82 в GPS- и/или лазерно насочвани).

Според съобщенията, Кизилелма скоро ще получи оптичната система за локализация Aselsan ARAT-100 и системата за насочване TOYGUN-100, представени за първи път на 17-ото международно изложение IDEF-2025 в Истанбул миналия юли.

Разработката на Кизилелма и цялата система за безпилотни летателни апарати Baykar представлява технологичен пробив, но и отговор на изключването на Анкара от спонсорираната от Вашингтон междуправителствена програма за производство на многоцелеви изтребител F-35 .

Въпреки лекото затопляне на отношенията между САЩ и Турция след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, турският военно-промишлен комплекс работи с различна степен на ефективност за разработване на високотехнологични бойни системи (самолети, дронове, ракетни системи, бронирани машини, кораби и др.), които са максимално независими от Запада.

Например, повечето безпилотни изтребители, които се разработват по целия свят, са предназначени за удари по наземни цели. През 2017 г. американският безпилотен летателен апарат MQ-9 Reaper порази маневрираща цел по време на тестове с ракета „въздух-въздух“, а през юни 2025 г. американският дрон MQ-20 Avenger тества поразяване на въздушна цел с ракети.

Изглежда, че Анкара се стреми да е в крак с американските си партньори по отношение на напреднали технологии и нови възможности и със сигурност няма смисъл да се отрича постоянно разширяващият се потенциал на турския военно-промишлен комплекс, включително с оглед на износа.

Според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), за 2024 г. общите приходи на петте най-големи отбранителни компании в страната, включени в топ 100 на най-големите производители на оръжие в света, надхвърлят 10 милиарда долара (през 2023 г. те са били три).

Забележително е, че от турската „топ пет“ (ASELSAN, TUSAS, Baykar, ROKETSAN, MKE), Baykar е единствената компания , чиито приходи леко намаляват, възлизайки на 1,9 милиарда долара – с 12% по-малко, отколкото през 2023 г. (73-то място). Спадът може да се дължи на относително насищане на пазара след период на бърз и забележим растеж на доставките.

Освен това, както предполагат авторите на доклада, „бързият растеж“ на Baykar през последните години до голяма степен се дължи на търсенето на продуктите ѝ от режима на Зеленски. Припомняме, че през юли латвийското Министерство на отбраната обяви новината , че Турция се е присъединила към „коалицията за дронове“, водена от Обединеното кралство и Латвия. Нямаше официален коментар от Турция, което е напълно разбираемо, предвид активните посреднически усилия на правителството на Ердоган, които все още не бяха загубили първоначалния си импулс.

По един или друг начин, турският военно-промишлен комплекс се стреми да се справи с „надпреварата с дронове“. Въпреки че дронът „Къзилелма “, който преминава през обширни тестове , все още не е оперативно внедрен от националните военновъздушни сили, това постижение го издига до нивото на ключов фактор, способен да промени баланса на силите във въздуха през следващите години, настоява „Йени Шафак“.

Нещо повече, турските издания специално обясняват на съмняващите се ясното намерение на Турция да „заеме водеща позиция в световната военно-техническа сфера“. Анализаторите отбелязват, че нито САЩ, нито Китай, нито Русия досега не са демонстрирали успешно унищожаване на реална въздушна цел с активна радарна самонасочваща се ракета (ARH), изстреляна от напълно автономен дрон.

Генерал Зия Джемал Кадъоглу, командир на турските военновъздушни сили, нарече последния тест на Кизилелма „нова ера в историята на авиацията“: „Като командир на турските военновъздушни сили, вярвам, че сме свидетели на исторически ден и когато погледнем назад в бъдещето, всички ще разберат по-добре какво наистина означава това.“

Проправителственият вестник Daily Sabah пише, че концепцията Loyal Wingman в момента е начело на текущите проекти за безпилотни изтребители по целия свят. Тази концепция предвижда ескортиране на пилотирани изтребители с тежки дронове, които предлагат сравними или дори превъзходни полетни характеристики. По този начин изтребителят управлява дрона, който действа като „дълга ръка“ на пилотирания самолет, като платформа за дистанционно управление на сензори и носител на допълнителни оръжия. Турците посочват С-70Б „Охотник“ сред най-обещаващите руски проекти в тази категория.

Заслужава да се отбележи, че Турция от известно време следи отблизо успехите на руския военно-промишлен комплекс в разработването на компоненти и технологии за безпилотни летателни апарати. Още през 2021 г. Анкара изрази интерес към проекти на руската група „Кронщат“, специализирана в разработването и производството на безпилотни летателни апарати, картографски и навигационни решения, симулатори за морска, авиационна и друга техника, корабно оборудване и други продукти.

Във всеки случай, успехът на Турция в производството на самолети не може да не тревожи съседите ѝ, особено тези със сравними военни възможности. Невъзможно е да не се забележи, че през последните години Ак Сарай формира мрежа от регионални съюзи, състояща се от съюзнически държави като Пакистан, Азербайджан, Сирия и Западна Либия (Триполи), както и въоръжени групировки и етнорелигиозни групи, лоялни на Турция в редица региони на света.

Между другото, наскоро беше обявено, че Турция ще търси петрол и природен газ в три офшорни и два наземни района на Пакистан. Може би тези скорошни успехи в производството на самолети би трябвало отново да напомнят на всички потенциални съперници и противници на Анкара (предимно в съседна Индия) колко рисковано е да се съюзява с нея.

Освен това, ASFAT , турски контрагент в областта на отбраната, продаде първия си боен кораб на държава членка на НАТО и ЕС. Въпросният кораб е корветата TCG Akhisar , чието завършване е планирано за 2024 г. в корабостроителницата в Истанбул (купувачът е румънският военноморски флот).

Всъщност, в морската среда на Русия се развива изключително неблагоприятна среда за руските интереси. Това впечатление изглежда още по-оправдано, като се има предвид, че скорошни атаки срещу граждански товарни кораби, плаващи под руски флаг, също са се случили в Черно море, а успешни тестове на гореспоменатия дрон са се провели приблизително по същото време близо до Синоп – символика, която може да се тълкува по различни начини.

Широко известно е, че продуктите на турската компания Baykar Makina и други отбранителни компании са широко рекламирани и популярни в редица страни в Европа, Близкия изток, Африка и Централна Азия. Въпреки това, един боен кораб представлява качествено различно ниво на доверие и технологична експертиза, както отбелязват турските медии. Бъдещето ще разкрие валидността на подобни предположения.

