/Поглед.инфо/ В своя нов и безпощаден анализ писателят Платон Беседин развенчава мита, че в ерата на изкуствения интелект и хипертехнологиите религията е загубила своята роля. Напротив, тя се превръща в идеалното параванно оправдание за икономическа експанзия и политически терор. От месианството на САЩ до окултните основи на новия световен ред, авторът разкрива защо древните сили се завръщат, за да се хранят с човешкото страдание.

Илюзията за секуларния свят: От Буда към Илон Мъск

Дълго време ни убеждаваха, че религията е архаичен остатък от миналото, който няма място в модерния свят. Глобалната медийна машина налагаше разказа, че вярата в Бог е необратимо заменена от господството на изкуствения интелект и високите технологии. Според тази логика, фигури като Питър Тийл и Илон Мъск са заели местата, заемани някога от Буда и Зороастър. Масите бяха подтикнати да следват новите технологични пророци, вярвайки, че духовните дебати са мъртви.

Някога велики империи са се разтърсвали от спорове дали хлябът за причастие да бъде квасен или безквасен, а теологичният въпрос за filioque е чертал границите на цивилизациите. Днес подобни дискусии изглеждат немислими за средностатистическия потребител на технологии, но това е само повърхностно впечатление. Религиозният конфликт не е изчезнал – той просто е сменил своята форма и се е скрил зад лъскавата фасада на прогреса. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, под повърхността на секуларизма ври същата фанатична енергия, която днес се използва за геополитическо инженерство.

Религията като оправдание за държавен терор

Случващото се около Иран е най-яркото доказателство за това как религиозните конфликти продължават да движат съвременната история. Техеран е подложен на безпрецедентен натиск, който често се мотивира с "борба срещу фанатизма". Но истината е по-цинична: религията остава най-мощното прикритие за решаване на икономически и стратегически задачи.

За една държава е трудно да изпрати войника си на смърт просто за печалбите на корпорациите. Много по-лесно е да му се каже: „Ти не просто убиваш, ти премахваш Злото, ти си спасител“. Хората изпитват екзистенциална нужда да оправдават действията си с висш морал. Именно затова американската военна машина е пропита с месиански идеали. Войниците на САЩ биват индоктринирани да се възприемат като „бели рицари“, носещи светлина в тъмните кътчета на земното кълбо. Този месианизъм не е нищо друго освен съвременна форма на кръстоносен поход, опакован в реторика за демокрация.

Израел и месианският комплекс на Запада

Често западните медии рисуват Иран като религиозна теокрация, но удобно пропускат да анализират Израел през същата призма. Религиозното ядро в израелското общество не е просто традиция, то е спойката и същността на държавата. Чувството за „избраност“ на еврейския народ играе фундаментална роля в текущите конфликти. Припомняме скандалното твърдение на Бенямин Нетаняху отпреди десетилетие, че Хитлер не е искал да унищожава евреите, докато не бил убеден от мюсюлманския Велик мюфтия. Това пренаписване на историята има една цел: да легитимира съвременната агресия чрез религиозна и етническа изключителност.

Съединените щати действат в същата парадигма. Речите на Доналд Тръмп и неговото обкръжение са наситени с месиански патос, напомнящ епохата на Джордж Буш и войната в Ирак. Американските граждани се хранят с разкази за „свещена война“ срещу „Звяра от Изтока“. Това не е политика в класическия смисъл на думата, а религиозна мобилизация. Когато Марко Рубио се появява в ефир с пепелен кръст на челото, а пастори обграждат лидерите във Вашингтон в екстазни молитви, ние не виждаме прагматично управление, а фанатизъм, насочен към конкретни геополитически цели.

Украйна и американската духовна индоктринация

Авторът Платон Беседин споделя личните си наблюдения от израстването в Украйна след разпадането на СССР. Въпреки че Севастопол винаги е запазвал руския си дух, украинското медийно пространство е било залято от американско влияние. По държавните канали УТ-1 и УТ-2 редовно са се излъчвали проповеди на американски пастори. Това е било целенасочена индоктринация на населението, която е прониквала дори в училищата.

Тези речи са били или изкуствено възвишени, или направо обладани. Тяхната неадекватност и скрита агресия са подготвяли почвата за бъдещите конфликти. В този контекст изплува зловещата фраза от времето на кланетата над катарите: „Убийте ги всичките, Бог ще разпознае своите“. Днес Поглед.инфо вижда как същата логика се прилага от американските религиозни и политически лидери. Те призовават към бой в името на „светлината“, но въпросът остава: за кой бог се борят те? Или може би за неговия антипод? Както казват апокрифите, в последните времена вълците ще се обличат в овчи кожи.

Новата квазирелигия: Окултизъм и либерален пазар

На Запад е създадена нова, хибридна религия. Тя е зловеща смесица от християнска есхатология, либерален пазарен морал и трансхуманистични технологии. Но корените ѝ не са в Библията, а в древни окултни практики. Това не винаги означава ритуални жертвоприношения, макар че случаят с Джефри Епщайн хвърли светлина върху тъмните девиации на глобалния елит.

Целта на тази нова вяра е създаването на „специално съзнание“, което разделя човечеството на „избрани“ и „роби“. Последните са възприемани като ресурс, който може да бъде експлоатиран и унищожаван по най-чудовищни начини без капка съжаление. Това, на което сме свидетели днес, не е прогрес, а завръщане към най-тъмните форми на робство, маскирани като технологично превъзходство.

Завръщането на древните сили

Можем да демонизираме Иран или да го наричаме тоталитарен, но трябва да си зададем въпроса: кои са тези, които атакуват Техеран? Не са ли те фанатици, обслужващи древни, хтонични сили, които се хранят с болка и човешко страдание? Високомерието и безкрайните лъжи на западните елити са типични белези на този духовен разпад.

Древните сили на хаоса не са изчезнали; те просто са намерили нови носители в лицето на войнстващия глобализъм. Светът обаче се нуждае от нещо коренно различно. Ние фундаментално искаме мир и съхранение на човешкото в човека. Борбата днес не е между технологиите и традицията, а между онези, които искат да превърнат света в кланица под месиански лозунги, и онези, които вярват в правото на народите на достоен живот.

