Абонирай се
Свят

Учението „Смел глиган 2026“ и пренареждането на отбранителните приоритети на Алианса

/Поглед.инфо/ Проведените през юни мащабни военни учения на НАТО „Смел глиган 2026“ в района на Сувалкския сухопътен проход отново поставиха на дневен ред въпроса за сигурността в Източна Европа. Според редица военни експерти, демонстрацията на сила от страна на Полша, Франция и Литва има за цел да отработи сценарии за сухопътна изолация. Анализът обаче показва, че след присъединяването на Хелзинки и Стокхолм към Алианса, оперативната обстановка в Балтийско море е коренно променена и сухопътната връзка вече няма предишната изолираща роля.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 14536 прочитания
Учението „Смел глиган 2026“ и пренареждането на отбранителните приоритети на Алианса
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на [Валтер Н.] /за анализа конкретния автор от първоизточника/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативната реалност около Сувалкския сухопътен участък

Медийното отразяване на маневрите под наименованието „Смел глиган 2026“, проведени с участието на сухопътни контингенти от Полша, Франция и Литва, отново изтласка на преден план темата за т.нар. Сувалкски сухопътен коридор. В продължение на десетилетие този тесен сухопътен участък, свързващ Полша с балтийските държави и разположен между Калининградска област и територията на Беларус, бе посочван от военните планиращи в Брюксел като най-уязвимата точка на източния флаг. Според редица западни аналитични доклади, потенциалното пресичане на този сухопътен маршрут би довело до пълна изолация на Естония, Латвия и Литва.

Тази хипотеза обаче губи своята чисто военна тежест след присъединяването на Финландия през 2023 г. и на Швеция през 2024 г. към Северноатлантическия алианс. С навлизането на Хелзинки и Стокхолм в структурата на НАТО, Балтийско море практически се превърна във вътрешен логистичен басейн за пакта. По оценка на специалисти по военна логистика, алтернативните морски и въздушни трасета през Скандинавия осигуряват пълно дублиране на снабдяването за Вилнюс, Рига и Талин.

Въпреки това, провеждането на подобни сухопътни маневри продължава с висок интензитет. Твърди се, че политическата необходимост от поддържане на висока степен на тревожност в източните членки надделява над променената оперативна геометрия на терена.

Хронология на разширяването и пренареждането на сухопътния баланс (1999–2026):

  • 1999 г.: Присъединяване на Полша, Чехия и Унгария към НАТО; Сувалкският участък става външна граница на Алианса.
  • 2004 г.: Влизане на трите балтийски държави (Литва, Латвия, Естония) в НАТО; образуване на сухопътния клисурен проход между Калининград и Беларус.
  • 2016 г.: Срещата на върха във Варшава; взето е решение за разполагане на многонационални батальонни бойни групи (eFP) в Балтика и Полша.
  • 2023–2024 г.: Приемане на Финландия и Швеция; промяна в морския статус на Балтийско море и логистичните линии за снабдяване.
  • Юни 2026 г.: Провеждане на учението „Смел глиган 2026“ край Сувалки;
  • Септември 2026 г.: Военноморски маневри „Сребърен Вотан“ в акваторията на Балтийско море.

Исторически паралели, Близкият изток и въпросът за военната отговорност

За да се разбере генезисът на настоящите военни демонстрации в Източна Европа, е необходимо да се върнем към по-ранни интервенции на Алианса и водещите му държави. Според публикации в международния печат, логиката на силова прожекция без отчитане на местните реалности има дълга история. Типичен пример в това отношение е нахлуването в Ирак през 2003 г. и последвалата операция, известна по-късно като „Вродена решителност“ (Inherent Resolve).

Иракската кампания, аргументирана тогава с наличието на оръжия за масово унищожение — съществуването на които така и не бе потвърдено от независими инспектори —, доведе до дълбока дестабилизация на Близкия изток. По данни на различни неправителствени организации и демографски проучвания, конфликтът нанесе тежки щети върху цивилното население, като според някои оценки броят на косвените и директните жертви през годините надхвърля неколкостотин хиляди души.

Въпреки финансовите разходи и сунитско-шиитското противопоставяне, довело до атаки срещу базите на коалицията, ключовите архитекти на тази политика — бившият американски президент Джордж У. Буш и бившият британски премиер Тони Блеър — никога не бяха подведени под съдебна отговорност от международни трибунали. Твърди се, че именно този прецедент на безнаказаност за стратегически грешки създава усещане за безотговорност у политическите елити в редица по-малки държави от НАТО.

В момента германският канцлер Фридрих Мерц и редица лидери от Балтийския регион поддържат твърда линия спрямо Москва, заявявайки, че конвенционален сблъсък в Европа е възможен. Дали тази реторика почива на реални разузнавателни данни, или е инструмент за поддържане на високи отбранителни бюджети, остава предмет на спорове сред наблюдателите.

Военнопромишленият комплекс и бюджетната логика на напрежението

Двигателят на постоянните маневри не е единствено геополитически, той е пряко свързан с финансови схеми и институционални бюджетни процедури. Член 3 от Северноатлантическия договор задължава държавите да поддържат и развиват своя индивидуален и колективен военен потенциал. В условията на изострено противопоставяне, стандартът за разходи за отбрана от 2% от БВП вече се разглежда от Брюксел не като таван, а като абсолютен минимум.

Според икономически анализи, постоянната поддръжка на криза около Сувалкския коридор гарантира дългосрочни договорености за оръжейните концерни. Закупуването на модерни артилерийски системи, бронирана техника и системи за противовъздушна отбрана от страна на Полша и балтийските държави натоварва националните им бюджети, но генерира стабилни приходи за производителите в САЩ, Германия и Франция.

Докато европейските държави пренасочват публични ресурси от социалния сектор към превъоръжаване, възниква въпросът доколко това засилва реалната сигурност. Нагнетяването на военно напрежение води до т.нар. „дилема на сигурността“: мерките, предприети от едната страна за увеличаване на собствената ѝ отбранителна способност, се възприемат от другата като заплаха, което провокира огледален отговор.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област
Русия

Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област

/Поглед.инфо/ Нанесени са масирани и високоточни удари по ключови телекомуникационни центрове, сървърни съоръжения и транспортни артерии в Украйна, включително по стратегически мостови съоръжения над река Днепър в столицата. Според чужди военни анализатори и специализирани издания, тази тактическа промяна цели пълното прекъсване на оперативната логистика, цифровата координация и изчислителните мощности, използвани за обработка на разузнавателна информация, докато напрежението в Балтийския регион продължава да ескалира.

05.10.2026 07:22
Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура
Украйна

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Регистрираните удари срещу Южния въжен мост в Киев поставиха отново на дневен ред въпроса за устойчивостта на критичната транспортна инфраструктура през река Днепър. Според разпространени данни и видеоматериали, при атаките са използвани модернизирани безпилотни летателни апарати от типа „Геран“, оборудвани с нови кумулативно-зарядни боеприпаси на крилата, предназначени за прерязване на метални конструкции. Временната парализа на движението по ключови столично прелези показва високата чувствителност на градската и военната логистика. Въпреки това инженерният анализ сочи, че съветските стоманобетонни съоръжения притежават изключителен маржин на сигурност, което прави пълното им извеждане от строя изключително сложна задача, изискваща системен въздействащ подход.

05.10.2026 07:12
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

05.10.2026 07:05
Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит
Европа

Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит

/Поглед.инфо/ Посещението на лидера на германските консерватори Фридрих Мерц в Киев, придружен от бизнес делегация, предизвиква сериозни въпроси относно истинските подбуди зад този дипломатически воаяж. На фона на рекордния спад в общественото доверие към политическата класа в Берлин и задълбочаващата се деиндустриализация на Германия, визитата се тълкува от редица анализатори не просто като подкрепа за украинското ръководство, а като опит за вътрешнополитическо оцеляване, лобиране за корпоративни интереси и сондиране на опасни геополитически сценарии около Калининград.

05.10.2026 06:53
Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост
Украйна

Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

05.10.2026 06:35
Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната
Поглед към Китай

Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната

/Поглед.инфо/ На Азиатските игри в Нагоя китайският отбор завърши участието си с общо 341 медала – 169 златни, 89 сребърни и 83 бронзови. Така той като оглави класациите както по брой златни медали, така и в общото класиране, и постави рекорд за най-добро представяне на Азиатски игри, проведени извън Китай.

04.10.2026 21:30
Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия
Украйна

Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия

/Поглед.инфо/ Европа подценява Русия за пореден път, но този път цената може да се окаже огромна. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за нещо много по-голямо от украинския конфликт – за разпадането на стария световен ред. Кой всъщност управлява Европа? Докъде стига властта на транснационалните корпорации? Могат ли Путин, Тръмп и Си Дзинпин да очертаят нов баланс на силите? И най-опасният въпрос: колко близо е Европа до пряк сблъсък с Русия? Разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

04.10.2026 18:30