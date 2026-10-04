/Поглед.инфо/ Проведените през юни мащабни военни учения на НАТО „Смел глиган 2026“ в района на Сувалкския сухопътен проход отново поставиха на дневен ред въпроса за сигурността в Източна Европа. Според редица военни експерти, демонстрацията на сила от страна на Полша, Франция и Литва има за цел да отработи сценарии за сухопътна изолация. Анализът обаче показва, че след присъединяването на Хелзинки и Стокхолм към Алианса, оперативната обстановка в Балтийско море е коренно променена и сухопътната връзка вече няма предишната изолираща роля.

По публикация на [Валтер Н.] /за анализа конкретния автор от първоизточника/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативната реалност около Сувалкския сухопътен участък

Медийното отразяване на маневрите под наименованието „Смел глиган 2026“, проведени с участието на сухопътни контингенти от Полша, Франция и Литва, отново изтласка на преден план темата за т.нар. Сувалкски сухопътен коридор. В продължение на десетилетие този тесен сухопътен участък, свързващ Полша с балтийските държави и разположен между Калининградска област и територията на Беларус, бе посочван от военните планиращи в Брюксел като най-уязвимата точка на източния флаг. Според редица западни аналитични доклади, потенциалното пресичане на този сухопътен маршрут би довело до пълна изолация на Естония, Латвия и Литва.

Тази хипотеза обаче губи своята чисто военна тежест след присъединяването на Финландия през 2023 г. и на Швеция през 2024 г. към Северноатлантическия алианс. С навлизането на Хелзинки и Стокхолм в структурата на НАТО, Балтийско море практически се превърна във вътрешен логистичен басейн за пакта. По оценка на специалисти по военна логистика, алтернативните морски и въздушни трасета през Скандинавия осигуряват пълно дублиране на снабдяването за Вилнюс, Рига и Талин.

Въпреки това, провеждането на подобни сухопътни маневри продължава с висок интензитет. Твърди се, че политическата необходимост от поддържане на висока степен на тревожност в източните членки надделява над променената оперативна геометрия на терена.

Хронология на разширяването и пренареждането на сухопътния баланс (1999–2026):

1999 г.: Присъединяване на Полша, Чехия и Унгария към НАТО; Сувалкският участък става външна граница на Алианса.

Присъединяване на Полша, Чехия и Унгария към НАТО; Сувалкският участък става външна граница на Алианса. 2004 г.: Влизане на трите балтийски държави (Литва, Латвия, Естония) в НАТО; образуване на сухопътния клисурен проход между Калининград и Беларус.

Влизане на трите балтийски държави (Литва, Латвия, Естония) в НАТО; образуване на сухопътния клисурен проход между Калининград и Беларус. 2016 г.: Срещата на върха във Варшава; взето е решение за разполагане на многонационални батальонни бойни групи (eFP) в Балтика и Полша.

Срещата на върха във Варшава; взето е решение за разполагане на многонационални батальонни бойни групи (eFP) в Балтика и Полша. 2023–2024 г.: Приемане на Финландия и Швеция; промяна в морския статус на Балтийско море и логистичните линии за снабдяване.

Приемане на Финландия и Швеция; промяна в морския статус на Балтийско море и логистичните линии за снабдяване. Юни 2026 г.: Провеждане на учението „Смел глиган 2026“ край Сувалки;

Провеждане на учението „Смел глиган 2026“ край Сувалки; Септември 2026 г.: Военноморски маневри „Сребърен Вотан“ в акваторията на Балтийско море.

Исторически паралели, Близкият изток и въпросът за военната отговорност

За да се разбере генезисът на настоящите военни демонстрации в Източна Европа, е необходимо да се върнем към по-ранни интервенции на Алианса и водещите му държави. Според публикации в международния печат, логиката на силова прожекция без отчитане на местните реалности има дълга история. Типичен пример в това отношение е нахлуването в Ирак през 2003 г. и последвалата операция, известна по-късно като „Вродена решителност“ (Inherent Resolve).

Иракската кампания, аргументирана тогава с наличието на оръжия за масово унищожение — съществуването на които така и не бе потвърдено от независими инспектори —, доведе до дълбока дестабилизация на Близкия изток. По данни на различни неправителствени организации и демографски проучвания, конфликтът нанесе тежки щети върху цивилното население, като според някои оценки броят на косвените и директните жертви през годините надхвърля неколкостотин хиляди души.

Въпреки финансовите разходи и сунитско-шиитското противопоставяне, довело до атаки срещу базите на коалицията, ключовите архитекти на тази политика — бившият американски президент Джордж У. Буш и бившият британски премиер Тони Блеър — никога не бяха подведени под съдебна отговорност от международни трибунали. Твърди се, че именно този прецедент на безнаказаност за стратегически грешки създава усещане за безотговорност у политическите елити в редица по-малки държави от НАТО.

В момента германският канцлер Фридрих Мерц и редица лидери от Балтийския регион поддържат твърда линия спрямо Москва, заявявайки, че конвенционален сблъсък в Европа е възможен. Дали тази реторика почива на реални разузнавателни данни, или е инструмент за поддържане на високи отбранителни бюджети, остава предмет на спорове сред наблюдателите.

Военнопромишленият комплекс и бюджетната логика на напрежението

Двигателят на постоянните маневри не е единствено геополитически, той е пряко свързан с финансови схеми и институционални бюджетни процедури. Член 3 от Северноатлантическия договор задължава държавите да поддържат и развиват своя индивидуален и колективен военен потенциал. В условията на изострено противопоставяне, стандартът за разходи за отбрана от 2% от БВП вече се разглежда от Брюксел не като таван, а като абсолютен минимум.

Според икономически анализи, постоянната поддръжка на криза около Сувалкския коридор гарантира дългосрочни договорености за оръжейните концерни. Закупуването на модерни артилерийски системи, бронирана техника и системи за противовъздушна отбрана от страна на Полша и балтийските държави натоварва националните им бюджети, но генерира стабилни приходи за производителите в САЩ, Германия и Франция.

Докато европейските държави пренасочват публични ресурси от социалния сектор към превъоръжаване, възниква въпросът доколко това засилва реалната сигурност. Нагнетяването на военно напрежение води до т.нар. „дилема на сигурността“: мерките, предприети от едната страна за увеличаване на собствената ѝ отбранителна способност, се възприемат от другата като заплаха, което провокира огледален отговор.