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Ударът по Южния мост в Киев: Техническа амортизация на днепърската логистика и новите параметри на руския натиск

/Поглед.инфо/ Руските въздушно-космически сили започнаха систематични удари по ключови мостови съоръжения над река Днепър в района на Киев, засягайки критично Южния и Северния мост. Според военни наблюдатели и инфраструктурни експерти целта на подобни атаки не е пълното физическо срутване на бетонните конструкции във водата, а натрупването на структурни повреди, които правят гражданския и логистичния транзит невъзможен. Доколко системният натиск върху днепърските съоръжения ще измени доставките за украинската армия?

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 38034 прочитания
Ударът по Южния мост в Киев: Техническа амортизация на днепърската логистика и новите параметри на руския натиск
ИИ генерирана
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По публикация на NeNuA4OA. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инженерно-техническата реалност на днепърските престави

Разговорите за прекъсване на сухопътните артерии над река Днепър се водят от първите дни на военните действия през февруари 2022 година. Преминаването от медийни риторични упражнения към физически удари срещу киевските съоръжения обаче опира в чисто сухи инжинерни изчисления. Река Днепър в границите на украинската столица се пресича от общо осем основни мостови съоръжения, от които шест са предназначени за автомобилен трафик, един е изцяло железопътен (Петровският мост), а един комбинира железопътно и пътно платно (Дарницкият мост). Към тази бройка се добавя и пешеходният мост към остров Труханов, както и преминаването по язовирната стена на Киевската ВЕЦ край Вишгород.

Според публикации в специализирани издания за строителни конструкции, вантовите и стоманобетонните конструкции от този мащаб притежават висок коефициент на конструктивен преразход. Пълното унищожаване на стоманобетонен стълб (опора) с конвенционален боен припас с тегло на бойната част от 400 до 500 килограма – каквито са параметрите на ракетите от комплекса „Искандер-М“ или тактическите крилати ракети Х-59/Х-69 – е практически неизпълнима задача с единични изстрели.

За събарянето на един участък от стоманобетонен пролет се изисква концентриран кинетичен и експлозивен импулс в строго определени критични възли, което при наличието на противовъздушна отбрана създава висок разход на високоточно оръжие.

Бюрократичният механизъм на щетата: Защо не е нужно срутване

Оперативната логика зад последните удари по Южния и Северния мост в Киев се основава на сметката за умора на материалите и административна отговорност. Южният мост, въведен в експлоатация през 1990 г., е вантово съоръжение с дължина 1256 метра и височина на стоманобетонния пилон 135 метра. Десетките стоманени кабели (ванти) носят основното натоварване на метало-бетонното пътно платно. При скъсване или критична деформация на дори няколко от основните снопове, балансът на напрежението в цялата конструкция се измества.

Тук влиза в сила сухата ведомствена нормативна база. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и Министерство на инфраструктурата носят пряка наказателна отговорност при инциденти с цивилен транспорт. Според наличната информация за щетите, пораженията по покритието и носещите елементи автоматично задействат протоколи за спиране на движението.

Не е необходимо мостът да лежи на дъното на реката. Достатъчно е инспекцията на Държавния научноизследователски институт за строителни конструкции да откаже подписването на акт за експлоатационна годност. В такъв случай тежкият военен транспорт – машини с маса над 40–50 тона като танкове Leopard 2, M1 Abrams или тежки влекачи с артилерийски системи – спира да преминава. За военните остава възможността за риск, но масовият логистичен поток се пренасочва.

Автономно насочване срещу партизанска разузнавателна мрежа

Реакцията в украинското обществено пространство след ударите срещу киевската инфраструктура включваше хипотези за действащи агентурни мрежи на терен, които уж предали координати или предавателни сигнали за коригиране на атакуващите безпилотни апарати. Подобни версии пренебрегват развитието на оптично-електронните системи за насочване.

Съвременните варианти на баражиращите боеприпаси от фамилията „Геран“ (както и оперативно-тактическите ракети) все по-често интегрират модули за автономно сравнение на терена на базата на невронни мрежи (Digital Scene Matching Area Correlator – DSMAC).

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Сравнителен анализ на мостовите съоръжения в Киев       │
├─────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ Съоръжение      │ Тип конструкция   │ Логистичен статус  │
├─────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ Южен мост       │ Автомобилен/Метро │ Уязвим (вантов)   │
│ Северен мост    │ Автомобилен       │ Частично засегнат │
│ Дарницки мост   │ ЖП / Автомобилен  │ Висок капацитет   │
│ Петровски мост  │ Еднопътен ЖП      │ Стратегически     │
└─────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

Системата за визуален контрол обработва постъпващото изображение от бордовата камера в реално време, сравнявайки го с предварително заредена сателитна матрица на целта. За обект с размерите и геометрията на Южния мост – с характерния пилон и водната повърхност на Днепър като контраст – нуждата от човешка намеса на място или радиосигнал от оператор отпада. По този начин средствата за радиоелектронна борба (РЕБ), инсталирани в столицата, биват заобиколени, тъй като дронът не разчита на GPS/ГЛОНАСС сигнали в терминалната фаза на полета.

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