Ударът срещу Binance: Как за 20 минути се изпариха 100 милиарда долара от глобалния пазар

/Поглед.инфо/ Сривът на пазара на криптовалути след пробива в инфраструктурата на борсата Binance от 30 октомври 2026 г. очерта нова фаза в уязвимостта на глобалните финансови мрежи. Финансовите загуби и моментното изпаряване на около 100 милиарда долара пазарна капитализация показаха, че киберинструментите вече не са средство за битова кражба, а лост за влияние върху пазарните цени.

По публикации на чуждестранни финансови издания и портала Coindesk. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Системният пробив в Binance и прецедентът на умишления пазарен срив

В късната вечер на 29 октомври 2026 г., според разпространени аналитични данни и съобщения в специализирани медии, е извършен неоторизиран достъп до вътрешните операционни системи на една от най-големите дигитални борси в света — Binance. По предварителни оценки проникването е осъществено през компрометирано работно устройство на инженер от структурата на компанията. В рамките на приблизително 20 минути от платформата са трансферирани активи, чиято първоначална стойност бе оценена от портала Coindesk на 5,7 милиарда долара, включващи 1,5 милиарда в Bitcoin, 900 милиона в Ethereum и около 1,4 милиарда в стейбълкойни. В последващи публикации се посочваше сумата от 6,3 милиарда долара.

Въпреки че операторът своевременно блокира преобладаващата част от теглената инфраструктура и според наличната информация успя да прихване около 3 милиарда долара, остатъчните щети надхвърлят 3,3 милиарда долара. Това прави събитието най-големия регистриран пробив от този тип до момента. Но същественият въпрос тук не е просто финансовият обем на кражбата.

За разлика от фалита на екосистемата Terra през май 2022 г. (сринала над 400 милиарда долара пазарна стойност поради обезценяване на алгоритмичния стейбълкойн UST) или фалита на борсата FTX през ноември същата година (коствал 260 милиарда долара), този път реакцията на пазара не бе предизвикана от макроикономически депресии, регулаторни санкции от Вашингтон или неликвидност. Търговските сесии в Азия, последвани от тези в САЩ, отбелязаха мигновен спад — акциите на Coinbase Global паднаха с 4,8%, а тези на Bitcoin Buyer Strategy с близо 6%. За едно денонощие общата капитализация на криптопазара намаля от 2,73 трилиона на 2,63 трилиона долара.