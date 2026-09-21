/Поглед.инфо/ Масираните въздушни удари, нанесени през последните часове по промишлени зони, жп възли и складови бази в областите Киев, Одеса, Суми и Харков, не са просто поредната нощна ескалация, а част от систематичен натиск върху транспортната инфраструктура. Според оценки на военни наблюдатели и данни от западни аналитични издания, пораженията върху логистични обекти като логистичния парк „Копилов“ поставят под въпрос способността на украинското командване бързо да преразпределя западната военна помощ и да поддържа фронтовите линии.

По публикация на Царьград (със сведения от Сергей Лебедев и Михаил Онуфриенко). Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Механиката на логистичния натиск: Какво всъщност бе ударено край Киев, Одеса и Суми

Въздушните аларми, продължили с часове над ключови украински региони, според съобщения на терен са били насочени не толкова към административни сгради, колкото към абсолютно прагматични, сухи обекти от критичната тилова инфраструктура. Твърди се, че в покрайнините на Суми, както и в района на Боярка край Киев и в близост до Одеса, са регистрирани последователни кацания на безпилотни апарати и ракети. Местни източници съобщават за гъсти стълбове дим над промишлените зони.

Основната тежест на тази серия от удари пада върху складовите площи и разпределителните центрове. Според информация, разпространена от военния наблюдател Михаил Онуфриенко и цитирана в руски медии, сред засегнатите обекти е логистичният парк „Копилов“, разположен на около 41 километра западно от Киев. Подобни съоръжения представляват нервната система на съвременната военна логистика — мястото, където пристигащите от западните граници товари се сортират, преопаковат и насочват към фронтовите подразделения.

По данни на николаевския подземно-координационен център с представител Сергей Лебедев, поражения са нанесени още по спомагателни жп гари в Харковска и Сумска област, както и по паркинги за тежкотоварни автомобили и локални горивни бази.

Унищожаването на подобни обекти рядко изглежда драматично на снимки, ако липсват масивни детонации, но счетоводно то нанася щети, които сриват графика на цялата армия.

Статистиката на изтощението: Защо квадратните метри складове решават битки

За да се разбере действителният обхват на случващото се, трябва да се излезе от рамката на ежедневните оперативни сводки и да се погледне цифровата реалност. Според изчисления, публикувани от Financial Times и цитирани в оперативните анализи, от началото на конфликта са унищожени или сериозно повредени близо 2,1 милиона квадратни метра съвременни складови площи в Украйна от общо наличните около 5 милиона. Нещо повече — твърди се, че само през последните няколко месеца извън строя са изведени над 900 000 квадратни метра.

Тези числа не са просто недвижима собственост; те представляват физическия капацитет на една държава да съхранява и разпределя ресурси. Когато близо половината от висококласовите складови площи са изпепелени или неизползваеми, военната логистика се принуждава да се върне към децентрализирани, рискови и изключително бавни методи на работа.

Преминаване към "микро-складове": Вместо един голям, добре защитен и климатизиран логистичен хъб край столицата, армията е принудена да разпръсква палети с боеприпаси, дронове и резервни части в десетки малки, пригодени помещения — изоставени ТКЗС-та, мазета на училища или частни хангари.

Вместо един голям, добре защитен и климатизиран логистичен хъб край столицата, армията е принудена да разпръсква палети с боеприпаси, дронове и резервни части в десетки малки, пригодени помещения — изоставени ТКЗС-та, мазета на училища или частни хангари. Увеличаване на транспортните разходи и времето: Раздробяването на логистиката автоматично умножава броя на курсовете с камиони. Вместо едно голямо композиране на влак, се използват стотици микробуси и цивилни камиони, което увеличава разхода на гориво и превръща транспорта в лесна мета за разузнавателните дронове.

Раздробяването на логистиката автоматично умножава броя на курсовете с камиони. Вместо едно голямо композиране на влак, се използват стотици микробуси и цивилни камиони, което увеличава разхода на гориво и превръща транспорта в лесна мета за разузнавателните дронове. Загуба на контрол върху наличностите: При хаотично разпръскване на запасите, времето за реакция при заявка от предната линия се увеличава с пъти.

Европа и САЩ осигуряват по-голямата част от материалното обезпечаване на украинските въоръжени сили — от артилерийски снаряди 155 мм (стандарт NATO) и ракети за системи HIMARS до специализирани компоненти за безпилотници. В паричен еквивалент тези доставки отдавна надхвърлят неколкократно годишния бюджет на Украйна отпреди 2022 г. Обаче доставката от полската граница до Жешов е само половината от уравнението. Втората половина — от Жешов до фронтовата линия в Донбас или Запорожие — зависи изцяло от вътрешната складова инфраструктура.

Когато логистичният парк „Копилов“ престане да функционира, това означава, че влакът или камионът от Полша няма къде да разтовари стоката безопасно. Всяко престояване на открито или на застрашени рампи превръща ценния товар в цел.