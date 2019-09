/Поглед.инфо/ Публикация, посветена на руската ракета “Булава”, се появи в американското издание We are the mighty.

Тази ракета може да унищожи цели градове, пише авторът на статията. В материала се отбелязва, че “Булава”, изстрелян от подводница по проекта “Борей”, е способнса да прелети повече от 5000 мили или 8000 километра. „И когато удря, удря силно“, се казва в публикацията.

Ракетата носи до дузина бойни глави, които могат да поразят различни цели. Освен това мощността на всяка от тях е до 150 килотона. Бойните глави могат да преодолеят системите за противоракетна отбрана, включително чрез използването на макети-капани. Всяка подводница от проекта “Борей” носи до 16 такива ракети.

"Това е рецепта за абсолютно унищожаване. Всяка подводница може да унищожи 72 цели с размерите на един град. В случай, че всички ракети работят правилно”, пише американското издание. Авторът на публикацията добавя, че ракетите “Булава” могат да изтрият цели региони на Съединените щати от лицето на земята.

