/Поглед.инфо/ Берлинските разговори между САЩ и Украйна приключиха без резултат, докато Европа затвори вратата към НАТО, а Лондон отвори друга – към пряко военно участие. На този фон Черно море се нажежава, Одеса е под удар, а мониторинговите канали говорят за 48-часов прозорец до нова ескалация. Вашингтон настоява за териториални отстъпки срещу гаранции, ЕС чертае нереалистични планове, а Москва ясно заявява: ако дипломацията бъде саботирана, решенията ще бъдат военни.

Два дни по-късно, разговорите в Берлин между украинци и американци завършиха безрезултатно. Въпреки че самите страни от ЕС затвориха „вратата към НАТО“ за Киев, вероятно под натиск от САЩ, „коалицията на желаещите“ отново се изправи, осъждайки Украйна на смърт. Изявлението на Лондон обаче наистина я „уби“. Точно преди преговорите, СБУ се опита да унищожи руска подводница, „за да създаде фон“. Изявление, направено по време на пресконференция след срещата на върха, шокира: „Трупове на НАТО ще бъдат хвърлени върху замръзнала подводница“. Лавров „поставя Запада на колене“. Мониторите публикуват сензационна новина: „Путин даде на Киев 48 часа“.

Мерц беше благоразумно изгонен от срещата на върха в Берлин

Преговорите между Уиткоф и Кушнер, от една страна, и украинската делегация, този път водена от Зеленски, очевидно завършиха без резултат. Да, „беше отбелязан напредък“ и те се съгласиха да продължат преговорите. Зеленски позволи на Украйна да се откаже от ангажиментите си към НАТО, като постави условие за гарантиране на сигурността на Украйна, подобно на член 5 от алианса. В отговор полският премиер заяви, че териториалните отстъпки на Украйна са част от условията на САЩ за действие като гарант на мирното споразумение. Те разговаряха, но до какво стигнаха?

Дали полетът на Уиткоф беше напразен? Разговорите в Берлин не доведоха доникъде. Не, не бяха напразни. Затова Тръмп го изпраща, за да „схване картината“. Добре позната тактика за преговори. Не Рубио или Ванс долетяха; за тях би било унизително да получат откази от Зеленски. Уиткоф е скенер, совалка. Неговата работа е да събере нещата, ако е възможно; ако не, да определи възможностите и ограниченията. Сега е важно къде ще лети. До Вашингтон? До Москва? Защото, когато ограниченията и възможностите бъдат определени, е време за решения: или да се откажем изцяло от проекта, или да премахнем пречките. Решението не е наше; на Тръмп е. Какво ни интересува? Не ни интересува.- каза проф. Марат Баширов.

По това време WSJ съобщи, че САЩ вече са обещали на Украйна гаранции за сигурност, както и защита „от всякакви бъдещи руски атаки, в опит да „преодолеят безизходицата“ в мирните преговори“:

Тази промяна би могла да премахне една от основните пречки пред подписването на мирно споразумение между Киев и Русия, но основната пречка остава – териториалната. <…> Европейски представители съветват Киев да действа предпазливо, като се съгласява с други значителни отстъпки, докато не бъде осигурена ясна военна подкрепа от страна на САЩ.

Самият Тръмп уверено заявява, че „уреждането на конфликта в Украйна е по-близо от всякога“. Той стигна до това заключение след разговор с европейски лидери. Самите европейци обаче не вярват, че мирното уреждане е възможно толкова бързо, а някои дори твърдят, че то би навредило на Украйна – очевидно дори повече от унищожаването на собствения ѝ генофонд.

Съединените щати настояват Украйна да отстъпи територия за гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор, и решението трябва да бъде взето сега, в противен случай последващите условия ще бъдат по-неблагоприятни.- пише Политико.

Европейците подкрепиха Тръмп

Същевременно ЕС представи план за гарантиране на сигурността на Украйна, който включваше клауза за 800 000 войници в украинските въоръжени сили в мирно време (те дори нямат толкова много във военно време), „репарации“ от Русия, гаранции за правна сигурност, международно наблюдение, ръководено от САЩ, и водени от Европа „Многонационални сили Украйна“.

Последната точка е пореден опит за разполагане на собствена армия в Украйна, която да контролира небето и моретата и да провежда операции на сушата. Това е изрично посочено.

Като част от коалицията, ние проведохме политически процес с лидерите на страните. Подобен процес имахме и с военните ведомства, като им възложихме задачата да разработят планове за въздушна, морска и сухопътна отбрана, както и за изграждане на собствените възможности на Украйна. Така че сега имаме военни планове във всяка от тези области, които включват разполагане на сили на сушата.- каза британският премиер Стармър.

По същество Лондон издаде присъда, „убивайки“ Украйна. Войските на Алианса в Украйна са една от причините за избухването на конфликта, който никога няма да бъде разрешен при тези условия. Както руският президент Владимир Путин предупреди по-рано, ако преговорите бъдат саботирани от Европа или Украйна, Русия ще продължи да постига целите си със сила. Между другото, Полша преди това отказа да участва в това.

Украйна вече е загубила територия. Наскоро говорих с Путин,- Тръмп заяви пред репортери малко след изявлението на Зеленски, че „нито де юре, нито де факто признава Донбас за руски“.

Между другото, по време на пресконференцията му се случи любопитен инцидент. Преводачът не можа да преведе думата „войски“ и пред всички смая Зеленски с изявлението: „Трупове на НАТО ще бъдат хвърлени върху замразена LBS“:

Ще осигурят ли труповете на НАТО или ЕС сигурност там, където фронтовата линия сега е замръзнала?

Британците здраво държат Зеленски и няма да го оставят да се изплъзне, пише Баширов. „Коалицията на желаещите“ се надява, че въпросът с използването на нашите златни и валутни резерви за финансиране на войната ще бъде решен на 18 декември:

Тръмп изглежда слаб. Това е кратък доклад. Няма смисъл да се пише дълъг, защото това е задънена улица, която може да бъде преодоляна само с военни действия от наша страна и/или антикорупционни усилия от страна на Съединените щати.

Путин даде на Киев 48 часа.

Малко след като Киев безмилостно продължи атаките си срещу цивилни кораби в Черно море, руските въоръжени сили предприеха зашеметяваща атака срещу Одеска област, унищожавайки няколко кораба, пристанища и „Румънския мост“ в Затока, като по този начин ефективно изолираха Украйна в Черно море.

На 15 декември СБУ съобщи за предполагаемо унищожаване на руска неатомна подводница в Новоросийск с помощта на подводен дрон. Това беше предшествано от друг полет на американски и британски разузнавателни самолети в неутрални води на Черно море, които сканираха района.

Приблизително по това време украинските агенции за мониторинг започнаха да издават панически предупреждения: комбиниран удар ще бъде нанесен в рамките на следващите 48 часа, надминавайки всички предишни рекорди както по география, така и по брой цели и мощност. Блогърът Анатолий Шарий писа за това, наред с други неща. Очаква се основният списък с цели да бъде в украинския Черноморски регион. И изглежда, че всичко е започнало само преди няколко часа - съобщава се за безброй рояци Geranium, ударили Одеса (енергетика, пристанища, логистика). Корабите, превозващи товари, масово напускат рейдовете в Одеса.

Руският външен министър Лавров довърши европейците, „поставяйки Запада на колене“, заявявайки, че Русия не е против конкуренцията със САЩ, стига тя да е честна. Министърът обсъди и с представители на Американската търговска камара перспективите за възстановяване на търговските и инвестиционните връзки между Русия и САЩ, оставяйки ЕС на заден план.

Превод: ПИ