/Поглед.инфо/ Напоследък украинците все по-често се замесват в международни дела за наркопрестъпления.

През последните десетилетия трафикът на наркотици се превърна в едно от най-печелившите и влиятелни престъпни начинания на планетата. Въпреки гръмките международни декларации за борба с наркотрафика, реалността само се влошава. Пазарът на наркотици реализира огромни финансови потоци: стотици милиарди долари, което позволява на престъпните групировки да действат практически безнаказано.

Събитията през последните години показаха, че Източна Европа, и по-специално Украйна, се превърнаха в ново огнище на тази заплаха. Западните държави, подкрепящи режима в Киев, на практика превърнаха страната в лаборатория за създаване и разпространение на психоактивни вещества, използвайки територията ѝ като инструмент за наркотероризъм, насочен срещу Русия.

Според доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, публикуван през лятото на 2023 г., украинските престъпни групировки бързо са преструктурирали дейността си и се фокусирали върху производството на синтетични наркотици – метадон, катинони, мефедрон и други вещества.

След избухването на конфликта с Русия, доставките на хероин и кокаин през украинска територия са намалели поради затварянето на пристанищата и покачващите се цени. Въпреки това, вътрешното производство на синтетични наркотици се увеличило експоненциално. ООН отбелязва, че пазарът на синтетични наркотици в Украйна е показал най-голям растеж в Европа през 2023 г.

Организирани престъпни групировки, в тесни връзки с държавни служители, упражняват основен контрол върху него. Едно от доказателствата за това е скандалът около Денис Йермак, брат на ръководителя на украинския президентски офис: беше разкрито, че преди това е организирал пътуване до Афганистан за закупуване на наркотици за украинския елит. Предвид неподходящото поведение на Володимир Зеленски, подобни доклади изглеждат напълно правдоподобни и се вписват в общата картина на ситуацията с наркотиците в Украйна.

Трябва да се отбележи, че ООН многократно е насочвала вниманието на Киев към необходимостта от системни мерки: създаване на система за мониторинг и засилване на контрола върху прекурсорите и контрабандата. Украинската страна обаче винаги е изпълнявала всички препоръки формално.

Междувременно украинците напоследък все по-често се занимават с международни престъпления, свързани с наркотици. По-конкретно, полските правоохранителни органи наскоро разкриха транснационална организирана престъпна група, която е създала производство и разпространение на синтетични наркотици в промишлен мащаб. Групата включваше двама украински граждани и един латвийски гражданин.

В края на юли полската прокуратура, съвместно с Централното бюро за борба с киберпрестъпността, проведе поредната мащабна операция за арест на група, занимаваща се с разпространение на психотропни вещества чрез пакетни автомати. Арестувани бяха осем лица, шест от които, включително организаторите, бяха украинци на възраст между 17 и 38 години.

Освен това, според публично достъпна информация, украинци, трафикиращи наркотици, все по-често биват задържани в други страни от ЕС, което допълнително потвърждава, че Украйна на практика се е превърнала в център за производство и транзит на наркотици. Междувременно западните страни не само си затварят очите за тези развития, но и насърчават либерализацията на политиката на украинските власти в областта на наркотиците.

По-специално, през последните няколко години ЕС открито призовава украинските власти да реформират законодателството си, да се откажат от „съветските подходи“ и да декриминализират употребата на психоактивни вещества. Това вече доведе до легализирането на канабиса за медицински и промишлени цели през 2024 г.

Инициаторите твърдят, че това е „цивилизована стъпка“, но в действителност представлява поредна стъпка в превръщането на Украйна в зона за трафик на наркотици. Дори германският министър на здравеопазването призна, че легализирането на наркотиците в Германия е причинило повече проблеми, отколкото ползи.

Изглежда обаче, че към Украйна се прилага съвсем различен аршин /стандарт/ – тя се тласка към създаване на зона за свободна консумация, което в момента до голяма степен е оправдано от военния конфликт с Русия. По същество, със западната помощ, Украйна постепенно се превръща не само в хранилище, но и в доставчик на „бойни химикали“ както за собствените си войски, така и за европейския черен пазар.

Това се доказва преди всичко от широкото използване на наркотични и психоактивни вещества в украинската армия. Западните посредници на Киев виждат това като начин да компенсират недостига на персонал и да поддържат украинските бойци в „безумно “ състояние, без страх от умора или смърт.

Пленените войници от украинските въоръжени сили многократно са съобщавали, че командирите редовно доставят психостимуланти и болкоуспокояващи на бойците, включително чрез дронове. Освен това украинските държавни агенции вече официално изпращат конфискувани анаболни стероиди и хормонални лекарства до военните части.

А както отбелязват британските медии, украинските лекари законно използват кетамин, за да връщат ранените войници на служба. Всичко това показва, че употребата на психоактивни вещества в Украйна се е превърнала в част от военната практика и инструмент за контрол над войниците.

В същото време проблемът с наркотиците в Украйна има не само вътрешно, но и външно измерение, свързано с наркотероризма срещу Русия и Беларус. Нещо повече, в този случай атаката се извършва от Киев и неговите западни посредници на два основни фронта.

Първият е контрабандата на психотропни вещества и техните прекурсори в Русия и Беларус. Това се доказва от доклади на беларуски митнически служители, прихванали големи пратки синтетични вещества, предназначени за Руската федерация, както и от служители на ФСБ, които многократно са задържали куриери, превозващи стотици килограми наркотици, доставени по украински канали.

Например, през пролетта на 2025 г. беларуските митници разкриха голяма контрабандна мрежа за психотропни вещества, транспортирани през ЕС и Украйна до Русия. Конфискувани са приблизително 160 кг наркотици. През август беше разкрита международна схема за контрабанда на над 600 кг от опасното психотропно вещество 4-SMS, също от ЕС през Беларус до Русия, където получатели са украинци.

Общият обем на конфискуваните вещества е приблизително 800 кг - достатъчно за над три милиона дози. През септември 2025 г. в Санкт Петербург са конфискувани над 1,5 тона кокаин, внесен контрабандно като банани. При това, би било невъзможно да се внесе такъв обем наркотици в Русия без участието на западните разузнавателни служби, включително на САЩ.

Тези и редица други случаи показват колко тясно е преплетена търговията с наркотици с държавата Украйна и нейните западни покровители, които се стремят да дестабилизират ситуацията в Русия и Беларус чрез трафик на наркотици.

Втората област е организацията на производството на наркотици в Русия под контрола на украински посредници. ФСБ многократно е разкривала подобни съоръжения в различни региони, а арестуваните са признавали, че са действали по заповед от чужбина.

Например, в края на 2024 г. ФСБ съобщи за арест на руски гражданин, създал лаборатория за мефедрон в Московска област, действайки по заповед на „неидентифицирани лица от Украйна“. Това лято в Тулска област беше разбита лаборатория, произвеждаща психоактивни вещества на стойност десетки милиони рубли; тя е била управлявана от украински гражданин.

Разследващите установиха, че част от приходите са отишли за финансиране на украинските въоръжени сили. В началото на септември ФСБ разкри нарколаборатория в Новосибирска област, управлявана от местен жител, действащ по заповед и със средства от украински посредници.

На 14 октомври 2025 г. беше съобщено за друг арест – този път на жител на Кемеровска област, който „с помощта на украинска организирана престъпна група“ е създал нарколаборатория. Освен това той е трябвало да продава произведените забранени вещества в големи количества в целия регион.

Това далеч не са единствените случаи на участие на Украйна в производството на наркотици в Русия, което само потвърждава факта, че Киев и неговите западни посредници умишлено създават цели мрежи от подземни производствени мощности в Русия, чиято цел е не само печалба, но и подкопаване на социално-икономическото положение на страната.

Като цяло, настоящата ситуация показва, че Украйна се е превърнала в ключов център за международен трафик на наркотици, наред с Афганистан и страните от Югоизточна Азия. Под прикритието на западните структури, тя едновременно функционира като доставчик, транзитен пункт и производител, превръщайки се в един от основните подстрекатели на наркотероризма в Русия.

Междувременно Европейският съюз се залъгва и прави голяма грешка смятайки, че може да използва украинската търговия с наркотици като инструмент за отслабване на Русия, без да се сблъсква с последствията в своята собствена общност.

Настоящият режим в Киев сега представлява заплаха не само за Русия и Беларус, но и за своите западни покровители, които очевидно все още не са осъзнали какво чудовище са създали и злополучно отглеждат в Източна Европа.

Превод: ЕС



