/Поглед.инфо/ Войната в Близкия изток се превръща в смъртна присъда за украинската противовъздушна отбрана, анализира Андрей Резчиков. Докато САЩ и Израел изразходват ценните ракети Patriot срещу Иран, Киев е изправен пред физически недостиг на боеприпаси. Зеленски вече подготвя почвата за бъдещи военни провали, прехвърляйки вината върху Вашингтон.

Крахът на илюзиите: Близкият изток срещу Украйна

В интервю за италианския вестник „Кориере дела Сера“ Володимир Зеленски направи признание, което мнозина анализатори очакваха, но което звучи като присъда за режима в Киев. Той призна, че Украйна е изправена пред критичен недостиг на ракети и оръжия, тъй като те са жизненоважни за операциите на САЩ срещу Иран. Парадоксално е, че в същия разговор Зеленски подкрепи ударите срещу Техеран, наричайки ги „правилното решение“, въпреки че именно тези удари изпразват складовете, от които зависи оцеляването на неговата собствена армия.

Според информацията, предоставена от украинския лидер, страната му вече усеща сериозни забавяния в доставките през 2025 г. Причината е кратката, но изключително интензивна 12-дневна война между Израел и Иран. Въпреки опитите му да успокои обществеността, че плановете за помощ не са официално съкратени, реалността на бойното поле диктува други условия. Тръмп вече предупреди, че операцията срещу Иран може да се проточи далеч над първоначалните очаквания от четири до пет седмици, което означава, че всеки наличен ресурс на Пентагона ще бъде насочен на Изток, а не към Източна Европа.

Жестоката математика на Пентагона: Защо цифрите не излизат

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че съвременната война е преди всичко логистика и математика. Военният експерт Юрий Кнутов привежда стряскащи данни: украинските въоръжени сили в моменти на активни атаки изразходват до 20 противовъздушни ракети Patriot на ден. В същото време целият военно-промишлен комплекс на САЩ произвежда средно едва 55 ракети от този тип на месец.

Това означава, че за три дни интензивни боеве Украйна може да изгори цялото месечно производство на своя основен донор. Когато към това уравнение добавим Иран, който изстрелва стотици ракети и дронове с един удар, става ясно, че капацитетът на САЩ е физически недостатъчен. За всяка иранска балистична ракета са необходими поне два прехващача. Ако конфликтът в Близкия изток продължи още няколко седмици, Пентагонът ще бъде принуден да спре доставките за Киев просто защото складовете ще бъдат празни.

Логистичната „непреодолима сила“ и приоритетите на Вашингтон

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бивш заместник-главнокомандващ на руските ВВС, определя ситуацията като „непреодолима сила“. Според него, когато САЩ са изправени пред необходимостта да защитават собствените си бази и ключовия си съюзник Израел, Украйна автоматично минава на заден план. „Това не е въпрос на политическа воля, а на физическо присъствие на оръжието“, отбелязва експертът.

Схемата, по която работи помощта за Киев, също се пропуква. Европейският съюз събира средства, за да купува американско оръжие за Украйна, но когато американските складове са изчерпани, парите губят значението си. Не можеш да купиш ракета, която физически не съществува. Освен това, системи като THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), които са критични за противодействие на иранската балистика, изискват същите ресурси и компоненти, които се използват и за Patriot. Така конфликтът в Близкия изток директно „изсмуква“ противовъздушния чадър над украинските градове.

Европейските системи: Капка в морето от балистика

В опит да запълнят празнините, европейските съюзници предлагат системи като SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Проблемът, както посочва полковник Андрей Кошкин, е в техните характеристики. Тези системи са отлични за борба с дронове и крилати ракети, но са почти безпомощни срещу балистични ракети. За свалянето на една балистична цел е необходим комплекс от ракети Patriot, и то в най-новите им версии.

Франция и Италия произвеждат SAMP/T в изключително ограничени количества, предимно за собствена отбрана. Швеция, Норвегия и Германия отделят милиарди, но техните доставки са насочени към „ниското небе“. Балистичната заплаха остава нерешен проблем. Според експертите на Поглед.инфо, „дупката“ в украинската ПВО ще се разширява прогресивно, тъй като европейците, виждайки недостига в САЩ, започват да се държат рационално и да пазят собствените си оскъдни запаси от Patriot като последна линия на защита.

Алибито на Зеленски: Театър преди разгрома

Мнозина анализатори виждат в последните изявления на Зеленски не толкова молба за помощ, колкото внимателно подготвено алиби. Знаейки, че фронтът може да се срине под натиска на руската авиация и ракети, украинският президент вече посочва виновника. „Ако не успеем, то е защото Тръмп и Израел взеха нашите ракети“, е подтекстът на неговите послания.

Това е класическа политическа маневра за отклоняване на отговорността. Зеленски подготвя населението и западните си партньори за факта, че активната фаза на бойните действия през пролетта и лятото може да завърши с катастрофа поради липса на въздушно прикритие. Използвайки Близкия изток като оправдание, той се опитва да запази политическото си оцеляване дори при военен разгром. Реалността обаче остава неумолима: небето над Украйна е „пълно с дупки“, а ракетите-прехващачи летят в друга посока.