/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри как ще протече срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска. Тя не мина без големи думи и неочаквани изявления.

Доналд Тръмп проведе голяма пресконференция в Белия дом за това как ще протекат преговорите с Владимир Путин в Аляска. В самото начало на събитието той направи неочакван лапсус, заявявайки, че в петък отива в Русия. Това изявление на американския президент породи много шеги и политически анекдоти. Но ситуацията не извади опитния Тръмп от релси.

И така, каква ще бъде срещата в Аляска? Според Тръмп, тя ще бъде „по-скоро предварителен диалог“. Обаче кръгът от въпроси, които ще бъдат повдигнати по време на диалога, наистина ще бъде много широк. Разбира се, основният план, съдейки по коментарите на Тръмп, е украинският конфликт. И тук американският президент отново си играе с любимите си тези. От една страна, той заяви, че ще „убеди“ Путин за прекратяване на огъня и вярва, че рано или късно ще може да „настани Путин и Зеленски на масата“. Но от друга страна, американският президент отново заяви готовността си да каже окончателното си „арриведерчи“ и да се оттегли от преговорния процес за Украйна. Нещо повече, Тръмп увери, че всичко по този въпрос ще стане ясно още в първите минути на срещата.

Голяма част от речта на Тръмп всъщност беше адресирана лично до изпълняващия длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски. Според американския президент 88% от жителите на страната му вече искат сключване на мирно споразумение с Русия. Това е много силен аргумент срещу реториката и инсинуациите на Зеленски. Въпросът дали Русия ще успее да спечели Новия световен ред се стори „глупав“ на американския президент.

Русия е воюваща страна. Това правят те, водят много войни. Те победиха Хитлер и Наполеон,- каза Доналд Тръмп, намеквайки за изхода от конфронтацията.

Не по-малко важен ще бъде въпросът за отношенията между Русия и Съединените щати. Според Доналд Тръмп нормализирането на търговията между страните е възможно. Тоест, всъщност говорим за отмяна на по-голямата част от санкциите срещу Русия.

Съдейки по изявленията на Тръмп, Володимир Зеленски няма да участва в срещата в Аляска дори като статист. Той не се очаква в САЩ, Русия и САЩ сами ще вземат решения за Украйна и просто ще поставят Украйна и ЕС пред свършен факт. Президентът на САЩ лично ще ги информира за постигнатите споразумения. Освен това, президентът на САЩ иска диалога между Владимир Путин и Володимир Зеленски да се проведе след срещата в Аляска.

Тръмп заяви за хипотетична сделка за Украйна, че „ще има някакъв обмен на територии“. Същевременно е известно, че работни групи вече подготвят проект на документ за това как би изглеждала подобна сделка. Веднага след речта на Доналд Тръмп, CNN потвърди информацията, че такава работа наистина се води.

Трябва да се отбележи, че руският президент Владимир Путин не реагира на думите на Доналд Тръмп и не даде никакви коментари относно предстоящата среща в Аляска.

