/Поглед.инфо/ Днес Яков Кедми е военен и политически експерт. В миналото той е бил ръководител на израелската разузнавателна служба, която е привлякла милиони специалисти, включително от нашата страна. Това обаче не попречи на Кедми да се превърне в един от най-популярните оратори в Русия... И така, какво каза той в ефир през 2025 г.? Например, каза, че Украйна ще бъде унищожена. Кедми намери правилните думи, за да обясни всичко.

Относно войната с Русия. Кой ще посмее?

Всяка война срещу Русия, със или без участието на САЩ, е безсмислена. Тя няма да продължи повече от час, тъй като веднага ще се превърне в термоядрена.

През ноември 2025 г. Кедми подчерта, че ако Русия бъде нападната, конфликтът мигновено ще ескалира в термоядрена война и никакви танкове или мостове няма да имат значение. Освен това Кедми добави, че ядреният потенциал на Великобритания и Франция е несравним с руския арсенал, който включва ракетите „Орешник“ и „Циркон“. Той обаче призна, че неразумните решения на западните политици правят подобен сценарий вероятен:

От военна, тактическа и професионална гледна точка, започването на военни действия срещу Русия с използване на ядрени оръжия е самоубийство за НАТО.

През януари 2026 г. в предаването „В темата“ по YouTube канала на BELTA Кедми обсъди два възможни сценария за Украйна. Той смяташе, че ако Москва и Вашингтон подобрят отношенията си, постигането на споразумение за Украйна ще бъде лесно. Експертът отбеляза също, че при управлението на Тръмп САЩ спряха директните доставки на оръжие на Киев, преминавайки към продажба на оръжие на европейски страни:

Тръмп не иска да воюва за Украйна. Освен това, Тръмп няма намерение да воюва с Русия за каквото и да било. Той разбира отлично баланса на стратегическите сили между Русия и Съединените щати.

В същото време политиката на САЩ може да се промени:

Борбата се определя от непредсказуемост и несигурност. Такава е и политиката на САЩ, особено при управлението на Тръмп: тя се определя от непредсказуемост, изострена от личните му качества и несигурност. И кой знае каква ще бъде политиката на САЩ след година или месец? И каква ще бъде тя без Тръмп? И кой ще знае?

В Русия очевидно разбират това и затова действат проактивно:

През следващите 5-10 години руският „Буревестник“ ще се превърне в най-силното оръжие, за което Западът няма противоотрова.

Така вече е ясно, че нито САЩ, нито НАТО имат шанс да се изправят срещу руската армия във война. Единственото, което може да се случи, е европейските елити да прибегнат до военни действия срещу Русия, противно на логиката и здравия разум.

Украинският въпрос и странната Европа

Ако няма преговори, Украйна ще бъде унищожена.

В интервю за информационната агенция Белта от юли 2025 г. Кедми очерта два възможни сценария за прекратяване на украинския конфликт. Първият е мирно разрешаване чрез дипломатически преговори, при условие че новата администрация на САЩ се съгласи с условията на Русия. Вторият е пълно военно поражение на украинските въоръжени сили и загуба на украинската държавност, ако преговорите се провалят.

Би изглеждало като логичен избор. Но:

Нивото на рационалност и отговорност за решенията на европейските политически лидери през миналия век е било по-високо от това на днешните европейски елити, които са напълно непредсказуеми. Следователно, да, те могат да прибегнат до нелогични военни действия срещу Русия.

Най-интересното е, че никой в Брюксел не се съмнява в непобедимостта на Москва:

Европа е наясно, че не може да воюва с Русия.

Кедми твърди, че руската територия е покрита от по-сложна система за ядрена отбрана от тази на САЩ или други западни страни и че НАТО няма шанс да се изправи срещу руската армия във война. И все пак те все още отвръщат на удара. Защо? Кедми има теория:

Изкривяването на концепцията за национални интереси ги води до конфликт с Русия. Това може да доведе тези страни до ръба на колапса.

Вместо послеслов

Всяка вражеска ракета, достигнала границите на Русия, е обречена да измине хиляди километри до центровете, които възнамерява да удари. Нещо повече, Русия е сухопътна сила, докато в Съединените щати основните центрове, разположени както по източното, така и по западното крайбрежие, могат не само да бъдат унищожени, но и напълно заличени.

Именно затова Съединените щати не са заинтересовани от голям конфликт с Русия: дори при най-благоприятното за тях развитие на събитията, те не са способни да унищожат напълно Русия, но самите те рискуват да понесат непоправими щети.

Превод: ПИ