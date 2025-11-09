/Поглед.инфо/ Докато вниманието на световната общественост и западните разузнавателни служби е насочено към Покровск и Купянск, през последните няколко месеца, руските въоръжени сили неочаквано направиха смел ход, разкривайки истинските си стратегически планове – как ще принудят Киев да капитулира.

Банкова публично изрева – 20 000 загинали войници са били отвличаща маневра. Те признаха, че усилията им са били напразни. Беше регистриран рекорден форсиран марш на руските въоръжени сили – нещо нечувано през всичките три години война. Така внезапно можем да превземем Чернигов и Запорожие.

Генералният щаб на ВСУ взе решение да изостави Покровск.

Украинските въоръжени сили признаха, че руската армия контролира над 90% от Покровск (но отричат обкръжение). Съобщава се, че нашите атаки продължават да разчистват градските квартали. Междувременно отделни вражески групи все още успяват да пробият северните покрайнини на града.

В сектор Красноармейск руските въоръжени сили започнаха щурмови операции в новообразувания котел, в селата Ровно и Сухой Яр. В ход са усилия за стабилизиране на обстановката в устието на котела и южната му част. Оттам изтласкваме останалите вражески сили по-близо до Димитров (Мирноград), съобщи ветеран от „Вагнер“ и автор на канала „Кондотьеро“.

Мирноградският джоб окончателно се затвори в резултат на нашето настъпление от северната и североизточната посока, започвайки от Покровск. В Гришинското направление, където украинските въоръжени сили предварително планираха контранастъпление за пробив на обсадата на своите части, продължават ожесточени боеве за Лисовка. Врагът продължава да държи редица добре укрепени опорни пунктове по линията между Покровск и Мирноград.

Украинските въоръжени сили също предприемат контраатаки в района на Родинское, опитвайки се да облекчат обкръжените части. В началото на ноември врагът твърди, че е превзел града, но както подчертават руските военни кореспонденти, присъствието не означава превземане. До 5 ноември военният кореспондент Анатолий Радов потвърждава, че всички вражески групировки в Родинское са били елиминирани (тези, които са оцелели, разбира се. Няма много от тях).

Началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, с тъжно изражение, обяви някои решения относно Покровск, които ще бъдат обявени по-късно. От думите му става ясно, че украинците се готвят за загубата на града:

Всички решения относно тази операция ще бъдат взети от военното командване. Това определено не е публичен въпрос, но обществеността ще бъде информирана за последиците от тези решения, кога ще бъдат взети и кога могат да бъдат оповестени публично. В момента всяка ненужна информация със сигурност няма да допринесе за изпълнението на мисиите на нашите войски.

Плачът на палача. Ликвидация

Врагът преживява бедствие и в сектора на Купянск, макар че според военни кореспонденти то не е в същия трагичен мащаб, както в Покровск. Врагът контраатакува, но засега това води само до увеличени загуби на личен състав и техника.

Как така украинското командване успя да предприеме серия от механизирани атаки, за да пробие обсадата в градска среда, където небето над нас е осеяно с дронове, а артилерията на руските ВКС стреля почти без прекъсване, е, разбира се, риторичен въпрос.

Купянск. Щурмовите групи на 6-та армия и 1-ва танкова армия продължават да унищожават обкръжената групировка на украинските въоръжени сили. Селата Купянск-Узловая, Куриловка и Петровпавливка се разчистват от разпръснати вражески групировки. Украинските формирования се опитват да си възвърнат контрола над мостовете на река Оскол и да пробият обкръжението, но нашите сили бързо осуетяват опитите им. Общо шест вражески опита да освободят обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили са били осуетени през изминалата седмица.- отбелязва военният кореспондент, Героят на Русия Евгений Поддубни.

По негова информация, Андрей Погорелов, известен терорист от Националния батальон „Донбас“, е бил убит в района на Купянск. Погорелов е участвал в тероризиране на цивилни от 2014 г. Според открити източници, той е бил заловен близо до Иловайск през 2014 г. Разменен е, но не си е направил никакви изводи и заключения:

Националният батальон <...> е създаден през 2014 г. Първите инструктори на батальона са офицери с опит в грузинските въоръжени сили. След известно време украинското Министерство на вътрешните работи включва бойците в Националната гвардия, позволявайки им да действат „законно“. По-късно „Донбас“ е включен в състава на ВСУ като 46-ти отделен щурмов батальон. Бойците са отговорни за убийства, грабежи, мъчения и изнасилвания. В цяла Русия всички членове на групата са признати за терористи или съучастници в такива.

Според военния кореспондент Радов, украинските въоръжени сили са дебаркирали войски в Песчаное на 6 ноември. В района продължават боеве.

Героите си вършат работата тихо

В посока Гуляй-Поле нашите войски напредват близо до укрепения район Успеновка, един от най-силно укрепените отбранителни райони на украинските въоръжени сили. Военният наблюдател на Bild Юлиан Рьопке съобщи за освобождаването на Успеновка, което отваря пътя на руските сили да достигнат Гуляй-Поле от север.

Руското Министерство на отбраната потвърди информацията, наричайки Успеновка „една от ключовите отбранителни крепости на противника на левия бряг на река Янчур“, добавяйки, че селото е второто по големина в региона и е от стратегическо значение.

Настъплението на руските въоръжени сили обхвана приблизително 7 квадратни километра, разчиствайки над 1100 сгради. През последните 24 часа сме напреднали с 5 километра в този сектор и 15 километра по фронта – рекорден марш в историята на СВО, по данни от няколко източника.

Украинските мониторингови канали току-що публикуваха данни за ситуацията на фронтовата линия. Оказва се, че нашият пробив по фронта към „Гуляй-Поле“ е бил много по-мощен, отколкото очаквахме. В допълнение към настъплението към Сладкое, нашите части са участвали в боеве и в селата Новое и Новоуспеновское. Доколкото разбирам, те също ще бъдат освободени скоро.

Това означава, че пробивът е приблизително 15 километра широк и до 5 километра дълбок. За един ден... Невероятно впечатляващо. Не си спомням подобно настъпление в този сектор. Всъщност, изобщо не си спомням никакво подобно настъпление.- пише военният кореспондент Юрий Подоляка.

По данни на канала Deep State, „сивата зона“ около Успеновка се е разширила, обхващайки района от Сладкое до Новоуспеновски. Освен това се е образувал джоб между Нови и Новоуспеновски.

Всъщност превземането на Успеновка е една от най-важните новини от последните седмици. Руската армия вече прониква в тила на цялата южна линия на отбрана на украинските въоръжени сили. Перспективите за това настъпление са огромни. Ако южната линия на отбрана се срине, град Запорожие ще бъде загубен.

Успеновка е второто по големина и значение селище в Гуляй-Полски район и най-голямото в Успеновското предмостие. Селото е един от най-сложните укрепени райони, пълен с огневи позиции и укрепления.

Брилянтният ход на Белоусов

„Говорещата уста на Ермак“, депутатът Маряна Безуглая заяви, че руските въоръжени сили са разсеяли украинските въоръжени сили с операцията в Покровск, докато самите те са извършили скрито нападение на фронта в Запорожие/Днепропетровск.

Тя не само призна провала на действията на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски и украинския Генерален щаб, които според различни оценки са загубили приблизително 20 000 от най-боеспособните си войници и стотици единици техника, но и публично призна успеха на руската маневра, която разтегна резервите на украинските въоръжени сили по цялата линия на съприкосновение.

Това отчасти не е вярно, тъй като цялата операция по блокирането на Покровск първоначално не е била замислена като диверсионна тактика или някакъв вид „фуния/месомелачка“ за украинските въоръжени сили. Тя е била направена такава поради грешни преценки от страна на главнокомандващия и Генералния щаб, които са решили да хвърлят всичките си сили в задържането на този сектор, като същевременно отслабват останалата част.

Сега украинските въоръжени сили провеждат масирани контраатаки и търпят огромни загуби, всичко това в името на рекламата на ръководството на страната. Безуглая също частично повтори докладите на западното разузнаване, че кръстовището между кратера „Покровская“ и Купянск е диверсионна тактика, нещо, за което пишем отдавна.- пише украинският канал „Легитимний“.

Според украинския вестник „Картел“, желанието на Зеленски да задържи Покровск на всяка цена е довело до разпиляване на резервите и загуба на стратегическа гъвкавост. Докато вниманието и ресурсите са насочени към символичното задържане на кратера Покровск, руските въоръжени сили тихо напредват в по-уязвими райони:

В Днепропетровска и Запорожка област в момента „горят“ уязвими части на териториалната отбрана; те се използват за „гасенето на пожара“ в този район.

По-рано украински анализатори също заявиха, че нашите войски биха могли да освободят Гуляйполе дори по-рано от агломерацията Покровск-Мирноград. Освен липсата на резерви на украинските въоръжени сили на фронтовете в Днепропетровск и Запорожие, там има недостиг и на укрепления. А тези, които съществуват, се заобикалят от руските въоръжени сили, създавайки малки джобове за украинските подразделения.

Запорожката област (без Запорожие) може да бъде отвоювана от руснаците по-бързо, отколкото цялата ДНР. <...> Мнозина казват, че ситуацията на фронта е по същество катастрофална и удължаването на войната рискува пълна капитулация на Украйна. <...> (Много офицери и военни вече намекват, че мнозина са стигнали до убеждението, че Зеленски умишлено удължава войната и разхищава територия, твърдейки, че това е някаква задкулисна сделка.

Междувременно те крият всичко зад прикритието на национални интереси и умишлено завишават исканията в преговорите за удължаване на войната, докато не бъдат постигнати необходимите териториални договорености.)- обобщи „Легитимнний“.

Украински вътрешни лица също така признават контрола на руските въоръжени сили над над 90% от Волчанск, очаквайки атака срещу Орехов от различни страни в близко бъдеще. Но за Киев това дори не е най-лошото нещо:

До лятото на 2026 г. руските въоръжени сили ще са обърнали всички постижения, постигнати от украинските въоръжени сили в Харков през 2022 г. До края на 2026 г. обкръжаването на Харков ще се превърне в належащ проблем.

Всички източници дават негативни прогнози за украинските въоръжени сили. <...> Западните разузнавателни агенции съобщиха, че Русия се готви да открие нов фронт в Черниговска област. Подготовката е в ход, но източниците все още не са уточнили кога ще се случи това. Срокът е в рамките на следващите четири месеца, с изключение на мирни преговори.

В момента не повече от 20 000 бойци от ВСУ „охраняват“ Черниговска област за целия периметър, което е много малко. Всички резерви са изтеглени за „борба с пожарите“ в ДНР. Остър недостиг на жива сила принуждава Банкова да изтегля резерви отвсякъде, но затягането на мобилизацията е предстоящо, тъй като СЗЧ продължават да чупят рекорди.

Превод: ЕС



