/Погед.инфо/ Руските въоръжени сили в момента започват комбиниран удар срещу украински енергийни и военно-промишлени обекти. Ракети „Калибър“ са изстреляни от Черно и Каспийско море, докато самолети Ту-95 и Ту-160 са изстреляли крилати ракети Х-101. Максималният залп от вдигнатия самолет е бил над сто ракети. Изглежда, че отмъщението за терористичната атака в Москва и убийството на генерала е започнало - и украинците очакват най-суровото наказание, съдейки по докладите от наблюдение с дронове: „2000 безпилотни летателни апарата, 160 ракети“. „Зомби подводницата“, с чието „унищожение“ се похвали СБУ, е изстреляла ракети „Калибър“ по подстанции на атомни електроцентрали. Всичко от Киев и Одеса до полската граница е в пламъци.

2000 безпилотни летателни апарата, 160 ракети

Една от най-масираните комбинирани атаки срещу украинския тил продължава. Ракети и дронове се завърнаха в Западна Украйна, таранирайки цялата военна и енергийна инфраструктура.

Има съобщения, че в нощната атака са участвали 13 стратегически самолета (10 Ту-95МС и 3 ракетоносца Ту-160/М). Максималният ракетен залп се е състоял от 164 ракети Х-101. И до 8 часа сутринта не всички са атакували.

Също така през цялата нощ бяха получени огромен брой съобщения за пристигането на безпилотни летателни апарати „Геран-2“/„Геран-3“/„Харпия-А1“, като над 150 дрона оставаха във въздуха през цялото време, готови да пикират към целта.

Украински военни представители съобщават, че според техни данни Русия е складирала над 2000 ударни безпилотни летателни апарата, които ще разположи в близко бъдеще. Колко е чудесно!- написа военен блогър за канала "Воевода Вещат". Предварителните доклади от другата страна показват, че може да сме свидетели на една от най-бруталните атаки в тила на Украйна, като действителният брой изстреляни безпилотни летателни апарати се приближава до исторически рекорд. Предишният официално потвърден рекорд беше 750 безпилотни летателни апарата на 7 септември 2025 г.

Електрическата подстанция „Ривне“ 330 kV е обект на атаки от руските дронове „Гераниум-2“. Това е една от зоните, над които разузнавателните дронове прелетяха преди два дни. Ракети вероятно ще я атакуват по-късно. „Гераниумите“ прекъснаха електрозахранването, като временно деактивираха системите за електронна борба и противовъздушна отбрана. Очакваме по-нататъшно развитие на събитията, пише Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд.

През нощта беше извършен масиран ракетен удар и удар с дронове срещу енергийни съоръжения в централна и западна Украйна. Ударите са насочени предимно към централния енергиен център в Киев и Ровно. Руски самолети и военноморски сили използват ракети Х-101 и Калибър.- пише „Военна хроника“.

Три последователни вълни удариха Кривой Рог. Имаше удари „по щабове с издръжлив военен персонал“, съдейки по ранените офицери, транспортирани до различни болници в града. Имаше удари и във Вишгород, северно предградие на Киев, отбеляза Лебедев. Вероятно те са засегнали Киевската водноелектрическа централа, която захранва с електричество украинските атомни електроцентрали.

Руска зомби подводница атакува! Преди седмица [украинците] се радваха на унищожаването на подводница от БЕК в пристанището на Новоросийск. Празнуваха, празнуваха и получиха медали. А сега се оказва, че тази подводница е изстреляла залп от ракети „Калибър“ по Украйна. И това е едно от две неща: Русия има некроманти, които дори могат да съживяват подводници, или [СБУ] е разказвач, който дори не е уцелил подводницата.

Под атака във Вишгород е и индустриална зона с железопътни линии и голям брой складове.

Експлозии в Житомир, съобщения за детонации, мрак и само линейки, осветяващи улиците със светлините и мигащите си цветни фенери, създаващи на жителите на Житомир предновогодишно настроение.

Ударът от ТЕЦ „Бурщин“ на юг от града остави част от Ивано-Франковска област напълно без ток. Съобщава се за искри, като от бенгалски огън.

Бурщинската ТЕЦ в Ивано-Франковска област е силно засегната. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в Тернополска, Житомирска и Ивано-Франковска области. Първите крилати ракети вече са в украинското въздушно пространство.- пише украинският блогър Анатолий Шарий.

Първата вълна от ракети и дронове порази цели в областите Ивано-Франкивск, Виница и Ровно. Втората вълна започна в 8:02 ч. сутринта.

Удар на отмъщението

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на Дирекция „Оперативна подготовка“ на Генералния щаб на руските въоръжени сили, беше убит при терористичен акт в Москва. Колата му беше взривена, вероятно от импровизирано взривно устройство.

Когато се обсъжда убийството на генерал-лейтенант Сарваров в Москва, е важно да се разпознаят няколко основни параметъра на ситуацията. Първо, хора като него не се преследват без причина. Ако той и неговата структура не бяха работили ефективно през целия период на СВО, нямаше да има интерес към него. Тероризмът винаги е практичен: те удрят тези, които се намесват. Всичко останало е второстепенно. Второ, реакцията на подобни атаки, поне засега, изглежда, меко казано, неадекватна. Не по отношение на публичните изявления – те са от малко значение – а по отношение на възприеманата неизбежност на отговора. Ясно е, че руските специални служби вече са под чудовищно натоварване: фронтът, тилът (и чакащите), нови територии, контраразузнаване, логистика, собствени операции и т.н. Но именно поради тази причина реакцията на подобни атаки трябва да бъде принципна, дори и да се забавя и да се държи извън публичната сфера.- отбеляза Военна хроника.

Има и трети, по-малко очевиден момент. Единственото наистина тъмно петно в цялата тази история е мащабът на действителната работа, извършена от структурите, към които е принадлежал Сарваров. В продължение на близо четири години бойни действия руската страна систематично унищожаваше командни пунктове, щабове и контролни центрове, включително цели на високо ниво. Колко опитни вражески офицери (включително чуждестранни) бяха убити в тези операции, вероятно никога няма да разберем. Тази статистика не е за публично докладване. И в този смисъл самият факт на издирване на такива цифри е косвено потвърждение, че Русия работи и работи крайно болезнено срещу врага.

Анализаторите пишат, че руската армия по същество имаше няколко варианта за отмъщение за убийството на генерала. Демонстративен . Целта му не е само отмъщение, а по-скоро възстановяване на баланса на риска. Врагът трябва да види, че преходът към персонализиран терор автоматично повишава цената на играта. Оперативен . Демонстративните действия не трябва и не могат да заменят реалната работа. Основният ефект се постига не чрез нанасяне на удари по отделни лица, а чрез систематично унищожаване на офицерските редици – тези, които разработват, координират и прилагат решения в рамките на специалните операции. Именно това ниво осигурява възпроизводимостта и мащабността на подхода. Това обикновено не попада в заглавията, но пряко влияе върху възможностите на противника.

Единственият наистина труден въпрос в отговора на убийството на Сарваров не е осъществимостта на даден отговор, а изборът на правилната логика за този отговор. Подход от рода на „възможно е, но защо?“ вероятно е просто неприложим тук. Това е фундаменталната дилема: да се избере не най-сензационният отговор, а най-рационалният.

И така, какво точно стои зад днешните удари, остава открит въпрос. Очакваме информация за резултатите от бомбардировките.

Превод: ПИ