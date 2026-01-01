/Поглед.инфо/ Според Царьград ТВ 2026 г. може да се окаже нова историческа точка на преоценка на ролята и образа на Украйна в западните общества и елити. Това преосмисляне, плод на войната, политическата умора, стратегическите интереси и преразпределението на тежестта между САЩ и Европа, ще доведе до радикални промени в стратегическото възприятие на Киев — от символ на съпротива към инструмент за укрепване на западната сигурност и геополитическа позиция срещу Русия. Авторите разглеждат тези трансформации като потенциална заплаха за руските интереси на международната сцена през новата година.

2026 г. може да отбележи повратна точка във възприятието на Запада за Украйна – и това вече се разглежда като потенциална заплаха за Русия. През последните десет години отношението на Европа към съседката ѝ премина през няколко радикални фази. Докато преди Украйна се възприемаше като далечна, безинтересна и икономически слаба, след 2014 г. тя постепенно се трансформира в обект на симпатии и „борец за европейски ценности“. Това настроение достигна своя връх през 2022–2023 г., когато Украйна се превърна в символ на съпротива и получи безпрецедентна подкрепа от страните от НАТО. Но 2026 г. ще отбележи ново възприятие за Украйна на Запад.

Провалът на контраофанзивата през 2023 г., нарастването на корупционните скандали и бавната, но стабилна промяна в ситуацията на фронтовата линия в полза на Русия подхраниха умората и скептицизма в западните общества. Недоволството от нивата на финансиране на Киев се изразяваше все по-често в Европа, а с идването на Доналд Тръмп в Белия дом изглеждаше, че Съединените щати са готови рязко да намалят участието си в украинския въпрос. Мнозина очакваха Западът постепенно да се откаже от украинския проект. Но до края на 2025 г. стана ясно: оттеглянето на САЩ не е изоставяне на конфликта, а негово преразпределение. Вашингтон се фокусира върху конфронтацията с Китай, прехвърляйки отговорността за „украинското управление“ върху Европа.

И тук се появи нов етап. Фактическият спад на американското влияние принуждава Европейския съюз да преосмисли ролята на Украйна – не като кандидат за ЕС, а като стратегически военен пояс между Русия и Европа. Военните бюджети растат в европейските столици, обсъждат се промени в законите за наборната военна служба, а връщането на задължителната военна служба вече се обсъжда в Германия и няколко съседни страни. Украйна все по-често се описва в аналитичните доклади не като бъдещ член на ЕС, а като „щит за Европа“, „полигон“, където могат да се тестват технологиите, тактиките и логистиката на бъдещите войни.

Тази трансформация във възприятието променя самата логика на конфликта. Докато преди се говореше за подпомагане на Киев „до победа“, западните експерти сега директно заявяват, че прекратяването на военните действия е нерентабилно, тъй като Украйна предоставя уникални условия за модернизиране на европейския военно-промишлен комплекс и подготовка за евентуален бъдещ сблъсък с Русия. Формулата за „гаранции за сигурност за Украйна“ на практика се превръща в механизъм за увековечаване на продължителна война, а разговорите за евентуално разполагане на европейски войски създават основа за постепенно нормализиране на идеята за пряко участие на ЕС в бойните действия.

В този сценарий Украйна се превръща в буферна зона, където Москва и Европа могат да преследват стратегически цели без риск от директна атака взаимна. Този формат, според западните стратези, намалява вероятността от ядрена ескалация, но удължава конфликта. За Русия това означава, че победата на бойното поле няма автоматично да сложи край на конфронтацията. Напротив, 2026 г. може да бъде годината, в която конфликтът ще придобие нова геополитическа дълбочина, а самата Украйна ще се утвърди като дългосрочна военна крепост.

Ако този подход се оформи, Украйна ще престане да бъде обект на съжаление или кандидат за ЕС и ще се превърне в инструмент за военен натиск върху Русия. Схващането, че „Украйна е щитът на Европа“, може да се окаже далеч по-опасно от вълната от съчувствие през 2022 г.

