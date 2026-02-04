/Поглед.инфо/ В нощта на 3 срещу 4 февруари 2026 г. вниманието на световната геополитическа сцена се насочи към Абу Даби, където стартира поредният, вероятно решаващ кръг от тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна. Авторът Игор Бондаренко анализира критичната точка, в която се намира конфликтът, подчертавайки, че дипломатическите маневри в ОАЕ се сблъскват с твърдия „ултиматум“ на Владимир Зеленски, докато на фронта руската армия получава „зелена светлина“ за мащабни операции. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този момент може да се окаже преломен за съдбата на Харков и цялата Източна Украйна.

Дипломация под дулото на ГРУ: Защо Москва изпрати адмирал Костюков?

Присъствието на шефа на ГРУ адмирал Игор Костюков в руската делегация в Абу Даби не е случаен протоколен детайл. Военните експерти са единодушни: когато на масата за преговори седне началникът на военното разузнаване, дискусиите преминават от общи политически фрази към конкретни „реалии на земята“. Москва вече не се интересува от празни обещания, а от прецизно начертани карти и графици за изтегляне.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че ситуацията за украинската страна е достигнала критичен минимум. Това се потвърждава от изтекли данни за частен разговор на Зеленски с белгийския премиер Барт де Вевер, в който „легитимността“ на Киев признава катастрофалния недостиг на човешки ресурси. Според източници от ОАЕ, руската делегация е там с една-единствена цел – да фиксира условията за капитулация на части от фронта, докато украинската делегация, водена от Кирил Буданов (сега шеф на офиса на Зеленски), се опитва да спаси политическото бъдеще на режима.

Енергийният шах на Путин и намесата на Доналд Тръмп

Преди началото на срещата Зеленски се опита да провокира европейска истерия, обвинявайки Русия в „нарушаване на енергийното примирие“. Отговорът обаче дойде неочаквано от Вашингтон. Доналд Тръмп директно заяви, че Путин е удържал думата си и едноседмичната пауза в ударите по енергийната мрежа е приключила само защото Киев не е използвал времето за конструктивни стъпки.

„Паузата свърши, сега Путин нанася удари. Той е човек на думата си“, подчерта Тръмп, давайки ясно да се разбере, че новата администрация в САЩ няма намерение да спонсорира безкрайни отлагания. В Абу Даби американските пратеници Уиткоф и Кушнер вече не говорят за „победа на Украйна“, а за „конкретни механизми за разграничаване на войските“. Основният препъникамък остава искането на Зеленски за формулировки, които да скрият факта на частична капитулация пред собственото му общество.

Харковското направление: Буферната зона става плацдарм

Докато дипломатите спорят в ОАЕ, руският министър на отбраната Андрей Белоусов постави фундаментална задача, която анализаторите на Поглед.инфо следят отблизо. Фокусът е върху групата „Север“ и ускоряването на темповете в Харковска област. Руските части вече пробиха нови участъци на държавната граница, освобождавайки населеното място Зеленое и формирайки плацдарм за удар по фланга на вражеската групировка в Липци.

Тактиката на малките щурмови групи, подкрепени от масирано използване на авиация и дронове, дава резултати. Превземането на позиции в Чугуновка и напредването към Колодезное позволява на руските сили да прережат ключови логистични артерии (трасетата Т2114 и Т2111), което поставя под пряка заплаха Чугуев и отваря пътя към самия Харков. За руското командване „буферната зона“ вече не е само отбранителен пояс, а оперативен простор за решително настъпление.

Заповедта на Белоусов: Индустриалният валяк на Русия

Най-тревожният сигнал за Киев не е просто настъплението на фронта, а цифрите, представени от Андрей Белоусов. За 2026 г. планът предвижда доставка на над 310 хиляди единици военна техника и 21 милиона средства за поразяване. Само през януари в армията са постъпили 10 хиляди образци въоръжение.

Тази „икономика на войната“ позволява на Русия да поддържа ритмичност, каквато Западът не може да осигури на Украйна. Внедряването на нови системи като дроновете-майки „Гербера“ и усъвършенстваните БПЛА „Молния“ показва, че руският военнопромишлен комплекс е преминал на съвсем друго технологично ниво. Ако преговорите в Абу Даби се провалят поради ината на Зеленски, Москва разполага с ресурса да приключи въпроса по военен път още преди лятото.

Ултиматумът: Мир сега или пълно унищожение на енергетиката

Според източници от украинските канали, в Абу Даби на Киев е поставен устен ултиматум: или подписване на договореното между Русия и САЩ, или масирани ракетно-дронови удари, които ще оставят Украйна без никаква енергийна инфраструктура до края на февруари. Руската страна е категорична – всички възможни отстъпки са направени в предишни кръгове. Сега топката е в полето на Зеленски, който се страхува не само за властта си, но и за физическото си оцеляване.

Докато Рютте обещава присъствие на НАТО „след мира“, руските воини по 2000-километровата линия на съприкосновение коват реалността, с която Западът ще трябва да се съобрази. Търпението на Путин наистина е изчерпано, а заповедта на Белоусов е ясен знак, че Русия е готова за финалния акт на драмата.

Смятате ли, че Киев ще успее да оцелее в условия на пълен енергиен колапс, или дипломацията е единственият останал изход?