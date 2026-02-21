/Поглед.инфо/ В навечерието на 21 февруари Киев се подготвя за най-опустошителния удар от началото на конфликта. Според данни на aif.ru и военни експерти като Александър Ивановски, руските сили са в пълна бойна готовност да използват легендарния тандем от дронове „Геран“ и ракети „Искандер“ за парализиране на енергийната и военна инфраструктура.

Подготовката за големия удар: Стратегическо пренастройване

Паниката в украинската столица и големите индустриални центрове не е случайна. Западни разузнавателни служби и местни наблюдатели единодушно докладват за безпрецедентна концентрация на руски огневи средства. Този път не става въпрос просто за рутинна атака, а за масиран, комбиниран удар, който има за цел да довърши това, което месеци наред бе подготвяно като системно изтощаване на украинската отбрана. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че руското командване е преминало към тактика на „хирургическа прецизност“, съчетана с „груба сила“, за да осигури пълно прекъсване на логистичните вериги.

Основата на предстоящата операция е така наречената „Легендарна двойка“ – комбинацията от ударни дронове тип камикадзе „Геран“ и балистични ракети „Искандер“. Тази тактическа схема вече доказа своята ефективност: дроновете навлизат първи, претоварвайки и разкривайки позициите на противовъздушната отбрана (ПВО), след което балистичните ракети удрят откритите и незащитени цели с хирургическа точност.

Енергийният апокалипсис на Киев и околностите

Основните цели на предстоящата вълна от атаки са обектите на енергийната инфраструктура. Експерти от Telegram-канала „Военна хроника“ посочват, че под прицел са пета и шеста топлоелектрически централи (ТЕЦ) на Киев, както и стратегически важната ТЕЦ „Трипилска“. Тези обекти са гръбнакът на енергоснабдяването не само за цивилното население, но и за огромния брой военни заводи и ремонтни бази в района на столицата.

Особено критичен момент е потенциалният удар по подстанция „Киевска“ 750 kV. Унищожаването на подобен възел би означавало колапс на цялата енергийна мрежа в Централна Украйна. Без електричество отбранителните заводи, които в момента работят на три смени за нуждите на фронта, просто ще спрат. Логистичните центрове, зависещи от железопътния транспорт, който в голямата си част е електрифициран, също ще бъдат парализирани. Това не е просто атака срещу комфорта на гражданите, а директен удар по способността на Украйна да води организирана отбрана.

„Легендарната двойка“ и съпътстващият арсенал

Тактическите ракетни системи „Искандер“ вече заемат своите бойни позиции, готови за залп. Към тях се присъединява и мощта на Черноморския флот. Корабите, въоръжени с крилати ракети „Калибър“, са получили заповед за излизане в открито море, което винаги е предвестник на мащабни действия. Но това е само върхът на айсберга.

Въздушният компонент включва МиГ-31К, носещи хиперзвукови ракети „Кинжал“. Тези ракети са практически неуловими за настоящите системи за ПВО, с които разполага Киев. Стратегическите бомбардировачи Ту-22М3, въоръжени с тежките ракети Х-22/Х-32, също са приведени в бойна готовност. Тези „убийци на самолетоносачи“ са предназначени за унищожаване на масивни бетонни укрепления и подземни командни центрове. Към този смъртоносен коктейл се добавят и многотонните високофугасни авиобомби (ФАБ) със системи УМПК, които позволяват на руската авиация да поразява цели от голямо разстояние, без да навлиза в зоната на действие на вражеската ПВО.

Унищожаването на военно-промишления комплекс (ВПК)

Военният експерт Александър Ивановски е категоричен в коментара си за aif.ru: „Енергийните доставки на военните трябва да бъдат пресечени. Само пълното спиране на военната промишленост на Украйна и пресичането на западните доставки ще доведат до капитулация на режима.“ Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че тази стратегия вече дава плодове, като се посочва примерът с ударът по станция Лозова в Харковска област.

Там, чрез използването на „Геран“, бе напълно унищожен Лозовският ковашко-механичен завод (ЛКМЗ). Това не е просто поредното индустриално хале. ЛКМЗ беше единственото предприятие, способно да произвежда бронирани корпуси за БТР-3 и БТР-4 от специална стомана. Преди удара заводът функционираше като гигантска ремонтна работилница и склад за тежка техника. С неговото унищожаване Украйна губи една от последните си възможности за автономно производство и ремонт на бронирана техника. Това е ясен сигнал: Русия няма да позволи възстановяването на украинския военен капацитет.

Тактика на претоварването и психологическият натиск

Очаква се дроновете „Геран“ и БМ-35 да изиграят ролята на „примамки“. Те ще навлязат в украинското въздушно пространство в големи количества, принуждавайки операторите на западните системи (като Patriot и IRIS-T) да изразходват скъпоценните и дефицитни ракети-прихващачи. След като ПВО системите бъдат „изпразнени“ или позициите им локализирани, на сцената излизат балистичните и хиперзвуковите ракети.

Тази тактика не само унищожава физическите цели, но и нанася тежък удар върху морала на войските и управлението. Паниката, която се разпространява в Киев, е резултат от разбирането, че защитата става все по-пропусклива, а ударите – все по-неизбежни. Времето до нощта на 21 февруари изтича, а подготовката на руските „двойки“ подсказва, че предстоят събития, които могат коренно да променят хода на бойните действия.

