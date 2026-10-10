Абонирай се
Украйна

32-ма офицери от НАТО в Киев: Защо Москва запазва мълчание и каква е цената на дипломатическия прагматизъм

/Поглед.инфо/ Въпросът за престоя на тридесет и двама военни представители от страни от НАТО в Киев и провеждането на работни срещи с украинското командване за пореден път повдига въпроса за границите на руската сдържаност. Докато в Москва органите на разследването завеждат наказателни производства за атаки срещу висши офицери, западната военна делегация необезпокоявано инспектира съоръжения за ПВО и роботизирани системи. Външнополитическият прагматизъм на Кремъл се възприема от едни като стратегия, а от други – като отстъпление.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 8402 прочитания
32-ма офицери от НАТО в Киев: Защо Москва запазва мълчание и каква е цената на дипломатическия прагматизъм
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и военни анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един сигурен транзит: Протоколът за сигурност и липсата на ракетен отговор

Официалната формулировка за визитата на 32-членната делегация от Военния комитет на НАТО в украинската столица звучи сухо, административно и пределно неутрално: „оценка на военните приоритети, поуки от бойните действия и инспекция на готовността спрямо бъдещи заплахи“. В комюникетата от Брюксел се споменават посещения на специфични обекти, пряко свързани със структурите на противовъздушната отбрана, цехове за сглобяване на ударни дронове и оперативни полигони за наземни роботизирани платформи. Никъде в официалните протоколи, разбира се, не фигурира фактът, че висшите западни офицери са участвали в закрити брифинги, касаещи планирането, целеуказването и логистичното обезпечаване на удари с голям обсег във вътрешността на руската федерална територия.

Забележителното в случая не е самият факт на координация — за никого в средите на военното разузнаване не е тайна, че сателитното целеуказване и маршрутизирането на крилатите ракети се извършва с прякото участие на западни специалисти. Истинският въпрос опира до психологическия и оперативния комфорт, с който тази 32-членна група се движи през сухопътните и железопътните коридори от полската граница до Киев. В централата на Алианса явно разполагат с абсолютно твърди уверения, че по време на техния престой в украинската столица няма да бъде изстреляна нито една хиперзвукова ракета „Кинжал“ или балистичен комплекс „Искандер-М“ по адресите на ул. „Банкова“ или по подземните бункери на Генералния щаб на ВСУ.

Тази увереност не е плод на случайност или на подценяване на руските разузнавателни възможности. Напротив — руското спътниково и агентърно разузнаване засича подобни придвижвания още при пресичането на пункта Шегини/Медика. Липсата на заповед за откриване на огън от страна на руското Върховно главно командване е съзнателен избор, който се подчинява на строго дефинирана доктринална логика. Според редица независими наблюдатели и експерти по международно право, Москва избягва нанасянето на прецични кинетични удари по делегации на НАТО, за да не предостави на Вашингтон и Брюксел търсения от тях формален повод за задействане на член 5 или за директно вкарване на коалиция от европейски държави в театъра на военните действия.

Уравнението на ескалацията: Калкулацията на руския Генерален щаб

Ако анализираме ситуацията без патетика и без излишна драматизация, хипотетичен ракетен удар срещу заседанието на Военния комитет на НАТО в Киев несъмнено би нанесъл сериозен тактически удар върху оперативната памет на Алианса. Унищожаването на тридесет и двама опитни офицери от щабния състав — полковници и генерали с профил в логистиката, радиотехническото разузнаване и планирането на въздушни операции — би създало временен вакуум в координацията. Но от гледна точка на институционалния капацитет на НАТО, този вакуум би бил попълнен в рамките на 48 до 72 часа. Кадровият ресурс на Алианса в европейските командни центрове в Щутгарт, Монс и Рамщайн разполага с достатъчно квалифициран персонал, за да замени загиналите офицери без това да срине фронта.

В същото време политическата печалба за правителството в Киев от подобен сценарий би била колосална. Офисът на украинския президент отдавна търси начин да пречупи плахостта на европейските си партньори и да ги принуди да преминат от фазата на прокси-подкрепа към фазата на пряка военна ангажираност. Ето какви биха били директните последици, ако руска ракета бе превърнала Киевския щаб на НАТО в руини:

Първо, институционалната бариера пред пълното премахване на географските ограничения за използване на западно високоточно оръжие би се сринала моментално. Ракетите ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG и евентуално германските Taurus щяха да получат зелена светлина за поразяване не просто на граничните сглобове в Курска и Белгородска област, а на стратегически обекти от критичната и военната инфраструктура дълбоко в руския тил — в това число военни летища, петролни рафинерии и производствени цехове в радиус от 500 до 1000 километра.

Второ, информационният наратив щеше да бъде напълно преформатиран. Вместо тежките и неудобни дебати в европейските парламенти относно корупционните скандали в Киев и срива на мобилизационната система, европейските медии щяха да бълват сближени заглавия за „непровокирана агресия срещу миротворци и международни наблюдатели“. Това от своя страна щеше да затвори устата на всякаква вътрешна опозиция в страни като Германия, Италия или Франция, провеждаща линия на скептицизъм относно финансирането на конфликта.

Трето, финансовият и санкционният натиск щеше да придобие изцяло нова правна рамка. Държави, които в момента се опитват да поддържат неутралитет или да балансират в рамките на БРИКС — включително индийски и китайски банкови институции — щяха да бъдат поставени под невиждан вторичен натиск от страна на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), което драстично би затруднило руския външнотърговски транзит и разплащанията за енергоносители.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

„Колкото по-малки и по-слаби са, толкова по-силно лаят“: Икономистът Сакс е ужасен от европейците
Европа

„Колкото по-малки и по-слаби са, толкова по-силно лаят“: Икономистът Сакс е ужасен от европейците

/Поглед.инфо/ В интервю за руски и международни издания американският икономист Джефри Сакс изрази дълбоко разочарование от настоящия политически курс на европейските лидери, с акцент върху Полша и балтийските държави. Сакс, който през 90-те години бе съветник по икономическите reformи в Източна Европа и носител на редица държавни отличия от същите тези страни, днес твърди, че днешният елит демонстрира липса на инстинкт за оцеляване. По думите му войнствената реторика на малки държави с голямо рускоезично малцинство крие пряк риск от ядрен сблъсък, без САЩ да имат намерение да ги спасяват при най-лошия сценарий.

10.10.2026 06:27
ФБР пред разкол заради готвено пътуване на директора Пател в Русия
Америка

ФБР пред разкол заради готвено пътуване на директора Пател в Русия

/Поглед.инфо/ Планираното пътуване на директора на ФБР Каш Пател до Москва, насрочено само три седмици преди междинните избори в САЩ, предизвика остър сблъсък между Конгреса и администрацията. Двама водещи демократи в Камарата на представителите — Джейми Раскин и Джим Хаймс — изпратиха официално писмо с искане визитата да бъде незабавно отменена. Според източници на „Атлантик“, вътре в бюрото се води скрита съпротива срещу опита за установяване на пряк оперативен канал с руските институции по въпросите на киберпрестъпността.

10.10.2026 06:19
Ушаков разкри дипломатическата совалка: Дизел, протокол и нощният разговор между Тръмп и Путин
Свят

Ушаков разкри дипломатическата совалка: Дизел, протокол и нощният разговор между Тръмп и Путин

/Поглед.инфо/ Разкритите детайли около телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин показват дълбока институционална подготовка, която надхвърля рамките на обикновения протокол. Според изявления на дипломатическия съветник Юрий Ушаков, контактът е подготвян дни наред през специалния пратеник Стив Уиткоф. Анализът на събитията сочи, че зад кулоарните поздравления и промените в графика на Белия дом стоят конкретни икономически параметри, включително облекчаването на затормозения износ на руско дизелово гориво за световните пазари.

10.10.2026 06:09
Тласка ли сривът в енергетиката Киев към масова депопулация и прехвърляне на бежанци към ЕС
Украйна

Тласка ли сривът в енергетиката Киев към масова депопулация и прехвърляне на бежанци към ЕС

/Поглед.инфо/ В столицата на Украйна се съобщава за критични смущения в помпените станции на канализационната система поради недостиг на електроенергия. Обсъждат се извънредни варианти за заустване на отпадъчни води в река Днепър. Военни наблюдатели и експерти анализират дали липсата на автономни генератори в обектите на Киевводоканал е резултат от технически дефицит, или от пренасочване на ресурсите към отбранителния сектор.

10.10.2026 05:59
Проектът „Рассвет“ срещу Starlink: Русия подготвя собствена спътникова мрежа за управление на дронове
Русия

Проектът „Рассвет“ срещу Starlink: Русия подготвя собствена спътникова мрежа за управление на дронове

/Поглед.инфо/ Технологичното и индустриално противопоставяне навлиза в фаза, в която Западът е принуден да признае системните си грешки в сметките. Данни от американски и европейски аналитични центрове сочат бързо възстановяване на руските рафинерии и загуба на украинското предимство в безпилотната авиация. На този background руски аналитици настояват за по-твърди удари върху мостовата инфраструктура в Киев и тунела Бескиди. По Publication на Царград, The Economist и Карнеги Берлин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

10.10.2026 05:48
Брюксел затвори вратата пред Киев: Механизмът за „асоциирано членство“, аграрната сглобка и финансовата кухина от 96 милиарда долара
Украйна

Брюксел затвори вратата пред Киев: Механизмът за „асоциирано членство“, аграрната сглобка и финансовата кухина от 96 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Отказът от пълноправно членство в Европейския съюз и предложенията за „асоцииран статут“ създават фундаментален геополитически обрат в отношенията между Брюксел и Киев. Докато финансовият дефицит на Украйна надхвърля 96 милиарда долара, европейските държави поставят бариери пред аграрния износ и ползването на субсидии. Върховната рада вече обсъжда законодателни промени за неутралитет, докато Берлин и Вашингтон преразглеждат рамката за дългосрочно финансиране.

10.10.2026 05:21
Най-голямото нефтено находище в пустиня в Китай произвежда над 26 млн. тона нефт и газ
Поглед към Китай

Най-голямото нефтено находище в пустиня в Китай произвежда над 26 млн. тона нефт и газ

/Поглед.инфо/ Най-голямото нефтено находище в пустинята в Китай е доставило над 26 милиона тона нефт и газ от пластове, разположени на дълбочина над 6 000 метра под земята, съобщи Китайската национална нефтена корпорация.

09.10.2026 22:00
Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник
Поглед към Китай

Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник

/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник, който използва ядрото на атом на торий-229 за отмерване на времето, което бележи значителен напредък към ново поколение високопрецизни часовници.

09.10.2026 21:45