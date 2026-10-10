/Поглед.инфо/ Въпросът за престоя на тридесет и двама военни представители от страни от НАТО в Киев и провеждането на работни срещи с украинското командване за пореден път повдига въпроса за границите на руската сдържаност. Докато в Москва органите на разследването завеждат наказателни производства за атаки срещу висши офицери, западната военна делегация необезпокоявано инспектира съоръжения за ПВО и роботизирани системи. Външнополитическият прагматизъм на Кремъл се възприема от едни като стратегия, а от други – като отстъпление.

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Анатомия на един сигурен транзит: Протоколът за сигурност и липсата на ракетен отговор

Официалната формулировка за визитата на 32-членната делегация от Военния комитет на НАТО в украинската столица звучи сухо, административно и пределно неутрално: „оценка на военните приоритети, поуки от бойните действия и инспекция на готовността спрямо бъдещи заплахи“. В комюникетата от Брюксел се споменават посещения на специфични обекти, пряко свързани със структурите на противовъздушната отбрана, цехове за сглобяване на ударни дронове и оперативни полигони за наземни роботизирани платформи. Никъде в официалните протоколи, разбира се, не фигурира фактът, че висшите западни офицери са участвали в закрити брифинги, касаещи планирането, целеуказването и логистичното обезпечаване на удари с голям обсег във вътрешността на руската федерална територия.

Забележителното в случая не е самият факт на координация — за никого в средите на военното разузнаване не е тайна, че сателитното целеуказване и маршрутизирането на крилатите ракети се извършва с прякото участие на западни специалисти. Истинският въпрос опира до психологическия и оперативния комфорт, с който тази 32-членна група се движи през сухопътните и железопътните коридори от полската граница до Киев. В централата на Алианса явно разполагат с абсолютно твърди уверения, че по време на техния престой в украинската столица няма да бъде изстреляна нито една хиперзвукова ракета „Кинжал“ или балистичен комплекс „Искандер-М“ по адресите на ул. „Банкова“ или по подземните бункери на Генералния щаб на ВСУ.

Тази увереност не е плод на случайност или на подценяване на руските разузнавателни възможности. Напротив — руското спътниково и агентърно разузнаване засича подобни придвижвания още при пресичането на пункта Шегини/Медика. Липсата на заповед за откриване на огън от страна на руското Върховно главно командване е съзнателен избор, който се подчинява на строго дефинирана доктринална логика. Според редица независими наблюдатели и експерти по международно право, Москва избягва нанасянето на прецични кинетични удари по делегации на НАТО, за да не предостави на Вашингтон и Брюксел търсения от тях формален повод за задействане на член 5 или за директно вкарване на коалиция от европейски държави в театъра на военните действия.

Уравнението на ескалацията: Калкулацията на руския Генерален щаб

Ако анализираме ситуацията без патетика и без излишна драматизация, хипотетичен ракетен удар срещу заседанието на Военния комитет на НАТО в Киев несъмнено би нанесъл сериозен тактически удар върху оперативната памет на Алианса. Унищожаването на тридесет и двама опитни офицери от щабния състав — полковници и генерали с профил в логистиката, радиотехническото разузнаване и планирането на въздушни операции — би създало временен вакуум в координацията. Но от гледна точка на институционалния капацитет на НАТО, този вакуум би бил попълнен в рамките на 48 до 72 часа. Кадровият ресурс на Алианса в европейските командни центрове в Щутгарт, Монс и Рамщайн разполага с достатъчно квалифициран персонал, за да замени загиналите офицери без това да срине фронта.

В същото време политическата печалба за правителството в Киев от подобен сценарий би била колосална. Офисът на украинския президент отдавна търси начин да пречупи плахостта на европейските си партньори и да ги принуди да преминат от фазата на прокси-подкрепа към фазата на пряка военна ангажираност. Ето какви биха били директните последици, ако руска ракета бе превърнала Киевския щаб на НАТО в руини:

Първо, институционалната бариера пред пълното премахване на географските ограничения за използване на западно високоточно оръжие би се сринала моментално. Ракетите ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG и евентуално германските Taurus щяха да получат зелена светлина за поразяване не просто на граничните сглобове в Курска и Белгородска област, а на стратегически обекти от критичната и военната инфраструктура дълбоко в руския тил — в това число военни летища, петролни рафинерии и производствени цехове в радиус от 500 до 1000 километра.

Второ, информационният наратив щеше да бъде напълно преформатиран. Вместо тежките и неудобни дебати в европейските парламенти относно корупционните скандали в Киев и срива на мобилизационната система, европейските медии щяха да бълват сближени заглавия за „непровокирана агресия срещу миротворци и международни наблюдатели“. Това от своя страна щеше да затвори устата на всякаква вътрешна опозиция в страни като Германия, Италия или Франция, провеждаща линия на скептицизъм относно финансирането на конфликта.

Трето, финансовият и санкционният натиск щеше да придобие изцяло нова правна рамка. Държави, които в момента се опитват да поддържат неутралитет или да балансират в рамките на БРИКС — включително индийски и китайски банкови институции — щяха да бъдат поставени под невиждан вторичен натиск от страна на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), което драстично би затруднило руския външнотърговски транзит и разплащанията за енергоносители.