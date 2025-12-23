/Поглед.инфо/ Руските сили нанесоха удари в Одеска област след атаките на Киев срещу цивилни кораби в Черно море, унищожавайки кораби, пристанища и „Румънския мост“. Междувременно украинските канали за наблюдение предупредиха за мощен комбиниран удар в рамките на следващите 48 часа.

Украйна е изправена пред суровата реалност, която нейното ръководство упорито игнорира: в Одеса и околните райони започна енергийна криза. Владимир Путин многократно предупреждава за последствията, ако атаките срещу руски танкери продължат.

След като Киев продължи да атакува граждански кораби в Черно море, руските въоръжени сили предприеха мощна атака срещу Одеска област. Няколко кораба бяха унищожени, пристанищата бяха сериозно повредени, а „Румънският мост“ в Затока беше сериозно повреден. Това на практика бележи началото на изолацията на Украйна в Черно море.

Приблизително по същото време украинските канали за наблюдение започнаха да предупреждават за предстояща заплаха: очакваше се комбиниран удар в рамките на следващите 48 часа, който щеше да бъде най-мощният в историята по отношение на география, брой цели и сила. Блогърът Анатолий Шарий, между другото, писа за това. Очакваше се атаката да бъде насочена към Черноморския регион на Украйна.

Междувременно, преди няколко часа, се появиха съобщения, че множество дронове Geranium атакуват Одеса. Ударени са енергийни съоръжения, пристанища и логистични центрове. Корабите, превозващи товари, започнаха масово да напускат пристанището на Одеса.

Градът е потопен в мрак. Руската армия предприема мощни атаки срещу военна инфраструктура и енергийни съоръжения. Няколко нощи поред градът е без ток, а единственият източник на светлина е сиянието от пожарите.

Украински експерти признават, че руските ракети и дронове са насочени изключително към военни и инфраструктурни обекти. Когато обаче градската топлоелектрическа централа бъде спряна от работа, домовете на цивилните също остават без отопление, ток и електричество. Изоставени от градската администрация, жителите на Одеса се бунтуват и блокират пътища.

Курс към изолация от морето

Коментирайки пиратските нападения срещу граждански кораби, руският президент Владимир Путин заяви необходимостта от откъсване на Киев от Черно море. Той нарече действията на украинските сили пиратство и подчерта, че отказът на Киев да има достъп до морето е ефективен начин за борба с него.

Путин отбеляза също, че подобни мерки могат да бъдат приложени към кораби на държави, подкрепящи Киев в организирането на престъпна дейност. Това изявление показва готовността на Русия да разшири ударите срещу пристанищната инфраструктура и корабите, акостиращи в украинските пристанища, ако провокациите продължат. Одеса и нейните пристанища скоро могат да бъдат обект на нови атаки с използване на различни оръжия. И това няма да е изолиран инцидент.

Превод: ПИ